Nhóm máu của mẹ có ảnh hưởng đến trí thông minh của con không? Khoa học chỉ đích danh 1 "nhóm máu thần kỳ"!

Câu hỏi được nhiều người làm cha mẹ quan tâm là: Trí thông minh của con theo ai, có liên quan đến nhóm máu không? Nhiều người còn truyền tai nhau rằng: "Mẹ nhóm máu O sinh con sẽ thông minh hơn".

Thực ra, theo các nhà khoa học, đúng là có nghiên cứu từng phát hiện trẻ có mẹ nhóm máu O có điểm nhận thức hơi cao hơn ở tuổi lên 3, nhưng nguyên nhân không phải do "nhóm máu thần kỳ", mà do phụ nữ nhóm máu O trong thai kỳ có xu hướng tiết nhiều hormone giúp ổn định tử cung hơn, tức là môi trường phát triển của thai nhi an toàn và ít căng thẳng hơn.

Nói cách khác, nền tảng di truyền và môi trường trong bụng mẹ chỉ là "nền đất" để gieo hạt. Nhưng cây có vươn cao, xanh tốt hay không, lại phụ thuộc vào cách cha mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ sau này.

Ảmh minh hoạ

Dưới đây là 3 yếu tố được xem là "bí quyết vàng" giúp con phát triển trí tuệ vượt trội, bất kể mẹ thuộc nhóm máu nào:

1. Một gia đình hòa thuận, đầy yêu thương

Gia đình là nơi đứa trẻ sống nhiều nhất, và cũng là "dưỡng chất" quan trọng nhất cho não bộ.

Trẻ lớn lên trong môi trường ấm áp, cha mẹ biết lắng nghe và động viên, thường có chỉ số cảm xúc cao, khả năng tập trung và ghi nhớ tốt hơn.

Ngược lại, nếu trong nhà thường xuyên có tiếng cãi vã, giọng điệu nặng nề, trẻ sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, khiến vùng hải mã – trung tâm kiểm soát trí nhớ và cảm xúc – kém phát triển.

2. Dùng ngôn ngữ phong phú để trò chuyện với con

Trí tuệ ngôn ngữ là nền tảng của trí tuệ tư duy. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy: trẻ 1–3 tuổi được cha mẹ thường xuyên trò chuyện, đọc sách, hát và đặt câu hỏi cùng, sẽ có vốn từ vựng cao hơn 20% so với bạn cùng tuổi.

Hãy nói chuyện với con thật nhiều – không phải "dạy", mà là "trò chuyện". Kể chuyện khi ăn, hát khi tắm, hỏi han cảm xúc sau một ngày – tất cả đều là cách giúp não bộ con "tập thể dục".

3. Cho con cơ hội khám phá và được phép "bừa bộn"

Đừng vì sợ con bẩn hay hư mà cấm đoán.

Trẻ cần được chạm vào thế giới: nắn đất, nghịch nước, ngửi mùi rau củ, quan sát con cá bơi – đó chính là những bài học thực tế đầu tiên.

Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp kích thích giác quan, hình thành kết nối thần kinh và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo.

Trí thông minh của con không được định sẵn bởi nhóm máu hay gene, mà là kết quả của tình yêu, sự giao tiếp và môi trường nuôi dưỡng.

Một cái ôm ấm áp, một câu chuyện trước giờ ngủ, hay một buổi cùng con khám phá thế giới – tất cả đều là "vitamin" cho trí não.

Làm tốt ba điều ấy, bạn đã trao cho con nền tảng quý giá hơn bất kỳ "gene thông minh" nào.