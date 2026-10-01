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NHTW Nga: GDP nguy cơ giảm tốc do 2 lý do

| | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Nga dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 sẽ giảm nhẹ so với năm trước.

Ngày 13/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Alexey Zabotkin cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này trong năm 2026 dự kiến chậm lại đôi chút so với năm 2025, chủ yếu do những hạn chế kéo dài trên thị trường lao động và sự điều chỉnh các thông số dự báo kinh tế vĩ mô.

Phát biểu tại phiên họp của nhóm công tác thảo luận dự thảo định hướng chính sách tiền tệ, ông Zabotkin cho biết tác động của những quyết định chính sách được đưa ra cách đây 12-18 tháng đang dần thể hiện rõ trong diễn biến tín dụng và nhu cầu của nền kinh tế.

“Chúng tôi đang chứng kiến tác động của các quyết định chính sách được đưa ra từ 12 đến 18 tháng trước đối với hoạt động tín dụng và nhu cầu. Đồng thời, tăng trưởng GDP cả năm sẽ thấp hơn một chút so với năm ngoái vì hai nguyên nhân chính”, ông Zabotkin nói.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, nguyên nhân đầu tiên là nền kinh tế đã duy trì trạng thái toàn dụng lao động trong năm thứ ba liên tiếp. Điều này cho thấy dư địa mở rộng sản xuất thông qua tuyển dụng thêm lao động đang bị hạn chế.

Nguyên nhân thứ hai đến từ việc điều chỉnh các thông số kinh tế vĩ mô trong dự báo phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ Nga.

Những yếu tố trên được cho là đang tạo ra sức ép đối với triển vọng tăng trưởng, trong khi các quyết định chính sách tiền tệ trước đây tiếp tục tác động vào hoạt động tín dụng và nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, ông Zabotkin không đưa ra con số cụ thể về mức tăng trưởng GDP dự kiến của Nga trong năm 2026, cũng như mức chênh lệch so với năm 2025.

Theo TASS 

Anh Dũng

Việt Nam hàng ngày

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