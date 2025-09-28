Nhu cầu mua nhà của người trẻ tăng, doanh nghiệp địa ốc tranh thủ ra hàng

Nhu cầu tìm mua căn hộ tăng

Bất chấp giá nhà tăng cao, kể từ năm 2019, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường nhà ở, đặc biệt phân khúc căn hộ, lại có xu hướng tăng lên so với thế hệ trước.

Thông tin từ các sàn giao dịch bất động sản cho thấy, tỷ lệ giao dịch từ các nhóm khách hàng trong độ tuổi 25 - 35 đang ngày càng tăng và hiện chiếm trung bình khoảng trên 40% tổng lượng giao dịch. Đáng chú ý, tại một số dự án, nhóm thậm chí còn chiếm tới 70% lượng giao dịch.

Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) chỉ ra, tỷ lệ người trẻ mua nhà gia tăng so với thế hệ trước với khẩu vị chọn nhà cũng khác biệt. Khác với thế hệ cha mẹ, người trẻ ít có xu hướng tích lũy lâu dài để mua đất nền hay nhà phố trung tâm. Họ ưu tiên lựa chọn căn hộ chung cư ở các khu vực ven đô, có kết nối hạ tầng tốt, giá cả “dễ thở” hơn và phù hợp với phong cách sống hiện đại.

Dù tỷ lệ người trẻ mua nhà tăng, phần lớn vẫn đối mặt nhiều rào cản do thu nhập bình quân tăng chậm hơn giá nhà, áp lực trả nợ vay và chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Họ ưu tiên các dự án bất động sản có chính sách bán hàng hấp dẫn ở giai đoạn này, đồng thời chú trọng đến tiềm năng dự án như vị trí gần metro, tuyến đường đang hoặc sắp mở rộng, để dễ dàng cho thuê hoặc chuyển nhượng sau này, bên cạnh nhu cầu an cư.

Nhu cầu mua căn hộ của người trẻ gia tăng. Ảnh minh hoạ

Anh Hoà - Phó Phòng Marketing một công ty công nghệ tại TP.HCM cho biết, nhờ có công việc ổn định và thu nhập khoảng hơn 40 triệu đồng/tháng, anh Hoà tận dụng chính sách vay ưu đãi trả góp để mua căn hộ tại The Gió Riverside của An Gia tại P.Đông Hoà, TP.HCM, với mục đích cho thuê làm tài sản tích luỹ sau này. “Tôi có vay ngân hàng để mua, nên tính đến việc đầu tư cho thuê sinh dòng tiền”, anh Hoà nói.

Anh Hoà cho biết quan tâm căn hộ này vì được môi giới chia sẻ chính sách bán hàng khá tốt tại tháp Gió Đông. Ngoài ưu đãi chiết khấu đến 18,5%, khách mua còn được 100% lãi suất trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm; đồng thời có chính sách ân hạn nợ gốc đến 60 tháng. “Tôi nghĩ, điều này phù hợp với bản thân khi trong 2 năm đầu xây dựng dự án không chịu áp lực tài chính. Bước sang năm thứ 3, căn hộ được bàn giao và đi vào vận hành, khoản thu từ cho thuê sẽ thành nguồn thu bù đắp chi phí lãi vay các năm tiếp theo. Chưa kể, giá trị căn hộ có xu hướng tăng mạnh sau khi dự án đi vào vận hành, lợi cả từ cho thuê lẫn tăng giá tài sản”, anh Hoà chia sẻ.

Tương tự, anh Tùng (32 tuổi), sống tại TP.HCM cũng đang tìm hiểu một dự án căn hộ tại quốc lộ 13, P.Bình Hoà (TP.HCM). Do số vốn ban đầu khiêm tốn, anh Tùng tận dụng các chính sách bán hàng từ phía chủ đầu tư, và quyết định “xuống tiền” với căn hộ giá 3,2 tỷ đồng/căn. Theo chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ từ gia đình cộng với số vốn tích luỹ của bản thân, Anh Tùng tìm mua căn hộ với mục đích đầu tư cho thuê, chưa tính đến chuyện ở vì đang sinh sống cùng gia đình tại quận 3 (cũ). “Tôi kỳ vọng giá tăng theo hạ tầng, có thể chuyển nhượng khi tăng giá tốt”, anh Tùng cho biết.

Có thể thấy, lãi suất huy động giảm liên tục trong 2 năm trở lại đây đang kéo nhà đầu tư quay trở lại với kênh bất động sản. Theo khảo sát mới nhất của DKRA Group, có tới 50% người mua bất động sản ở TP.HCM và các vùng phụ cận với mục đích đầu tư, chủ yếu hướng đến lợi nhuận dài hạn.

Cụ thể, dữ liệu 8 tháng của DKRA Group cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường. Nguồn cung căn hộ đạt hơn 28.000 căn, tăng 58% so với cùng kỳ; tỉ lệ tiêu thụ đạt trên 20.000 căn, gấp 3,1 lần. Với nhà phố, biệt thự, nguồn cung tăng 71% lên hơn 10.000 sản phẩm, lượng tiêu thụ gấp 4 lần năm ngoái. Riêng đất nền, dù tăng cung không đáng kể nhưng tỉ lệ hấp thụ cũng tăng gấp 2,2 lần.

Tỷ lệ người mua là người trẻ gia tăng cho thấy thu nhập của họ ngày càng tốt. Thế hệ trẻ hiện nay có nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng hơn nhờ vào sự bùng nổ công nghệ và các mô hình kinh tế mới.

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ được hỗ trợ tài chính từ gia đình. Không ít người trẻ có thể mua nhà nhờ sự trợ giúp từ bố mẹ, ông bà, giúp họ “rút ngắn” con đường sở hữu nhà. Ngoài ra, một bộ phận người trẻ đã tiếp cận các gói ưu đãi tài chính kéo dài, như miễn lãi, ân hạn nợ gốc, cho phép thanh toán thành nhiều đợt của chủ đầu tư hay các gói vay ưu đãi dành cho người mua nhà lần đầu do ngân hàng triển khai để “xuống tiền” sớm thay vì chờ đợi đến khi có đủ tiềm lực tài chính.

Thị trường hội tụ nhiều yếu tố tích cực

Thị trường bất động sản TP.HCM đang chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt khi số lượng người mua nhà để đầu tư ngày càng áp đảo so với nhu cầu ở thực. Sự dịch chuyển này không phải là ngẫu nhiên, mà được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố: kỳ vọng tăng giá, tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền, cùng sự hấp dẫn của các khu vực vệ tinh đang phát triển mạnh.

Thị trường bất động sản đang hội tụ nhiều yếu tố tích cực tác động đến thanh khoản dự án. Ảnh minh hoạ

Thêm vào đó, TP.HCM và khu vực lân cận đang bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua. Các dự án trọng điểm như Vành đai 3 TP.HCM, metro số 1 TP.HCM, metro số 1 (TP Mới - Suốt Tiên), metro số 2 (Thủ Dầu Một - Hiệp Bình Phước), metro 3A, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, metro số 3A cùng hàng loạt cao tốc đã hoàn thiện, đang dần hình thành một mạng lưới kết nối đồng bộ, tạo cú hích trực tiếp cho giá trị bất động sản, tạo kỳ vọng cho nhà đầu tư.

Điển hình là mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), giúp TP.HCM có thêm 46 khu đất với diện tích hơn 7.300 ha để triển khai. Trong đó, 11 vị trí thí điểm dọc các tuyến Metro số 1, số 2 và Vành đai 3 được kỳ vọng biến các khu vực ngoại ô thành những trung tâm mới. Theo dự báo của chuyên gia, bất động sản những khu này có thể tăng 20% - 30% sau khi hạ tầng hoàn thiện.

Một xu hướng đáng chú ý là dòng vốn từ miền Bắc đang dịch chuyển mạnh vào Nam, khi các nhà đầu tư nhận thấy với cùng số vốn, việc mua bất động sản cho thuê ở TP.HCM mang lại hiệu quả cao hơn so với các thị trường khác.

Trước những diễn biến của thị trường, các chuyên gia nhận định bất động sản TP.HCM có thể bước vào giai đoạn bùng nổ từ năm 2030, khi các dự án hạ tầng trọng điểm đi vào vận hành.