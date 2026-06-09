Nhu cầu tìm xăng E5 tăng cao

Thực hiện Thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ ngày 1-6, trên thị trường chỉ còn bán 2 mặt hàng xăng sinh học E5 và E10, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Tuy nhiên, thực tế, người dân tìm kiếm mua mặt hàng xăng E5 không hề dễ dàng.

Bất ngờ khan hiếm

Anh Duy Minh - phường Đông Ngạc, TP Hà Nội - cho biết đã phải đi mất 4 km, qua 3 cây xăng gần nhà mới tìm mua được xăng E5 vì nhiều cửa hàng chỉ bán xăng E10.

Tại TP HCM, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, phần lớn các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex Sài Gòn chỉ bán xăng E10, còn xăng E5 rất khó tìm.

Theo Petrolimex Sài Gòn, hiện khu vực TP HCM chỉ có 3 cửa hàng bán xăng E5 gồm cửa hàng số 10 trên đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa), cửa hàng số 56 trên Quốc lộ 50 (xã Hưng Long) và cửa hàng số 67 trên Quốc lộ 22 (xã Củ Chi). Tại các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, Petrolimex chưa triển khai bán xăng E5.

Một số cửa hàng thuộc Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải S.T.S trên đường Trần Não (phường An Khánh) và đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) cũng chỉ cung cấp xăng E10 RON 97, loại nhiên liệu được nhiều chủ xe đời mới và xe cao cấp lựa chọn.

Xăng E5 bán tại cây xăng trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM

Trong khi đó, các hệ thống COMECO, PVOIL vẫn duy trì một số cửa hàng bán xăng E5 để khách lựa chọn. Như tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty CP Xe khách Sài Gòn (nhượng quyền từ PVOIL) trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, nhiều trụ bơm đang cung cấp xăng E5 và được khách hàng lựa chọn khá nhiều. Tương tự, cây xăng COMECO tại giao lộ Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài), cửa hàng COMECO trên đường Bạch Đằng (phường Bình Thạnh) và Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây) cũng bố trí phần lớn trụ bơm dành cho xăng E5 nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng sử dụng cho xe đời cũ và các loại động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp…

Đại diện PVOIL cho biết từ ngày 1-6, DN vẫn duy trì bán song song xăng E5 và E10. Tuy nhiên, việc phân phối được thực hiện theo nhu cầu từng khu vực thay vì triển khai đại trà.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Hải Âu Phát, khẳng định các cửa hàng của DN vẫn bán xăng E5. Hiện lượng khách sử dụng loại nhiên liệu này chiếm khoảng 70%-80%, chủ yếu là người dùng xe đời cũ và các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. "Tuy nhiên, nguồn cung xăng E5 hiện vẫn khá hạn chế. DN phải liên hệ nhiều đầu mối phân phối mới có thể bảo đảm nguồn hàng" - ông Thắng cho biết.

Lý giải về việc xăng E5 bất ngờ khan hiếm, bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc Công ty Xăng dầu Chiến Thắng (Lào Cai), cho biết trước đây người dân chủ yếu sử dụng xăng khoáng nên sản lượng tiêu thụ xăng E5 không đáng kể. Khi thị trường chuyển dần sang xăng E10, nhiều khách hàng lại có nhu cầu tìm mua E5.

Cần thêm thời gian để đầu tư

Theo bà Sinh, dù nhu cầu tăng nhưng nhiều DN vẫn chưa thể đưa mặt hàng này trở lại kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu do các đầu mối cung cấp của DN hiện không có sẵn xăng E5, muốn nhập phải lấy từ các đầu mối xa hơn như Hải Phòng. Trong khi đó, mức chiết khấu chỉ khoảng 200-300 đồng/lít nên hiệu quả kinh doanh không cao, thậm chí có nguy cơ thua lỗ.

Ngoài ra, khó khăn còn đến từ hạ tầng phân phối. Trước đây, nhiều cửa hàng chỉ được thiết kế một hoặc hai bể chứa để kinh doanh xăng RON 95 và RON 92. Nếu muốn bổ sung bể chứa để phân phối nhiều chủng loại nhiên liệu hơn, DN phải thực hiện nhiều thủ tục pháp lý và thẩm duyệt kỹ thuật. "Đến thời điểm hiện nay, xăng E5 được xem là mặt hàng khá hiếm. Trước đây do tiêu thụ chậm nên nhiều đơn vị đã cắt giảm. Bây giờ muốn tăng trở lại phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến thủ tục, pha chế, sản lượng và các quy định quản lý. Không phải muốn tăng là có thể tăng ngay được" - bà Sinh chia sẻ.

Theo các DN đầu mối, việc mở rộng mạng lưới bán xăng E5 cần thêm thời gian để khảo sát nhu cầu thực tế. Ngoài ra, các DN cũng phải cân nhắc hiệu quả đầu tư khi xăng E5 chỉ được duy trì lưu hành đến hết năm 2030.

Việc đầu tư thêm bồn chứa, hệ thống phối trộn và phương tiện vận chuyển đòi hỏi chi phí lớn nhưng thời gian khai thác còn khoảng 5 năm. Vì vậy, nhiều đơn vị đang tính toán thận trọng trước khi mở rộng phân phối. Trong giai đoạn hiện nay, xăng E5 nhiều khả năng sẽ được ưu tiên tại khu vực ngoại thành và nông thôn, nơi vẫn còn nhiều phương tiện đời cũ sử dụng loại nhiên liệu này.

Về phía cơ quan quản lý, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết đơn vị đã nắm bắt tình hình và đang tiếp tục theo dõi diễn biến cung - cầu trên thị trường.

Hiện Bộ Công Thương đã triển khai ứng dụng "Quanh tôi", trong đó tích hợp thông tin về các cửa hàng bán xăng E5. Người dân chỉ cần tải ứng dụng, truy cập mục E5 để tra cứu các điểm bán gần nhất. "Trên cơ sở đó, khu vực nào có nhu cầu tăng cao với xăng E5, chúng tôi sẽ xem xét và đề nghị DN mở thêm điểm bán E5" - bà Hiền cho biết.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc mở rộng mạng lưới phân phối phải dựa trên nhu cầu thực tế. Không thể bố trí thêm cửa hàng hoặc cột bơm ở những nơi lượng tiêu thụ không đủ lớn.

Bên cạnh đó, hệ thống bồn chứa của DN có giới hạn. Việc kinh doanh song song nhiều loại xăng dầu sẽ tạo áp lực đáng kể lên cơ sở vật chất hiện có. Do đó, DN cần cân đối giữa nhu cầu thị trường và năng lực hạ tầng để lựa chọn mặt hàng phù hợp tại từng khu vực.

Liên quan đến lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định xăng E5 sẽ tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 nhằm phục vụ các phương tiện chưa tương thích với xăng E10. "Chúng tôi cũng đã ước tính lộ trình của xăng E5 tiếp tục trong 5 năm nữa, nghĩa là từ nay đến năm 2030. Như vậy sẽ bảo đảm tương thích với tất cả các dòng xe đang lưu hành hiện nay" - ông Tân cho biết.

Yêu cầu bảo đảm nguồn cung Tại Văn bản 1781 ngày 8-6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định về phối trộn, cung ứng xăng sinh học, bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Các DN tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống kinh doanh, từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.



