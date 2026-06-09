Ảnh minh họa

Theo Reuters, Saudia Arabia đã giảm giá bán chính thức (OSP) đối với dầu thô xuất khẩu sang châu Á trong tháng 7, đánh dấu tháng giảm giá thứ hai liên tiếp.

Cụ thể, hãng dầu khí quốc gia Saudi Aramco sẽ giảm giá dầu thô Arab Light dành cho khách hàng châu Á xuống còn 6 USD/thùng, tương đương mức cao hơn 9,50 USD/thùng so với giá chuẩn khu vực. Trước đó, khảo sát của Reuters cho thấy giới thương nhân và các nhà máy lọc dầu dự báo mức giảm khoảng 5 USD/thùng.

Không chỉ tại châu Á, Aramco cũng điều chỉnh giảm giá đối với các thị trường khác. Các loại dầu xuất khẩu sang châu Âu và khu vực Địa Trung Hải được giảm 10 USD/thùng, trong khi giá bán cho khách hàng tại Bắc Mỹ giảm 2 USD/thùng.

Động thái điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Dù Mỹ và Iran đang tiếp tục đàm phán nhằm kéo dài thỏa thuận ngừng bắn, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.

Việc tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục đóng cửa khiến nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư, trong khi các tàu trống không thể tiếp cận khu vực để nhận hàng mới. Tình trạng này đã buộc một số nhà sản xuất trong khu vực phải cắt giảm sản lượng, đóng cửa mỏ dầu hoặc thu hẹp hoạt động lọc hóa dầu.

Trong bối cảnh đó, Saudi Aramco nổi lên như một trong những nhà xuất khẩu dầu thô có khả năng duy trì nguồn cung ổn định nhất trong khu vực. Công ty đã chuyển hướng phần lớn lượng dầu xuất khẩu thông qua hệ thống đường ống xuyên quốc gia tới cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ, qua đó vẫn duy trì được khoảng 70% khối lượng xuất khẩu trước khi xung đột bùng phát.

Hệ thống này đồng thời cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu ở bờ biển phía tây Saudi Arabia. Những cơ sở này đang đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm như dầu diesel và nhiên liệu hàng không nhằm tận dụng biên lợi nhuận lọc dầu tăng cao trong giai đoạn nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt.

Tuy nhiên, lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt vào cuối tháng 5. Giới phân tích cho rằng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu có thể bắt đầu suy yếu khi giá năng lượng duy trì ở mức cao, làm gia tăng áp lực đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Do Aramco thường điều chỉnh giá bán dầu thô dựa trên hiệu quả kinh doanh của ngành lọc dầu, sự suy giảm nhẹ trong biên lợi nhuận có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định giảm giá bán chính thức trong tháng 7.

Ở một diễn biến khác, liên minh OPEC+ đã nhất trí nâng mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 7 thêm 188.000 thùng/ngày tại cuộc họp cuối tuần qua.

Dù mức tăng này được đánh giá mang tính biểu tượng trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn chưa hoạt động bình thường, quyết định của OPEC+ phát đi tín hiệu rằng nhóm sẵn sàng đưa thêm nguồn cung ra thị trường khi các rủi ro địa chính trị giảm bớt và hoạt động vận chuyển dầu tại khu vực Trung Đông được khôi phục.