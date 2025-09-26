Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Như Quỳnh: “Tôi phải cảm ơn những người đó đã chịu đựng tôi”

26-09-2025 - 07:55 AM | Lifestyle

“Tôi mới từ Việt Nam qua, nhìn quê mùa lắm, tay đeo đủ các loại vòng, tóc thì không chịu làm thẳng, để xù tung lên mới thích” – Như Quỳnh nói.

Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Như Quỳnh đã chia sẻ về kỷ niệm sự nghiệp thời trẻ của mình.

Như Quỳnh: “Tôi phải cảm ơn những người đó đã chịu đựng tôi”- Ảnh 1.

Như Quỳnh thời trẻ

Cô nói: “Ban đầu, tôi hát nhạc trẻ cơ, hát cùng Nini, Vina Uyển My… Sau đó tôi mới chuyển qua hát Bolero. Thời điểm đó, các chị Nini, Vina Uyển My không chịu hát Bolero nên tôi phải hát dù tôi cũng thích hát nhạc trẻ, New Wave…

Tôi còn không hiểu Bolero là gì, vào thu âm cực khổ lắm, có một bài mà phải thu tới 1 tháng trời, cực vô cùng. Tôi phải thay đổi, sửa đi sửa lại không biết bao lần. Tới ngày cuối cùng tôi vẫn phải thu.

Ai ngờ đâu, đến với Bolero lại là cơ duyên giúp tôi thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình. Ngay từ bài Bolero đầu tiên tôi đã có hit lớn và thành công. Tôi nghĩ đây là cái duyên. Chắc nhờ các chị kia từ chối nên mới tới lượt tôi.

Lúc đó, tôi cũng đòi hát nhạc trẻ, New Wave… thích lắm vì đang còn trẻ. Tôi không nghĩ mình sẽ hát dòng nhạc quê hương trữ tình.

Tôi thu bài Bolero đầu tiên năm 1994, cùng lúc với bài Người tình mùa đông, cũng vào dịp cuối năm nên lạnh lắm.

Như Quỳnh: “Tôi phải cảm ơn những người đó đã chịu đựng tôi”- Ảnh 2.

Tôi được quay MV ngoại cảnh cùng một anh người mẫu tên Cường, người quay chính là cậu của chị Kỳ Duyên. Cả ekip chỉ có 3 người đi quay với nhau. Chúng tôi có ghé vào một khu rừng rất đẹp, có thác, đồi núi và cả gỗ mấy ngàn năm.

Tôi mới từ Việt Nam qua, nhìn quê mùa lắm, tay đeo đủ các loại vòng, tóc thì không chịu làm thẳng, để xù tung lên mới thích, nhưng không ngờ lại hợp với MV.

Tôi cũng không biết diễn trước ống kính nhiều nên chú quay phim khổ lắm. Chú bảo tôi diễn đơ quá, diễn không ra. Chú phải cố gắng lấy những hình ảnh tạm ổn nhất ghép lại với nhau mới ra được cái MV ngoại cảnh.

Tôi phải cảm ơn những người đó đã chịu đựng tôi”.

Như Quỳnh cho biết thời trẻ, cô giản dị, nhiều lúc xuề xòa chuyện ngoại hình. Có lần, cô hát đồng ca, trong khi các nghệ sĩ khác đều nhớ yêu cầu mặc váy dài trắng, Như Quỳnh lại chọn váy ngắn, phải đứng vào hàng sau. Cô không biết uốn lông mi, ép tóc, thường xuất hiện với mái tóc rối. Ca sĩ Lâm Thúy Vân là người chải chuốt, hay góp ý nhưng lại khiến Như Quỳnh phật lòng.

Như Quỳnh: “Tôi không cam tâm”

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Như Quỳnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bom tấn hàng năm từ tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đưa toàn "khủng long quốc tế" về Việt Nam, tham vọng đẩy du lịch âm nhạc vươn tầm

Bom tấn hàng năm từ tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đưa toàn "khủng long quốc tế" về Việt Nam, tham vọng đẩy du lịch âm nhạc vươn tầm Nổi bật

Người phụ nữ sở hữu 13 căn nhà, kiếm hơn 25 tỷ đồng/năm từ việc cho thuê: “Cỗ máy in tiền” mới nhất giá hơn 487 tỷ đồng

Người phụ nữ sở hữu 13 căn nhà, kiếm hơn 25 tỷ đồng/năm từ việc cho thuê: “Cỗ máy in tiền” mới nhất giá hơn 487 tỷ đồng Nổi bật

Nhan sắc vợ chưa cưới kém 16 tuổi của nam nghệ sĩ từng hủy hôn diễn viên Ngọc Lan

Nhan sắc vợ chưa cưới kém 16 tuổi của nam nghệ sĩ từng hủy hôn diễn viên Ngọc Lan

07:35 , 26/09/2025
Công viên 70 tỷ bỏ hoang gần 20 năm ở miền Trung Việt Nam: Từng lên báo Mỹ, hiện trạng gây bất ngờ

Công viên 70 tỷ bỏ hoang gần 20 năm ở miền Trung Việt Nam: Từng lên báo Mỹ, hiện trạng gây bất ngờ

07:08 , 26/09/2025
Lộ diện mỹ nhân là "fan cứng của pickleball", ra sân là sắm toàn vợt xịn, nhìn thôi cũng thấy cực kỳ chuyên nghiệp

Lộ diện mỹ nhân là "fan cứng của pickleball", ra sân là sắm toàn vợt xịn, nhìn thôi cũng thấy cực kỳ chuyên nghiệp

06:34 , 26/09/2025
Ngoại hình nam nghệ sĩ là học trò kiêm chồng kém 11 tuổi của nữ Viện trưởng, sở hữu nhà 800m2 tại Bình Thạnh

Ngoại hình nam nghệ sĩ là học trò kiêm chồng kém 11 tuổi của nữ Viện trưởng, sở hữu nhà 800m2 tại Bình Thạnh

05:30 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên