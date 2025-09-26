Như Quỳnh: “Tôi phải cảm ơn những người đó đã chịu đựng tôi”

Mới đây, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Như Quỳnh đã chia sẻ về kỷ niệm sự nghiệp thời trẻ của mình.

Như Quỳnh thời trẻ

Cô nói: “Ban đầu, tôi hát nhạc trẻ cơ, hát cùng Nini, Vina Uyển My… Sau đó tôi mới chuyển qua hát Bolero. Thời điểm đó, các chị Nini, Vina Uyển My không chịu hát Bolero nên tôi phải hát dù tôi cũng thích hát nhạc trẻ, New Wave…

Tôi còn không hiểu Bolero là gì, vào thu âm cực khổ lắm, có một bài mà phải thu tới 1 tháng trời, cực vô cùng. Tôi phải thay đổi, sửa đi sửa lại không biết bao lần. Tới ngày cuối cùng tôi vẫn phải thu.

Ai ngờ đâu, đến với Bolero lại là cơ duyên giúp tôi thành công rực rỡ trong sự nghiệp của mình. Ngay từ bài Bolero đầu tiên tôi đã có hit lớn và thành công. Tôi nghĩ đây là cái duyên. Chắc nhờ các chị kia từ chối nên mới tới lượt tôi.

Lúc đó, tôi cũng đòi hát nhạc trẻ, New Wave… thích lắm vì đang còn trẻ. Tôi không nghĩ mình sẽ hát dòng nhạc quê hương trữ tình.

Tôi thu bài Bolero đầu tiên năm 1994, cùng lúc với bài Người tình mùa đông, cũng vào dịp cuối năm nên lạnh lắm.

Tôi được quay MV ngoại cảnh cùng một anh người mẫu tên Cường, người quay chính là cậu của chị Kỳ Duyên. Cả ekip chỉ có 3 người đi quay với nhau. Chúng tôi có ghé vào một khu rừng rất đẹp, có thác, đồi núi và cả gỗ mấy ngàn năm.

Tôi mới từ Việt Nam qua, nhìn quê mùa lắm, tay đeo đủ các loại vòng, tóc thì không chịu làm thẳng, để xù tung lên mới thích, nhưng không ngờ lại hợp với MV.

Tôi cũng không biết diễn trước ống kính nhiều nên chú quay phim khổ lắm. Chú bảo tôi diễn đơ quá, diễn không ra. Chú phải cố gắng lấy những hình ảnh tạm ổn nhất ghép lại với nhau mới ra được cái MV ngoại cảnh.

Tôi phải cảm ơn những người đó đã chịu đựng tôi”.

Như Quỳnh cho biết thời trẻ, cô giản dị, nhiều lúc xuề xòa chuyện ngoại hình. Có lần, cô hát đồng ca, trong khi các nghệ sĩ khác đều nhớ yêu cầu mặc váy dài trắng, Như Quỳnh lại chọn váy ngắn, phải đứng vào hàng sau. Cô không biết uốn lông mi, ép tóc, thường xuất hiện với mái tóc rối. Ca sĩ Lâm Thúy Vân là người chải chuốt, hay góp ý nhưng lại khiến Như Quỳnh phật lòng.