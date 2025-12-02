Nhựa Tiền Phong bị phạt và truy thu thuế hơn 10 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong, MCK: NTP, sàn HNX) đã có văn bản công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế số 3486/QĐ-CT ngày 10/11/2025 của Cục thuế.

Theo đó, Nhựa Tiền Phong đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại tờ khai thuế giá trị gia tăng của nhiều kỳ tính thuế và sử dụng nhiều hóa đơn không hợp pháp.

Với các hành vi nêu trên, Nhựa Tiền Phong bị xử phạt hành chính số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước gần 7,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế gần 1,7 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế này được tính đến hết ngày 28/10/2025, Nhựa Tiền Phong có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày này đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền xử lý về thuế mà Nhựa Tiền Phong phải nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 10,2 tỷ đồng.

Trước đó, Nhựa Tiền Phong cũng đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 421/QĐ-XPHC của Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 2.

Cụ thể, Nhựa Tiền phong đã có hành vi khai sai về thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị phát hiện khi kiểm tra đối với hàng hóa đã thông quan.

Do đó, doanh nghiệp bị phạt hành chính gần 88,1 triệu đồng, tuy nhiên không cần phải khắc phục hậu quả vì đã nộp đủ số tiền thuế thiếu theo chứng từ nộp tiền số 122370 ngày 10/10/2025.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nhựa Tiền Phong mang về doanh thu thuần hơn 4.869 tỷ đồng, tăng 27,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 790 tỷ đồng, tăng 52,2%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong tăng 7,9% so với đầu năm, lên mức hơn 6.920 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.679 tỷ đồng, chiếm 38,7% so với tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.327 tỷ đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.891 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.984 tỷ đồng, chiếm 68,6% tổng nợ.



