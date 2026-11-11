Những ai có tài khoản chứng khoán cần đặc biệt chú ý thông tin này trước ngày 31/12

Ngày 9/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh công ty chứng khoán, lợi dụng quy định xác thực định danh điện tử để lừa đảo nhà đầu tư. Cơ quan quản lý khuyến nghị nhà đầu tư đặc biệt thận trọng với các cuộc gọi, tin nhắn, đường dẫn và ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Theo quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán thuộc nhóm tài khoản phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử. Đối với những tài khoản được tạo lập trước thời điểm nghị định có hiệu lực (28/9/2026), việc liên kết, xác thực phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2026.

Quy định này nhằm tăng cường xác thực chủ thể giao dịch, hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản không chính chủ và nâng cao mức độ an toàn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, UBCKNN lưu ý đây cũng là cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng, tung thông tin giả mạo nhằm gây tâm lý lo lắng và thúc giục nhà đầu tư thực hiện những thao tác không an toàn.

Giả danh nhân viên công ty chứng khoán, dọa khóa tài khoản

Theo cảnh báo, các đối tượng lừa đảo có thể tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán, bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc cán bộ cơ quan quản lý để tiếp cận nhà đầu tư. Chúng thường thông báo tài khoản chưa hoàn tất xác thực định danh điện tử, có nguy cơ bị khóa hoặc hạn chế giao dịch nếu khách hàng không thực hiện ngay theo hướng dẫn.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng yêu cầu nhà đầu tư truy cập đường dẫn, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Tại đây, khách hàng có thể bị dẫn dụ cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, mật khẩu đăng nhập, mã OTP hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt trên những nền tảng giả mạo.

Một thủ đoạn khác là giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, yêu cầu nhà đầu tư cài đặt phần mềm điều khiển từ xa, chia sẻ màn hình hoặc cấp quyền truy cập thiết bị. Các đối tượng cũng có thể sử dụng tên thương hiệu, logo, hình ảnh và giao diện gần giống với công ty chứng khoán hoặc cơ quan quản lý để tăng mức độ tin cậy.

Đáng chú ý, kẻ gian có thể nắm trước một số thông tin cá nhân hoặc dữ liệu liên quan đến giao dịch của khách hàng, khiến những cuộc gọi giả mạo trở nên thuyết phục hơn. Khi chiếm được thông tin đăng nhập hoặc quyền kiểm soát thiết bị, chúng có thể truy cập trái phép tài khoản chứng khoán, thay đổi thông tin liên hệ, thực hiện giao dịch không được phép và chiếm đoạt tài sản.

UBCKNN nhấn mạnh, yêu cầu liên kết và xác thực tài khoản theo quy định pháp luật là có thật, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường dẫn tự nhận hướng dẫn xác thực đều đến từ đơn vị chính thức.

Nhà đầu tư cần làm gì để tránh mất tiền?

Trước nguy cơ trên, UBCKNN khuyến nghị nhà đầu tư chỉ thực hiện liên kết, xác thực tài khoản thông qua ứng dụng, website hoặc các kênh giao dịch chính thức của công ty chứng khoán. Trường hợp nhận được thông báo bất thường, khách hàng cần chủ động liên hệ số điện thoại được công bố trên website chính thức để kiểm tra, thay vì sử dụng thông tin liên lạc do người lạ cung cấp.

Nhà đầu tư tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, OTP, mã khôi phục hoặc các thông tin bảo mật qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội. Đồng thời, cần tránh gửi hình ảnh giấy tờ tùy thân, dữ liệu sinh trắc học cho những địa chỉ hoặc ứng dụng chưa được xác minh.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý nhà đầu tư không tùy tiện truy cập đường dẫn, quét mã QR, cài đặt ứng dụng từ nguồn lạ hoặc cho phép người khác điều khiển thiết bị từ xa. Việc thường xuyên theo dõi lịch sử đăng nhập, biến động số dư và các giao dịch phát sinh cũng là biện pháp cần thiết để kịp thời nhận diện dấu hiệu bất thường.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin bảo mật, nhà đầu tư cần nhanh chóng liên hệ công ty chứng khoán nơi mở tài khoản để đề nghị kiểm tra, áp dụng biện pháp bảo vệ và phối hợp xử lý. Nếu có nguy cơ bị chiếm đoạt tiền, cần đồng thời thông báo cho ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán liên quan để được hỗ trợ ngăn chặn giao dịch theo quy định.

Ngoài ra, nhà đầu tư nên sử dụng thiết bị an toàn để thay đổi mật khẩu, thu hồi các phiên đăng nhập đáng ngờ và lưu giữ bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại, đường dẫn hoặc thông tin tài khoản nhận tiền. Những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần được trình báo cơ quan công an để tiếp nhận, xử lý.

UBCKNN đặc biệt cảnh báo nhà đầu tư không tiếp tục chuyển tiền cho những người tự nhận có khả năng giúp lấy lại số tiền đã bị lừa đảo, bởi đây có thể là một hình thức lừa đảo tiếp theo.

Trong bối cảnh thời hạn xác thực tài khoản chứng khoán đang đến gần, cơ quan quản lý khuyến nghị nhà đầu tư chủ động thực hiện đúng quy định, đồng thời bảo mật thông tin và kiểm tra kỹ nguồn gốc mọi yêu cầu xác thực. Việc cảnh giác với những hướng dẫn bất thường là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài khoản và tài sản của chính mình.