Những ai sẽ được nhận trực tiếp quà Quốc khánh bằng tiền mặt?
Những người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2, nếu không thuận tiện nhận quà dịp Quốc khánh qua VNeID sẽ được nhận trực tiếp trước ngày 2/9.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg quyết định tặng mỗi người dân 100 nghìn đồng ăn Tết Độc lập - Quốc khánh 2025.
Chiều 29/8, Cổng thông tin Chính phủ thông tin, đối với những người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2, nếu không thuận tiện nhận quà dịp Quốc khánh qua VNeID, sẽ được nhận trực tiếp (100 nghìn đồng/người).
Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày 2/9/2025.
Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng và cài đặt VNeID thực hiện các thao tác sau:
Ngoài ra, người dân cũng có thể nhận quà Quốc khánh qua tài khoản Mobile Money theo các bước sau:
