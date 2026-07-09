Những bê bối của FIFA

Việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hủy án treo giò của tiền đạo Folarin Balogun sau sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nguy cơ trở thành bê bối lớn nhất dưới thời Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Tuy nhiên, đây chỉ là vụ việc mới nhất trong chuỗi tranh cãi bủa vây cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới và người ông Infantino trong mùa hè này.

World Cup 2034 "dọn sẵn" cho Saudi Arabia

Sau vụ bê bối tham nhũng năm 2015 liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, FIFA đã sửa đổi quy trình lựa chọn chủ nhà nhằm tăng tính minh bạch và mở rộng quyền quyết định.

Nhưng dưới thời ông Infantino, những nguyên tắc đó nhanh chóng bị gạt sang một bên.

Năm 2023, quá trình đấu thầu World Cup 2030 bị hủy bỏ sau khi các ứng viên đồng ý đồng đăng cai trên 3 châu lục. Cùng lúc, FIFA đưa ra các tiêu chí cho World Cup 2034 khiến gần như không quốc gia nào có thể cạnh tranh với Saudi Arabia và Thái tử Mohammed bin Salman – nhà lãnh đạo trên thực tế của vương quốc và là người có quan hệ thân thiết với ông Infantino.

Sau đó, FIFA còn ký một thỏa thuận tài trợ béo bở với Aramco, tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Arabia.

Các kỳ World Cup nữ 2031 và 2035 cũng chỉ có một ứng viên duy nhất, lần lượt là Mỹ và Vương quốc Anh.

Chỉ vài tuần sau khi Saudi Arabia chính thức được trao quyền đăng cai World Cup 2034, nền tảng phát trực tuyến DAZN ký hợp đồng trị giá 1 tỷ USD để phát sóng FIFA Club World Cup phiên bản 32 đội – dự án được xem là "con cưng" của Infantino. Vài tuần sau đó, SURJ Sports Investment, công ty con của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), mua cổ phần thiểu số của DAZN với đúng số tiền 1 tỷ USD.

Club World Cup và tấm vé dành cho Messi

FIFA tiếp tục bị cáo buộc thiên vị khi trao suất dự Club World Cup cho Inter Miami của Lionel Messi.

Đội bóng của Messi giành Supporters' Shield của MLS năm 2024 nhờ có thành tích tốt nhất vòng đấu bảng. Tuy nhiên, trước khi vòng play-off MLS Cup – giải đấu quyết định nhà vô địch thực sự – diễn ra, Infantino đã tuyên bố Inter Miami sẽ đại diện nước chủ nhà tham dự Club World Cup.

"Các bạn đã chứng minh mình là đội bóng xuất sắc nhất trên sân cỏ tại Mỹ. Vì vậy, tôi tự hào thông báo Inter Miami xứng đáng góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025", Chủ tịch FIFA nói.

Trớ trêu thay, Inter Miami sau đó bị loại ở vòng play-off, trong khi nhà vô địch MLS Cup là LA Galaxy lại không nhận được suất tham dự.

Tranh cãi càng bùng nổ khi FIFA ra mắt chiếc cúp Club World Cup mới với tên của Infantino được khắc tới 2 lần. Cơ quan này thậm chí còn làm riêng một bản sao chiếc cúp để Tổng thống Trump trưng bày tại Phòng Bầu dục.

Giải "Hòa bình" dành cho ông Trump

Sau khi ông Donald Trump không được trao giải Nobel Hòa bình, FIFA gây sốc khi công bố một giải thưởng hòa bình riêng, dự kiến trao trong lễ bốc thăm World Cup. Không ngoài dự đoán, người chiến thắng chính là ông Trump.

Infantino ca ngợi tổng thống Mỹ "vì cam kết không ngừng thúc đẩy hòa bình và đoàn kết trên toàn thế giới".

Chỉ vài tuần sau, Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Tháng tiếp theo, Washington tham gia các cuộc không kích do Israel dẫn đầu nhằm ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Bất chấp những diễn biến này, Infantino vẫn cố gắng xây dựng hình ảnh "người kiến tạo hòa bình", thậm chí tìm cách sắp xếp một cái bắt tay giữa lãnh đạo liên đoàn bóng đá Israel và Palestine ngay trước World Cup, nhưng kế hoạch này nhanh chóng phản tác dụng.

Ronaldo được giảm án

Tiền lệ cho vụ Balogun xuất hiện từ tháng 11 năm ngoái khi Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ đầu tiên trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha ở trận thua Ireland tại vòng loại World Cup.

Điều đó đồng nghĩa siêu sao người Bồ Đào Nha có nguy cơ bỏ lỡ những trận đầu tiên tại World Cup.

Nhưng chỉ vài ngày sau khi Ronaldo cùng Thái tử Mohammed bin Salman tới Nhà Trắng, FIFA bất ngờ thông báo tạm hoãn 2 trong 3 trận treo giò của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

FIFA cho biết việc giảm án được thực hiện theo Điều 27 của Bộ quy tắc kỷ luật, với điều kiện Ronaldo không tái phạm trong thời gian thử thách kéo dài 1 năm.

Nghỉ uống nước bắt buộc

Ngay trước lễ bốc thăm World Cup, FIFA tuyên bố tất cả các trận đấu sẽ có 2 quãng nghỉ uống nước kéo dài 3 phút, bất kể điều kiện thời tiết sao.

FIFA cho biết quyết định được đưa ra vì lo ngại nắng nóng tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là cách để các đối tác truyền hình và thương mại kiếm thêm tiền từ quảng cáo.

Các quãng nghỉ này kéo dài thời lượng trận đấu thêm ít nhất 6 phút và vấp phải phản ứng dữ dội từ khán giả trên sân cũng như người xem truyền hình.

Giá vé World Cup gây bức xúc

Trước vụ Balogun, cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiệm kỳ của Infantino là khi FIFA công bố giá vé World Cup có thể lên tới 8.680 USD.

Để xoa dịu sự phản đối từ người hâm mộ, FIFA sau đó dành một lượng rất nhỏ vé giá 60 USD cho các liên đoàn bóng đá quốc gia nhằm phân phối cho những cổ động viên trung thành nhất.

Tuy nhiên, chính sách giá linh hoạt (dynamic pricing) khiến giá vé trận chung kết tăng lên 10.990 USD vào tháng 4.

Điều này dẫn tới một đơn khiếu nại gửi lên Ủy ban châu Âu và cuộc điều tra của các tổng chưởng lý bang New York và New Jersey về cáo buộc FIFA "thổi giá" và "đánh lừa người hâm mộ".

Ngay cả Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố ông "sẽ không bao giờ" trả mức giá như vậy.

FIFA lập luận rằng giá vé tương đồng với các sự kiện thể thao lớn tại Bắc Mỹ và doanh thu sẽ được tái đầu tư cho bóng đá toàn cầu.

Tranh cãi càng lớn hơn khi FIFA cho phép người sở hữu vé bán lại với giá cao hơn mệnh giá. Có trường hợp một vé chung kết tại sân MetLife được rao bán với giá gần 11,5 triệu USD.

FIFA thu phí 15% đối với cả người mua và người bán, đồng thời từ chối bình luận về cáo buộc sử dụng các trang web bán vé không chính thức để bán vé giảm giá nhằm tránh hoàn tiền cho người mua ban đầu.

Trọng tài Somalia bị cấm nhập cảnh

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy FIFA mất kiểm soát đối với World Cup xuất hiện ngay trước giải đấu khi trọng tài hàng đầu châu Phi, Omar Artan của Somalia, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ.

Chính quyền ông Trump cáo buộc ông có liên hệ với các phần tử bị nghi ngờ thuộc tổ chức khủng bố, điều mà trọng tài này phủ nhận.

Infantino tuyên bố ông không thể can thiệp vào quyết định của nước chủ nhà và kêu gọi giới chỉ trích "bình tĩnh và thư giãn".

Sau đó, Artan được chào đón như người hùng khi trở về Somalia và được UEFA chỉ định điều khiển trận Siêu cúp châu Âu giữa Paris Saint-Germain và Aston Villa.

Cách đối xử với đội tuyển Iran

FIFA cũng bị chỉ trích vì để chính quyền Mỹ quyết định các điều kiện tham dự World Cup của Iran.

Do căng thẳng giữa Tehran và Washington, Iran từng dọa tẩy chay giải đấu. Tổng thống Trump đưa ra những thông điệp mâu thuẫn, nói rằng các cầu thủ Iran được chào đón nhưng đồng thời cảnh báo họ nên tránh xa Mỹ "vì sự an toàn của chính mình".

Đội tuyển Iran cuối cùng phải đóng quân tại Mexico và buộc phải quay trở lại Mexico ngay sau mỗi trận đấu trên đất Mỹ.

Đội bóng nhiều lần phàn nàn về cách đối xử của giới chức Mỹ, trong khi đội trưởng Mehdi Taremi cáo buộc FIFA không làm gì để hỗ trợ họ.

Infantino đã tới phòng thay đồ của Iran sau trận hòa 2-2 với New Zealand và hứa sẽ giải quyết các vấn đề đi lại, hậu cần của đội. Tuy nhiên, theo Taremi, cả Infantino và FIFA đều không thực hiện những lời hứa đó.

Theo Telegraph