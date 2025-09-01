Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những câu nói của trẻ tưởng là ngoan nhưng bố mẹ chớ vội mừng

01-09-2025 - 17:01 PM | Sống

Nhiều khi bố mẹ nghe con nói những câu rất “ngoan”, tưởng rằng con hiểu chuyện, nhưng thật ra đó lại là tín hiệu con đang bị tổn thương.

Nhiều khi bố mẹ nghe con nói những câu rất “ngoan”, tưởng rằng con hiểu chuyện, nhưng thật ra đó lại là tín hiệu con đang bị tổn thương. Chẳng hạn, khi con nói “Con không sao đâu”, có thể con đang giấu đi nỗi buồn vì sợ bố mẹ lo lắng. Khi con thì thầm “Con sẽ nghe lời hết, miễn bố mẹ vui”, nghĩa là con đang hy sinh cảm xúc của mình để làm vừa lòng người lớn, dễ khiến con mất dần sự tự tin và chính kiến. Hay như câu “Con hứa sẽ không làm bố mẹ buồn nữa”... nghe tưởng đáng khen, nhưng thực chất là con đang tự trách mình quá mức, mang trong lòng cảm giác tội lỗi.

Những câu nói của trẻ tưởng là ngoan nhưng bố mẹ chớ vội mừng- Ảnh 1.

Có những đứa trẻ nói “Con không cần gì đâu”, “Bố mẹ bận thì thôi, con tự lo được”, tưởng chừng là tự lập nhưng thật ra đó là nỗi cô đơn, là việc con cố gắng thu mình để không bị bỏ rơi thêm lần nào nữa. Khi con thốt ra “Bạn ấy giỏi hơn con, con chẳng bằng ai cả”, đó là lúc con đang bị so sánh nhiều quá, đến mức tự ti về chính mình. Và khi con xin “Con chỉ muốn ở một mình”, có thể con không thực sự thích cô độc, mà chỉ đang tìm một chỗ trú ẩn vì áp lực quá lớn.

Những câu nói của trẻ tưởng là ngoan nhưng bố mẹ chớ vội mừng- Ảnh 2.

Làm cha mẹ, chúng ta thường tự hào khi con “ngoan”, nhưng đôi khi cái ngoan ấy lại chất chứa biết bao nỗi buồn. Đừng vội hài lòng khi con quá im lặng hay quá “biết điều”. Thay vào đó, hãy lắng nghe bằng cả trái tim, dành cho con cái ôm, ánh mắt ân cần và những cuộc trò chuyện thật sự. Vì hơn bất cứ điều gì, con chỉ cần cảm thấy mình được yêu thương và an toàn trong vòng tay bố mẹ.

Có nhiều khi trẻ nói ra những câu nghe tưởng là “ngoan ngoãn, vâng lời”, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự tổn thương, buồn tủi mà bố mẹ cần tinh ý nhận ra. Dưới đây là một số câu điển hình:

Những câu nói của trẻ tưởng là ngoan nhưng bố mẹ chớ vội mừng- Ảnh 3.

1. “Con không sao đâu.”

Trẻ có thể đang buồn, đang tổn thương nhưng không biết cách bày tỏ. Câu này là vỏ bọc để giấu đi cảm xúc thật.

2. “Con sẽ nghe lời hết, miễn bố mẹ vui.”

Nghe thì ngoan, nhưng ẩn sau đó là sự hy sinh cảm xúc cá nhân để làm vừa lòng bố mẹ, dễ dẫn đến mất tự tin, thiếu chính kiến.

3. “Con hứa sẽ không làm bố mẹ buồn nữa.”

Trẻ đang tự trách bản thân, cảm thấy lỗi lầm của mình là nguyên nhân khiến bố mẹ thất vọng, từ đó hình thành cảm giác tội lỗi kéo dài.

4. “Con không cần quà, không cần gì hết.”

Có thể trẻ đang kìm nén mong muốn, tập quên đi nhu cầu cá nhân vì sợ làm phiền hoặc bị từ chối.

Những câu nói của trẻ tưởng là ngoan nhưng bố mẹ chớ vội mừng- Ảnh 4.

5. “Bố mẹ bận thì thôi, con tự lo được.”

Thực ra là tiếng nói của sự cô đơn, khao khát được quan tâm nhưng lại chọn cách rút lui vì nghĩ mình không quan trọng.

6. “Bạn ấy giỏi hơn con, con chẳng bằng ai cả.”

Đây là dấu hiệu của việc trẻ so sánh bản thân với người khác quá nhiều, có thể do thường xuyên bị so sánh trong gia đình, dẫn đến tự ti.

7. “Con chỉ muốn ở một mình.”

Không hẳn trẻ thích cô độc, mà có thể đang chịu áp lực hoặc tổn thương và không tìm được điểm tựa nơi bố mẹ.

Lời nhắc cho bố mẹ

Những câu nói tưởng chừng ngoan ngoãn này chính là “tín hiệu cầu cứu”. Thay vì khen con “biết điều, hiểu chuyện”, bố mẹ cần quan sát kỹ cảm xúc, dành thời gian trò chuyện để con cảm thấy được thấu hiểu và an toàn chia sẻ.

"Gia đình gọn gàng" hay "bừa bộn" dễ nuôi dạy con thông minh hơn? Nhiều cha mẹ sốc khi đọc kết quả

Theo Minh Uyên

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang Nổi bật

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa Nổi bật

Việt Nam có một cây được mệnh danh là “cây thần dược” quý như vàng, riêng bộ rễ có giá chục triệu/kg

Việt Nam có một cây được mệnh danh là “cây thần dược” quý như vàng, riêng bộ rễ có giá chục triệu/kg

16:52 , 01/09/2025
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9

Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9

16:35 , 01/09/2025
Nữ trung úy nhà 3 đời tham gia diễu binh

Nữ trung úy nhà 3 đời tham gia diễu binh

16:25 , 01/09/2025
Từ nơi xa hướng về Tổ Quốc: Một chiếc áo dài, một lá cờ nhỏ, du học sinh Việt thắp lên ngọn lửa yêu nước

Từ nơi xa hướng về Tổ Quốc: Một chiếc áo dài, một lá cờ nhỏ, du học sinh Việt thắp lên ngọn lửa yêu nước

16:12 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên