Những 'chuyển động nhân sự' khi hợp nhất các tỉnh, thành phố

Kể từ ngày 1/7, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, 23 tỉnh, thành phố mới sau hợp nhất chính thức hoạt động, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của bộ máy hành chính nhà nước, tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Những lãnh đạo trẻ

Người trẻ nhất trong số 23 bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ mới là ông Lê Quốc Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp. Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978; quê tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ông Phong có trình độ chuyên môn thạc sĩ sinh học; từng trải qua các chức vụ: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (cũ).

Ông Lê Quốc Phong. Ảnh: TTXVN.

Nhân sự nữ duy nhất trong 23 bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ mới là bà Bùi Thị Quỳnh Vân , sinh ngày 2/1/1974. Bà Vân quê ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ chuyên môn thạc sĩ Lý luận Văn học.

Bà Vân có quá trình trưởng thành ở tỉnh Quảng Ngãi, trải qua nhiều chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư huyện uỷ Tư Nghĩa; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, rồi Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (cũ).

Trong các bí thư có ông Trịnh Việt Hùng – Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng. Ông Hùng sinh ngày 1/10/1977; quê tại xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Ông trưởng thành từ quá trình công tác ở tỉnh Thái Nguyên, từng trải qua các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư huyện uỷ Đồng Hỷ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (cũ).

Ông Vũ Hồng Văn.

Có 5 trường hợp bí thư tỉnh uỷ chưa là Uỷ viên Trung ương Đảng. Đó là ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai. Ông Văn sinh ngày 3/2/1976; quê quán tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm Quốc gia. Ông Văn từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (cũ).

Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau. Ông Hải sinh ngày 26/10/1977; quê tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TPHCM. Ông Hải có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh. Ông Hải từng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (cũ).

Trường hợp thứ ba là ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai. Ông Trường sinh ngày 18/01/1977; quê tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông Trường có trình độ Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình. Ông Trường từng là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (cũ).

Ông Trương Quốc Huy.

Trường hợp thứ tư là ông Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình. Ông Huy sinh ngày 19/6/1970; quê tại thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế lao động (Đại học Kinh tế Quốc dân), Thạc sỹ Quản lý Kinh tế. Ông Huy từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ).

Trường hợp thứ 5 là ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh. Ông Quyết sinh ngày 6/1/1972; quê tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; từng trải qua các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh mới từng là bí thư tỉnh cũ

Trong số các chủ tịch UBND tỉnh, thành mới sau sắp xếp, có 3 trường hợp từng giữ chức vụ bí thư tỉnh uỷ.

Cụ thể, ông Nguyễn Khắc Thận , từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình. Sau khi hợp nhất tỉnh Hưng Yên với tỉnh Thái Bình, ông Thận được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mới. Ông Thận sinh ngày 15/3/1974; quê quán tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, có trình độ Cử nhân Cao đẳng Kiểm sát, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông Trần Huy Tuấn.

Trường hợp thứ hai là ông Trần Huy Tuấn , từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái. Sau khi hợp nhất tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai, ông Tuấn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mới. Ông Tuấn sinh ngày 28/8/1974; quê quán tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ông có trình độ Kỹ sư thuỷ lợi, Cử nhân Kinh tế chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Trường hợp thứ ba là ông Lương Nguyễn Minh Triết . Ông Triết là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, từng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam. Khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam với TP Đà Nẵng, ông Triết được chỉ định chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ông Triết sinh ngày 15/10/1976, quê tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ), có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư Công nghệ silicat.

Những bí thư tỉnh cũ giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh mới

Tại HĐND cấp tỉnh, có nhiều bí thư tỉnh ủy cũ được chỉ định giữ chức chủ tịch HĐND tại các tỉnh, thành phố mới sau hợp nhất, sáp nhập.

Cụ thể, sáp nhập Bình Phước vào Đồng Nai, bà Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai (mới). Bà Hạnh sinh năm 1980, quê quán tỉnh Bình Dương (cũ), là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa XIII.

Bà Tôn Ngọc Hạnh.

Quá trình công tác, bà Hạnh từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước (cũ), Bí thư Thành ủy Đồng Xoài. Bà Hạnh được bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 1/2021. Sau đó, bà Hạnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.Tháng 11/2024, bà Tôn Ngọc Hạnh đã trở thành Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước (44 tuổi).

Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (cũ), tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Bà Cao Thị Hòa An - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk (mới) sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên.

Bà Cao Thị Hoà An sinh năm 1973, quê ở tỉnh Nghệ An, từng trải qua nhiều chức vụ như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh (Phú Yên). Bà An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên từ cuối tháng 3/2025.

Sau khi sáp nhập 2 tỉnh Tây Ninh và Long An, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh (mới).

Ông Hùng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Trà Vinh (cũ). Quá trình công tác, ông Hùng từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu; Bí thư Thành uỷ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh… Từ tháng 3/2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh (cũ).

Sau khi Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, ông Đồng Văn Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ (mới).

Ông Đồng Văn Thanh.

Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969, quê ở thành phố Cần Thơ, có trình độ chuyên môn là cử nhân xã hội học. Quá trình công tác, ông Thanh từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Thanh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (cũ) từ tháng 12/2024 cho đến khi được chỉ định giữ chức vụ mới.

Những bí thư kiêm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

Có nhiều bí thư tỉnh ủy, thành ủy mới cũng kiêm giữ chức vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Cụ thể, tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng , Bí thư Thành ủy được chỉ định giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Tại Hải Phòng, ông Lê Tiến Châu , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố này.

Ông Vũ Hồng Văn , Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; ông Lê Quốc Phong , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp.

Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm.

Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng; ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long.

Những lãnh đạo tỉnh được điều động về Trung ương

Chiều 30/6, Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ) được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bà Nga được giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng bà Hà Thị Nga. Ảnh: HMT.

Bà Hà Thị Nga, sinh năm 1969; quê quán tại xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Bà Nga có trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm. Bà Nga từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn , Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình (cũ), giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/7.

Ông Huấn, sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh; học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sỹ; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Huấn từng qua nhiều vị trí công tác, có 10 năm làm giảng viên, sau đó từng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hồng Quang.

Ban Nội chính Trung ương cũng vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hồng Quang , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (cũ), giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Hồng Quang, sinh ngày 23/11/1968; trình độ chuyên môn Tiến sỹ Luật học, Cử nhân Kinh tế. Ông Quang có hơn 32 năm công tác trong ngành kiểm sát và ngành tòa án; từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh Tiền Giang, An Giang.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Đặng Khánh Toàn , Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định (cũ) giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Toàn sinh năm 1971, quê quán tại Hải Dương, có trình độ Cử nhân Chính trị, Cử nhân tiếng Anh, Thạc sĩ Kinh tế. Ông Toàn từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương; Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định (cũ).

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (cũ) giữ chức Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983; quê quán: quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nguyên quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông Dũng từng là Thứ trưởng Bộ TT&TT trước khi được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thời điểm tháng 9/2024.

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, phân công, bổ nhiệm các Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Bắc Ninh (cũ) giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (cũ) giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.