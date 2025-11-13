Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những con số đáng chú ý tại siêu dự án 14 tỷ USD của Vingroup tại thành phố Hoa phượng đỏ

13-11-2025 - 02:06 AM | Thị trường chứng khoán

Dự án có quy mô 14,2 tỷ USD, trong đó vốn góp của Vingroup là 2,13 tỷ USD còn vốn huy động là 12,06 tỷ USD. Dự án có tổng diện tích đề xuất là 4.319ha.

Những con số đáng chú ý tại siêu dự án 14 tỷ USD của Vingroup tại thành phố Hoa phượng đỏ- Ảnh 1.

Tập đoàn Vingroup vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu bến cảng và Trung tâm Logistics Nam Đồ Sơn. 

Dự án có tổng vốn đầu tư 373.841 tỷ đồng (khoảng 14,2 tỷ USD). Trông đó, vốn góp của Vingroup là 56.076 tỷ đồng (2,13 tỷ USD - 15%) và vốn huy động là 317.765 tỷ đồng (12,06 tỷ USD - 85%). 

Dự án thuộc Xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, phạm vi ranh giới của dự án được xác định theo các điểm tiếp giáp, bao gồm:

+ Phía Tây Bắc giáp sông Đa Độ;

+ Phía Nam, Đông và Đông Nam giáp Biển Đông;

+ Phía Tây giáp cửa sông Văn Úc;

+ Phía Bắc và Đông Bắc giáp khu dân cư phường Nam Đồ Sơn.

Dự án có tổng diện tích đề xuất là 4.319,1 ha. Trong đó, Khu bến cảng 1.134ha; Khu nước trước bến 189ha; Trung tâm logistics và kho bãi, hậu cần 2.878,5 ha; Đường trục chính kết nối dùng chung 117,6 ha.

Những con số đáng chú ý tại siêu dự án 14 tỷ USD của Vingroup tại thành phố Hoa phượng đỏ- Ảnh 2.

Về tiến độ dự án:

- Năm 2025÷2026: Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư gồm: trình UBND thành phố Hải Phòng quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (giai đoạn khởi động); Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng; Thực hiện thủ tục thuê đất, giao đất;…

- Giai đoạn năm 2027÷2030: Khởi công xây dựng Dự án (giai đoạn khởi động) vào đầu năm 2027, triển khai xây dựng 02 cầu cảng/900md cùng hệ thống hậu phương cảng đồng bộ; Hạ tầng trung tâm logistics 535,6ha phía sau cảng và khoảng 3,9km đường trục chính kết nối dùng chung. Dự kiến đưa công trình vào khai thác từ năm 2030.

- Giai đoạn năm 2031÷2035: Xây dựng bổ sung 22 cầu cảng/9.900 md cùng hệ thống hậu phương cảng đồng bộ, hạ tầng trung tâm logistics 1.876,7ha và khoảng 8,1km đường trục chính kết nối dùng chung. Dự kiến đưa công trình vào khai thác từ năm 2033.

- Giai đoạn năm 2036÷2040: Xây dựng bổ sung 18 cầu cảng/8.100 md cùng hệ thốngbhậu phương cảng đồng bộ, hạ tầng trung tâm logistics 466,2ha. Dự kiến đưa công trình vào khai thác từ năm 2038.

nfl.png


Theo Minh Quân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch AzFin: Chứng khoán Việt Nam đang rất rẻ

Chủ tịch AzFin: Chứng khoán Việt Nam đang rất rẻ Nổi bật

“Mở đường” cho khối ngoại tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam

“Mở đường” cho khối ngoại tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Ngành bán lẻ Việt Nam trước cơ hội vươn mình, MWG "mơ" phủ sóng Đông Nam Á

Ngành bán lẻ Việt Nam trước cơ hội vươn mình, MWG "mơ" phủ sóng Đông Nam Á

00:06 , 13/11/2025
Cắt lỗ 7% và chốt lời 20%: Vì sao những con số này lại được giới đầu tư ưa chuộng?

Cắt lỗ 7% và chốt lời 20%: Vì sao những con số này lại được giới đầu tư ưa chuộng?

00:03 , 13/11/2025
Chứng khoán bật tăng sau cú rơi 200 điểm: Đáy thật hay chỉ là “bull trap”?

Chứng khoán bật tăng sau cú rơi 200 điểm: Đáy thật hay chỉ là “bull trap”?

21:42 , 12/11/2025
Chứng khoán ngày 13-11: Cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường?

Chứng khoán ngày 13-11: Cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường?

21:14 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên