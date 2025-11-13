Những con số đáng chú ý tại siêu dự án 14 tỷ USD của Vingroup tại thành phố Hoa phượng đỏ

Tập đoàn Vingroup vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu bến cảng và Trung tâm Logistics Nam Đồ Sơn.

Dự án có tổng vốn đầu tư 373.841 tỷ đồng (khoảng 14,2 tỷ USD). Trông đó, vốn góp của Vingroup là 56.076 tỷ đồng (2,13 tỷ USD - 15%) và vốn huy động là 317.765 tỷ đồng (12,06 tỷ USD - 85%).

Dự án thuộc Xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, phạm vi ranh giới của dự án được xác định theo các điểm tiếp giáp, bao gồm:

+ Phía Tây Bắc giáp sông Đa Độ;

+ Phía Nam, Đông và Đông Nam giáp Biển Đông;

+ Phía Tây giáp cửa sông Văn Úc;

+ Phía Bắc và Đông Bắc giáp khu dân cư phường Nam Đồ Sơn.

Dự án có tổng diện tích đề xuất là 4.319,1 ha. Trong đó, Khu bến cảng 1.134ha; Khu nước trước bến 189ha; Trung tâm logistics và kho bãi, hậu cần 2.878,5 ha; Đường trục chính kết nối dùng chung 117,6 ha.

Về tiến độ dự án:

- Năm 2025÷2026: Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư gồm: trình UBND thành phố Hải Phòng quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (giai đoạn khởi động); Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng; Thực hiện thủ tục thuê đất, giao đất;…

- Giai đoạn năm 2027÷2030: Khởi công xây dựng Dự án (giai đoạn khởi động) vào đầu năm 2027, triển khai xây dựng 02 cầu cảng/900md cùng hệ thống hậu phương cảng đồng bộ; Hạ tầng trung tâm logistics 535,6ha phía sau cảng và khoảng 3,9km đường trục chính kết nối dùng chung. Dự kiến đưa công trình vào khai thác từ năm 2030.

- Giai đoạn năm 2031÷2035: Xây dựng bổ sung 22 cầu cảng/9.900 md cùng hệ thống hậu phương cảng đồng bộ, hạ tầng trung tâm logistics 1.876,7ha và khoảng 8,1km đường trục chính kết nối dùng chung. Dự kiến đưa công trình vào khai thác từ năm 2033.

- Giai đoạn năm 2036÷2040: Xây dựng bổ sung 18 cầu cảng/8.100 md cùng hệ thốngbhậu phương cảng đồng bộ, hạ tầng trung tâm logistics 466,2ha. Dự kiến đưa công trình vào khai thác từ năm 2038.



