Những công trình mang dấu ấn Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025

1. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: Kết nối từ Thủ đô Hà Nội tới Khu kinh tế cửa khẩu sầm uất

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được khánh thành vào năm 2022 có chiều dài hơn 80 km, tổng mức đầu tư gần 12.771 tỷ đồng, thi công chỉ trong 2 năm từ khi giải phóng mặt bằng xong.

Cao tốc giúp rút ngắn di chuyển từ đô thị khu vực biên giới Móng Cái về trung tâm của tỉnh Quảng Ninh từ 3h xuống 1h30 phút và về đến Hà Nội trong khoảng 3h.

Ngoài ra, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đồng bộ với cao tốc Vân Đồn - Hạ Long - cầu Bạch Đằng kết nối với cao tốc Hải Phòng - Hà Nội giúp Quảng Ninh đẩy mạnh việc kết nối, giao thương từ thủ đô đến khu vực biên giới, phát triển kinh tế vùng nơi có cao tốc đi qua.

2. Cầu Tình Yêu và cầu Bình Minh: Mở ra tiềm năng phát triển đô thị, du lịch vịnh Cửa Lục

Cầu Tình Yêu và cầu Bình Minh có tổng mức đầu tư lần lượt hơn 2.100 và hơn 1.700 tỷ đồng đều nằm bên bờ vịnh Cửa Lục, kết nối trung tâm đô thị của TP Hạ Long cũ và Khu đô thị, công nghiệp, cao tốc thuộc huyện Hoành Bồ cũ .

Hai cây cầu được xây dựng và khánh thành trong giai đoạn 2020 - 2025 giúp Quảng Ninh phát triển không gian đô thị ven bờ vịnh Cửa Lục; tạo đà phát triển cho các phường Hồng Gai, Cao Xanh, Hoành Bồ, Giếng Đáy.... nơi có tuyến đường đi qua.

Từ hai cây cầu này, tỉnh Quảng Ninh đang lên kế hoạch đầu tư tuyến đường ven biển kết nối dọc vịnh Cửa Lục với tổng mức đầu tư trên 5.400 tỷ đồng; tạo động lực thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị mới ở khu vực phía Bắc của vịnh Cửa Lục và khai thác hợp lý các tiềm năng, lợi thế về đất đai…

3. Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả: Kết nối 2 siêu đô thị lớn nhất tỉnh Quảng Ninh

Tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đưa vào khai thác vào ngày 30/4/2023. Tuyến đường có chiều dài 18,7km, quy mô 6 làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn xây dựng kết nối hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả (cũ) và di sản thế giới vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 18 và tạo điểm nhấn cảnh quan du lịch độc đáo của tỉnh Quảng Ninh.

Từ tuyến đường này, hàng loạt dự án hạ tầng, nghỉ dưỡng và khu dân cư được khởi công xây dựng tạo thành những khu đô thị vệ tinh thông minh và hiện đại.

Ngoài ra, tuyến đường sở hữu 2 cặp hầm đường bộ xuyên núi đá dài 235 mét được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Theo tỉnh Quảng Ninh, việc làm hầm thay vì phá núi đá giúp giữ nguyên vẹn cảnh quan khu vực này.

4. Bến cảng cao cấp Ao Tiên - mở ra không gian phát triển du lịch vịnh Bái Tử Long

Bến cảng cao cấp Ao Tiên nằm tại trung tâm Đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh, khánh thành ngày 30/10/2022 và bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 1/3/2023. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 610 tỷ đồng, được thiết kế để phục vụ vận tải du lịch tuyến Vân Đồn đi các đảo và điểm tham quan trên Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long.

Công trình được thiết kế 5 cầu cảng, 2 cầu rộng 20m, dài 150m có thể tiếp nhận cỡ tàu khai thác lên đến 300 ghế và 3 cầu phụ cho du thuyền, các tàu loại nhỏ. Khu âu tàu có thể tiếp nhận đồng thời 150 tàu du lịch neo đậu.

Khu vực ga hành khách có diện tích sử dụng 8.000m2, công suất thiết kế 2.600.000 lượt khách/năm ở giai đoạn 2020-2025 và mở rộng lên 3.200.000 lượt khách/năm, giai đoạn 2025-2030; được tích hợp nhiều tiện ích, phân khu chức năng như đón hành khách, bán vé, nhà chờ, dịch vụ phụ trợ đi kèm...

Từ bến cảng này, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng lộ trình tuyến du lịch vịnh Bái Tử Long kết nối với vịnh Hạ Long nhằm tăng không gian kết nối du lịch, tạo đà chuyển dịch kinh tế từ nâu sang xanh cho Quảng Ninh.

5. Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư đồi ngân hàng: Mở đầu cho hành trình xây 18.000 căn nhà ở xã hội cho tỉnh Quảng Ninh

Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư đồi ngân hàng là dự án nhà ở xã hội đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được xây dựng tại phường Hà Lầm với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành sớm, đi vào khai thác và sử dụng hiệu quả, đáp ứng mong mỏi về nhà ở, hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động.

Công trình được khởi công xây dựng trên diện tích gần 26.000m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng công trình trên 7.400m2; đất cây xanh trên 5.000m2; đất hạ tầng kỹ thuật trên 13.300m2. Các hạng mục công trình gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung của công trình khu dân cư đồi Ngân hàng; xây dựng 3 tòa nhà chung cư, trong đó 2 tòa cao 19 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng kỹ thuật; 1 tòa cao 17 tầng, 1 tầng lửng, 1 tầng kỹ thuật, 1 tầng bán hầm; tổng diện tích sàn xây dựng trên 125.000m2. Công trình tạo ra 986 căn hộ chung cư, trong đó có 790 căn hộ xã hội cho người thu nhập thấp.

Đây là công trình nhà ở xã hội trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh nằm trong số các dự án nhà ở xã hội của địa phương này. Quảng Ninh dành nguồn lực tập trung với mục tiêu xây dựng gần 18.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Ngay sau khi tổ chức khánh thành dự án này, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có chủ trương đầu tư khởi công xây dựng tiếp tổ hợp nhà ở xã hội tại phường Hà Khánh, với tổng diện tích đất sử dụng là 15.255,6 m2. Tại đây, sẽ xây dựng 1 tòa chung cư cao 19 tầng, cung cấp tới 850 căn hộ (gồm các căn bán, cho thuê…), đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 3.400 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án này là hơn 967 tỷ đồng.

6. Nhà máy ôtô Thành Công Việt Hưng: Khát vọng đưa Quảng Ninh thành trung tâm sản xuất, lắp ráp ôtô

Nhà máy ôtô Thành Công Việt Hưng là dự án trung tâm trong Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ôtô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng – tổ hợp công nghiệp hiện đại được Tập đoàn Thành Công đầu tư 8.679 tỷ đồng. Dự án định hướng trở thành một trung tâm sản xuất ôtô lớn tiếp theo của đất nước. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 36,5ha với tổng công suất thiết kế đạt 120.000 xe/năm.

Nhà máy được khởi công xây dựng từ đầu năm 2023. Cuối năm 2024, nhà máy đã thực hiện vận hành thử nghiệm. Đến nay sau 22 tháng thi công tích cực, nhà máy đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây lắp theo đúng thiết kế, quy mô; đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, công nghệ đồng bộ, hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay.

Ngay sau khi tổ chức khánh thành, nhà máy sẽ chính thức vận hành sản xuất, lắp ráp ôtô thương mại, thương hiệu Skoda – thương hiệu ôtô lâu đời nhất của Cộng hòa Séc.

Nhà máy khánh thành vào năm 2025 đã tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương và khu vực đóng góp tích cực cho ngân sách tỉnh; đồng thời là động lực quan trọng để các doanh nghiệp trong ngành kết nối, gia tăng năng lực sản xuất, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế; từ đó, thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng ôtô toàn cầu.

Việc Nhà máy ôtô Thành Công Việt Hưng khánh thành, đi vào vận hành thương mại và Quảng Ninh quyết định thành lập cụm công nghiệp hỗ trợ ngành ôtô, đã cho thấy chiến lược lớn, lâu dài, bền vững với mục tiêu từng bước đưa Quảng Ninh trở thành một trong những trung tâm sản xuất ôtô lớn của đất nước, thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng ôtô toàn cầu.