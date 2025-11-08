Những “cú đấm thép” của ông Nguyễn Đức Tài

2025 dù chưa kết thúc nhưng rất có thể sẽ là năm bùng nổ nhất từ khi hoạt động của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG). 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận doanh thu thuần đạt 113.607 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành vượt kế hoạch cả năm.

Trong báo cáo mới đây, Agriseco dự phóng lợi nhuận sau thuế của MWG có thể đạt hơn 6.800 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 83% so với cùng kỳ 2024. Theo bộ phận phân tích này, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của MWG cao hơn doanh thu nhờ cải thiện hiệu quả hoạt động, tiết giảm nhiều loại chi phí.

Động lực tăng trưởng đến từ những “cú đấm thép” mà doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đang tung ra. Sau giai đoạn tăng trưởng về lượng, MWG đã tái cấu trúc mạnh mẽ trong 2 năm qua và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ “chất”.

Chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (MW) tăng trưởng ổn định

Theo chiến lược hướng đến 2030, MWG cho biết, chuỗi MW đã sẵn sàng vươn mình, phá vỡ định kiến thị trường bão hoà, mở ra dư địa mới. Đây là thời điểm chín muồi để tiếp nối di sản, dẫn dắt hành trình tăng trưởng mới của MW 2030, đồng thời là bàn đạp để vươn tầm Đông Nam Á. Công ty đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì trên 15%/năm.

Bên cạnh đó, MWG cũng sẵn sàng hiện thực hóa hành trình IPO MW 2030. “IPO không nhằm mục đích gọi vốn, mà là bước đi chiến lược để MW vận hành độc lập, minh bạch và đúng tầm theo đặc thù từng giai đoạn, từng chuỗi. Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư đồng hành cùng MW – với nền tảng vững chắc, tầm nhìn khu vực” , ban lãnh đạo MWG nhấn mạnh.

Báo cáo phân tích mới đây của Vietcap cũng nhận định MWG đang chuyển từ tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng trong giai đoạn 2025-2030, sau khi tái cấu trúc 2023-2024. Việc thu hẹp quy mô các cửa hàng/nhân sự kém hiệu quả trong giai đoạn 2023-2024 đã giúp MWG linh hoạt hơn cho mục tiêu tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng thị trường ICT & hàng điện máy giai đoạn 2025-2030 dự kiến là 8,2% mỗi năm tạo ra nhiều cơ hội cho MWG.

Chuỗi Bách hóa xanh (BHX) tiếp tục là động lực tăng trưởng giai đoạn tới

Trong khi đó, BHX tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng và đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ. Doanh thu 9 tháng đạt 34.400 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ 2024. Các cửa hàng mở mới ở khu vực miền Trung hầu hết đã đạt điểm hòa vốn và có lãi. Trong 9 tháng đầu năm, MWG đã mở mới 520 cửa hàng BHX, vượt kế hoạch mở mới đã đặt ra từ đầu năm.

Tiếp nối bước đầu thành công khi mở rộng ra miền Trung, MWG tiếp tục có kế hoạch “Bắc tiến” kể từ năm 2026 với 1.000 cửa hàng mở mới mỗi năm. Với thị trường thực phẩm và FMCGs Việt Nam có quy mô đến 60 tỷ USD, còn dư địa tăng trưởng rất lớn, MWG có dự định sẽ IPO chuỗi BHX từ năm 2028 khi xóa hết lỗ lũy kế.

Động lực tăng trưởng của BHX đến từ sự gia tăng nhanh chóng của thế hệ người tiêu dùng mới với hành vi mua sắm mới đang định hình lại thị trường, khách hàng ưa chuộng sự thuận tiện, nhanh chóng và quan tâm đến an toàn sức khỏe. Điều này đang dẫn dắt xu hướng dịch chuyển từ kênh truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại.

Chuỗi EraBlue tiếp tục mở rộng tại thị trường Indonesia

Một trong những mắt xích quan trọng đưa doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài vươn tầm khu vực là chuỗi điện máy tại Indonesia cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2025, EraBlue có doanh thu tăng 70% so với cùng kỳ và đã mở mới 57 cửa hàng, nâng tổng số lên 144 cửa hàng, hướng tới mục tiêu cuối 2025 là 150 cửa hàng và 2027 là 500 cửa hàng. Với tốc độ mở mới và hiệu quả như hiện tại, Agriseco đánh giá mục tiêu trên là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, việc thị trường điện máy ở Indonesia hiện vẫn còn khá phân mảnh, với khoảng hơn 50% thị phần thuộc về các cửa hàng truyền thống tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho EraBlue. Agriseco đánh giá MWG còn rất nhiều dư địa để mở rộng chuỗi Erablue tại thị trường giàu tiềm năng Indonesia. EraBlue đặt mục tiêu 500 cửa hàng và IPO trong tương lai.

Thương mại điện tử tăng trưởng tốc độ 2 con số

Ngoài các kênh bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử là một hướng đi mới đáng chú ý của MWG. Doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài đang có những động thái mạnh mẽ để bước cuộc chơi mới đầy tiềm năng này.

Trong một chia sẻ mới đây trên Fanpage chính thức, ông Huỳnh Văn Tốt – Giám đốc Thương mại Điện tử MWG cho biết MWG quyết tâm tạo ra một nền tảng minh bạch, công bằng dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra bước tiến lịch sử của người Việt. “Đây là thời điểm vàng và rất thích hợp để MWG thực thi việc mở nền tảng mới” , ông Huỳnh Văn Tốt khẳng định.

Trước đó, vào ngày 15/5, MWG đã cho ra mắt sàn thương mại điện tử mới MWG Shop, tích hợp trong ứng dụng Quà Tặng VIP. Màn tái xuất của MWG sau gần 6 năm vắng bóng trên thị trường thương mại điện tử hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh lớn hơn trong bối cảnh các tên tuổi lớn như Shopee, Lazada, Tiki hay TikTok Shop vẫn đang nỗ lực giành thị phần.

Theo ông Huỳnh Văn Tốt, thị trường thương mại điện tử có quy mô rất lớn với tốc độ tăng trưởng 2 chữ số phần trăm mỗi năm trong vòng 5-10 năm tới. Nguyên nhân do hành vi mua sắm của khách hàng có sự chuyển dịch lớn từ mua bán truyền thống sang kênh online.

Tuy nhiên, thị trường Việt Nam hiện tại đã bước qua giai đoạn các sàn TMĐT “đốt tiền” để có khách hàng và nhà cung cấp và bắt đầu thu về lợi nhuận. Điều này sẽ dẫn tới các hành vi của các sàn TMĐT như tăng thuế phí, dẫn tới các nhà cung cấp có thể rời bỏ và tìm kiếm những kênh phân phối khác.

Chiến dịch chống hàng giả, dẹp chợ cóc mở ra cơ hội cho các chuỗi bán lẻ hiện đại

Ngoài những cú đấm thép kể trên, MWG còn được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ chiến dịch chống hàng giả đang diễn ra rầm rộ thời gian qua. Theo một báo cáo của SSI Research, việc tăng cường kiểm soát hàng giả và thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp có thể tạo ra một số thách thức trong ngắn hạn cho ngành tiêu dùng và hoạt động kinh tế nói chung, nhưng cũng sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tuân thủ thuế có thể mở rộng được thị phần.

Theo SSI, các chiến dịch truy quét hàng giả quy mô lớn gần đây, bao gồm sữa, dược phẩm và mỹ phẩm, đã làm dấy lên mối lo ngại trong công chúng về tính chính thống và độ an toàn của sản phẩm. Điều này thúc đẩy người tiêu dùng chuyển hướng sang các hình thức bán lẻ đáng tin cậy hơn, như các chuỗi thương mại hiện đại với thương hiệu mạnh, nguồn cung minh bạch và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Ngoài ra, quyết tam dẹp chợ cóc, chợ tạm tại Hà Nội cũng là một yếu tố có thể hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của MWG, đặc biệt là BHX đang Bắc tiến. Theo kế hoạch, trong năm 2025 thành phố sẽ giải toả 175 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. Quý 1/2026, thành phố sẽ giải toả 31 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát; quý 2/2026 sẽ tiếp tục giải toả 16 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, hướng đến việc giải tỏa dứt điểm trong năm 2026.

Nhìn chung, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đang có những động thái mạnh mẽ trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng cho giai đoạn mới. Các yếu tố vĩ mô thuận lợi cũng sẽ hỗ trợ cho MWG trong quá trình tăng trưởng về chất hướng đến mục tiêu 2030.