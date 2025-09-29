Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

29-09-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Những dấu ấn làm nên hành trình 30 năm rực rỡ của Toyota Việt Nam

Là một trong những doanh nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam, Toyota đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và sự thịnh vượng của đất nước.

Tối 25/9, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Toyota Việt Nam đã diễn ra long trọng tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Phú Thọ, Công ty Toyota Châu Á và Đại sứ đặc mệnh của Đại sứ quán Nhật Bản.

Trong buổi lễ, ông Nakano Keita – Tổng Giám đốc của Toyota Việt Nam chia sẻ: "Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu đô la Mỹ."

Ông Tiền Quốc Hào – Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á, kiêm Phó Giám đốc Điều hành Tập đoàn Toyota Nhật Bản phụ trách khu vực châu Á – cũng chia sẻ: "Việt Nam là một quốc gia với dân số trẻ, năng động và đầy tiềm năng phát triển trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ áp dụng các công nghệ tiếp cận đa chiều để hỗ trợ nhu cầu di chuyển của mọi người, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau."

Trải qua hành trình 30 năm, Toyota đã ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật: Thương hiệu ô tô tại Việt Nam đạt hơn 700.000 xe xuất xưởng, hơn 1 triệu xe được giao đến tay khách hàng và hơn 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ sau bán hàng chính hãng. Doanh thu xuất khẩu linh kiện và phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Hãng đã đóng góp hơn 14,4 tỷ đô la Mỹ vào ngân sách nhà nước, nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn hàng đầu Việt Nam năm 2024. Gần 32 triệu đô la Mỹ được Toyota dành cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Hãng cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam khi xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững mạnh với 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa.

Hướng tới tương lai, Toyota cam kết tiếp tục mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy, cùng nhiều giải pháp di chuyển đa dạng và các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
ô tô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
WOWCRM tích hợp AikoAI - Giải pháp CRM thế hệ mới cho ngành ngân hàng

WOWCRM tích hợp AikoAI - Giải pháp CRM thế hệ mới cho ngành ngân hàng Nổi bật

Văn hóa hướng đến nhân viên – Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Văn hóa hướng đến nhân viên – Nền tảng cho sự phát triển bền vững Nổi bật

MDLand Việt Nam - TOP 10 Thương hiệu Xuất sắc Việt Nam 2025

MDLand Việt Nam - TOP 10 Thương hiệu Xuất sắc Việt Nam 2025

19:30 , 28/09/2025
BC Mall khai trương Tổ hợp mua sắm, giải trí và ẩm thực tại Ninh Bình

BC Mall khai trương Tổ hợp mua sắm, giải trí và ẩm thực tại Ninh Bình

10:30 , 28/09/2025
MEDENT và Ivoclar ra mắt "Smile ID by IPS e.max" - Hệ sinh thái chọn đúng trong nha khoa thẩm mỹ

MEDENT và Ivoclar ra mắt "Smile ID by IPS e.max" - Hệ sinh thái chọn đúng trong nha khoa thẩm mỹ

19:00 , 27/09/2025
SmartSME – Trợ thủ số hóa giúp doanh nghiệp linh hoạt quản lý vốn và chi tiêu

SmartSME – Trợ thủ số hóa giúp doanh nghiệp linh hoạt quản lý vốn và chi tiêu

13:30 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên