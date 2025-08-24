Những dấu hiệu nhận biết sàn giao dịch tiền số lừa đảo

Chỉ trong vài tháng, lực lượng công an đã liên tục phanh phui nhiều đường dây lừa đảo núp bóng tiền kỹ thuật số với quy mô hàng chục đến hàng ngàn tỉ đồng, cho thấy rủi ro lớn mà nhà đầu tư đối mặt khi tham gia thị trường này.

Đánh sập nhiều sàn tiền số lừa đảo

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ ổ nhóm hoạt động dưới vỏ bọc đồng tiền ảo TCIS, vận hành qua sàn giả mang tên “Toptrade 1”. Dù chỉ tồn tại từ tháng 6-2024, nhóm đã lôi kéo hàng ngàn người tham gia, mở hơn 4.000 tài khoản, với tổng số tiền đầu tư vượt 50 tỉ đồng.

Cũng trong tháng 8-2025, lực lượng công an địa phương tiếp tục triệt phá nhóm liên quan đến đồng PaynetCoin (PAYN). Các đối tượng quảng cáo PAYN có thể sinh lãi 5%-9%/tháng, thậm chí dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Thực chất, đây là chiêu trò huy động vốn trái phép, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trước đó, tháng 5-2025, Công an Đồng Nai đã triệt phá đường dây tiền ảo quy mô lớn mang tên Matrix Chain (MTC), chiếm đoạt gần 10.000 tỉ đồng từ hàng chục nghìn người chỉ trong thời gian ngắn.

Theo báo cáo của CoinLaw, năm 2024, toàn cầu ghi nhận tới 58.200 vụ gian lận liên quan tiền số, tăng gần 25% so với năm 2023. Những con số này cho thấy rủi ro hiện hữu nếu nhà đầu tư thiếu thông tin và kiến thức nền tảng.

Nhận biết sàn giao dịch tiền số lừa đảo

Tại Talkshow “Cơ hội nào cho sàn giao dịch tiền số?” do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 21-8, nhiều chuyên gia đã chỉ ra các yếu tố giúp hạn chế rủi ro và tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Ông Huỳnh Quốc Nam, Giám đốc phát triển kinh doanh OKX Global, cho rằng một sàn uy tín phải có giấy phép rõ ràng, minh bạch và thực hiện đầy đủ quy trình định danh khách hàng (KYC). Ngoài ra, sàn cần yêu cầu nhà đầu tư chứng minh nguồn tiền để ngăn ngừa rửa tiền và gian lận. Việc bỏ qua yếu tố này là dấu hiệu đáng nghi ngờ.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Đào Tiến Phong, Giám đốc điều hành Investpush, nhấn mạnh minh bạch là yếu tố then chốt. Nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào tuổi đời của sàn, mà phải xem xét cách sàn công khai thông tin. Nếu chỉ vẽ ra viễn cảnh “tươi sáng” mà giấu nhẹm rủi ro, đó là điều đáng lo ngại.

Ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight, cảnh báo bất kỳ sàn nào hứa hẹn lãi suất “không tưởng” đều có vấn đề, bởi không có mô hình kinh doanh hợp pháp nào đảm bảo lợi nhuận cao như vậy. An toàn chỉ được đảm bảo khi sàn có giấy phép, KYC đầy đủ và cơ chế bảo vệ tài sản cho nhà đầu tư.

Bổ sung quan điểm, ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký Chi hội Blockchain TP HCM, cho rằng nhà đầu tư cần có kiến thức cơ bản về blockchain, thanh khoản và cam kết lợi nhuận để tự kiểm chứng thông tin. Chỉ khi trang bị nền tảng kiến thức, nhà đầu tư mới có thể nhận diện rủi ro và tránh bị cuốn theo những lời quảng cáo “màu hồng”.



