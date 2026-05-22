Những doanh nghiệp tham gia siêu dự án 22.300 tỷ Đường dây 500kV mạch 3

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch đến Phố Nối là công trình hạ tầng năng lượng có tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng với quy mô chiều dài 519 km đi qua 9 tỉnh.

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp tố tụng đối với 7 nhân sự chủ chốt tại Tập đoàn PC1, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh Văn Tuấn, cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng tại TV2.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, C01 đã gửi công văn đề nghị chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp và cung ứng thiết bị trên toàn tuyến.

Dữ liệu phân bổ hợp đồng cho thấy nhóm doanh nghiệp niêm yết đóng vai trò nòng cốt tại dự án này. Theo số liệu công bố, Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) dẫn đầu với giá trị thầu ghi nhận khoảng 2.083 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng mức đầu tư toàn tuyến, bao gồm các gói xây lắp, cung cấp vật tư và sản xuất cột thép.

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Mã: CTR) cũng xác nhận tham gia thi công với giá trị trúng thầu đạt trên 200 tỷ đồng.

Đối với các đơn vị niêm yết khác, Tổng công ty Cổ phần Sông Đà 11 (Mã: SJE) đảm nhận thi công móng cọc và cung cấp khoảng 9,8% lượng cột tại đoạn Nam Định 1 đi Thanh Hóa.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã: TV2) phụ trách khảo sát, thiết kế cho 317 km, tương đương 62% chiều dài dự án; cùng sự góp mặt ở các gói thầu xây lắp của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (Mã: VNE).

Nguồn: EVN

Quá trình thực địa còn ghi nhận sự tham gia của nhiều nhà thầu hạ tầng và cơ khí nhằm san sẻ khối lượng công việc. Công ty Cổ phần Alphanam E&C trực tiếp thi công 5 gói thầu thành phần, trong khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp điện 4 (PCC4) xử lý đồng loạt 239 vị trí móng cọc.

Ở mảng cung ứng vật tư, dự án sử dụng tổng cộng khoảng 139.000 tấn thép, được phân bổ cho các đơn vị nội địa để duy trì tiến độ xây dựng. Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Việt (VTECH) cung ứng 100 cột thép với khối lượng 10.700 tấn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu sản xuất 18 cột thép nặng 1.877 tấn và giao hàng vượt tiến độ hợp đồng 20 ngày.

Chuỗi cung ứng này còn có sự góp mặt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cột thép Đông Anh và Công ty Cổ phần Cơ khí tỉnh Điện Biên.

Để hoàn thiện cấu trúc vận hành và đưa công trình vào khai thác, hệ thống thi công nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ hàng nghìn kỹ sư, công nhân thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Đồng thời, ba tập đoàn kinh tế nhà nước ngoài ngành điện gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng điều động nhân sự hỗ trợ lắp dựng cột và kéo dây trên toàn tuyến nhằm đảm bảo thời gian đóng điện theo kế hoạch.