Những đối tượng được ưu tiên xét duyệt, không phải bốc thăm giành suất mua NƠXH

Thời gian qua, các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) ở Hà Nội mở bán xuất hiện tình trạng hàng nghìn người xếp hàng từ rạng sáng để nộp hồ sơ.

Tình trạng chen chân, vạ vật chờ đợi phản ánh nhu cầu nhà ở thực sự bức thiết của người thu nhập thấp, trong khi nguồn cung vẫn nhỏ giọt.

Hình ảnh người dân xếp hàng đi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nếu số lượng đăng ký vượt quá số căn hộ chào bán, việc bốc thăm sẽ được tổ chức nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch.

Tuy nhiên, theo quy định, không phải tất cả người mua đều phải bốc thăm để “giành suất”. Một số nhóm đối tượng được ưu tiên xét duyệt thẳng, không phải tham gia quy trình bốc thăm.

Tại điều 79 Luật Nhà ở 2023 quy định trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với: Người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ; người khuyết tật; người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua NƠXH; nữ giới.

Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất.

Từ ngày 10/10 khi Nghị định 100/2024/NĐ-CP có hiệu lực quy định: Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Như vậy, các đối tượng được ưu tiên đều sẽ được bố trí mua NƠXH cho đến khi hết. Các đối tượng khác không thuộc nhóm ưu tiên thì sẽ phải bốc thăm để có suất NƠXH.

Việc xét theo thứ tự ưu tiên giúp đảm bảo phân bổ công bằng và đúng bản chất của chính sách an sinh.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng quy trình bốc thăm khiến việc sở hữu nhà trở thành “may rủi”, không phản ánh đầy đủ nhu cầu thực.