Những loại giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID có thể thay thế bản cứng

Căn cước công dân/ Thẻ Căn cước

Căn cước công dân điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương thẻ CCCD gắn chip, được chấp nhận trong mọi giao dịch hành chính, dân sự, như tại ngân hàng, sân bay, hoặc khi làm thủ tục tại cơ quan nhà nước.

Giấy phép lái xe (GPLX) và Giấy đăng ký xe

Từ 1/7/2024, thông tin GPLX và đăng ký xe hiển thị trên VNeID đã được công nhận có giá trị tương đương bản gốc khi Cảnh sát giao thông kiểm tra. Người dân có thể xuất trình trực tiếp trên ứng dụng thay cho bản giấy các loại: Giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng.

Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)

Thông tin thẻ BHYT trên VNeID có giá trị sử dụng tương đương thẻ giấy hoặc thẻ điện tử trên ứng dụng VssID. Khi khám chữa bệnh, người dân chỉ cần xuất trình CCCD gắn chip hoặc hiển thị thẻ BHYT trên VNeID, không cần mang theo thẻ vật lý.

Thông tin về cư trú (thay thế Sổ hộ khẩu, Giấy tạm trú)

VNeID đã thay thế hoàn toàn Sổ hộ khẩu và Giấy xác nhận cư trú. Các thông tin thường trú, tạm trú được xác thực qua ứng dụng có thể sử dụng khi làm thủ tục hành chính, đăng ký nhập học, hồ sơ đất đai...

Mã số thuế cá nhân và thông tin người phụ thuộc

Tính năng này giúp công dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, hiển thị thông tin phục vụ kê khai, nộp thuế một cách nhanh chóng và chính xác.

Khi cần sử dụng, người dân chỉ cần mở ứng dụng VNeID, đăng nhập bằng mật khẩu hoặc vân tay/khuôn mặt, chọn loại giấy tờ tương ứng và đưa cho cán bộ kiểm tra.

Việc công nhận giá trị pháp lý của các giấy tờ điện tử tích hợp trên VNeID không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, tiết kiệm chi phí và thời gian cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý.