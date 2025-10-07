Những "ngọn hải đăng mới" kiến tạo tương lai Vũng Tàu

Công trình biểu tượng đưa Vũng Tàu vươn ra biển lớn

Có những vùng đất đi qua thời gian bằng vết dấu của sóng biển, của những ngọn hải đăng cổ xưa kỳ vĩ. Hải đăng Vũng Tàu tọa lạc trên đỉnh núi Tao Phùng (núi Nhỏ), được người Pháp xây dựng vào năm 1862, ở độ cao gần 150m so với mực nước biển. Ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam không chỉ là biểu tượng của thành phố (cũ) mà còn là "người bạn" trên biển khơi, gắn với cuộc sống của người dân Vũng Tàu. Đây là địa danh du khách khi tới Vũng Tàu thường truyền tai nhau nhất định phải ghé thăm để chiêm ngưỡng.

Trong bối cảnh mới, sau khi hợp nhất và trở thành một phần của TP.HCM mới, theo các chuyên gia, Vũng Tàu cần có thêm những "ngọn hải đăng" mới để "căng buồm ra đại dương", khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó có thể là các khu vui chơi giải trí, siêu dự án hạ tầng hay tổ hợp đô thị gắn với du lịch xứng tầm.

Dịp lễ gần nhất, lễ quốc khánh 2/9 vừa qua, Vũng Tàu đón hơn 230.000 lượt khách nhờ vào các chương trình sự kiện hấp dẫn và đặc biệt sức hút của công trình Tháp Tam Thắng.

Tháp Tam Thắng, điểm nhấn của quảng trường Tam Thắng, là công trình kiến trúc được kiến tạo để trở thành biểu tượng, thành dấu ấn nhận diện mới của Vũng Tàu. Tháp gồm 143 trụ, sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển. Hình dáng tổng thể của tháp Tam Thắng lấy cảm hứng từ hình ảnh ba đầu mũi thuyền mạnh mẽ, vươn cao giữa không gian rộng lớn, tái hiện câu chuyện lịch sử gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo từ thời vua Gia Long.

Tháp Tam Thắng tại Bãi Sau được kiến tạo để trở thành biểu tượng, dấu ấn nhận diện mới của Vũng Tàu

Ban đêm, tháp Tam Thắng trở nên lộng lẫy trong ánh sáng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian nghệ thuật huyền ảo. Tháp Tam Thắng nhanh chóng tạo cơn sốt, và trở thành điểm phải check in của giới trẻ TP.HCM kể đầu tháng 9/2025. Thành công của hiện tượng Tháp Tam Thắng cho thấy, cùng với điểm tham quan quen thuộc Bãi Trước, Bãi Sau, Ngọn hải đăng, Tượng chúa Kito, Bạch Dinh,… du lịch Vũng Tàu thực sự mong chờ công trình, không gian trải nghiệm mới để làm giàu sản phẩm dịch vụ, hấp dẫn khách bốn phương.

Nếu Tháp Tam Thắng, công trình biểu tượng do Tập đoàn Sun Group kiến tạo cùng kiến trúc sư người Ý Oliviero Godi được coi là "ngọn hải đăng văn hóa" mở ra kỷ nguyên mới của du lịch Vũng Tàu, thì Sun World Vũng Tàu hay tổ hợp Blanca City bên Bãi Sau có quy mô 37.000 tỷ đồng lại mang theo khát vọng về dự án vui chơi giải trí và quần thể đô thị đa chức năng tiên phong, nâng tầm đẳng cấp du lịch Vũng Tàu.

Dự kiến ngay đầu năm 2026, tổ hợp giải trí nước đa năng với quy mô gần 15ha, quy tụ 20 trò chơi nước đỉnh cao do Sun Group đầu tư sẽ chính thức vận hành. Công viên lấy cảm hứng từ sông nước Nam Bộ chia thành 4 phân khu chủ đề: "Cuộc sống sông nước miền Nam Bộ", "Sự ảnh hưởng con đường tơ lụa trên biển", "Vết tích vùng đất Óc Eo - Phù Nam", "Rừng nhiệt đới Nam bộ". Sự hiện diện của Sun World tại Vũng Tàu hứa hẹn không chỉ mang lại trải nghiệm độc đáo cho cư dân và du khách, mà còn tạo nên sức bật cho toàn khu vực.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu dự kiến vận hành đầu năm 2026

Sun World Vũng Tàu nằm trong Blanca City – đô thị biển "all in one" quy mô bậc nhất phía Nam. Khác với các khu nghỉ dưỡng khép kín đơn thuần, Blanca City phát triển như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ khách sạn 5 sao do các thương hiệu quốc tế vận hành, trung tâm thương mại ven biển, hệ thống trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thể thao, bãi đỗ xe tập trung và đặc biệt là hệ thống 6 tòa tháp căn hộ cùng phân khu biệt thự, nhà phố sang trọng ven biển Bãi Sau.

Tất cả hứa hẹn mang đến nguồn cung dồi dào cho dịch vụ lưu trú cao cấp tại một trong "thiên đường" du lịch sôi động bậc nhất Việt Nam. Ngay trong từng tòa tháp Blanca vừa ra mắt hay các biệt thự, nhà phố trong tương lai, cư dân cũng được tận hưởng những tiện ích chuyên biệt để cư dân hay du khách có thể sống, nghỉ, tận hưởng, kết nối và làm việc không cần rời khỏi bán kính vài trăm mét. Chuỗi tiện ích đa dạng, có thể vận hành đến đêm là điểm khác biệt biến Blanca City thành một điểm đến "không ngủ" hiếm hoi trên bản đồ du lịch phía Nam.

Blanca City là đô thị biển "all in one" quy mô bậc nhất phía Nam

Hạ tầng bứt phá - cánh cửa mở ra thịnh vượng

Động lực mới cho Vũng Tàu đến từ mạng lưới hạ tầng chiến lược. Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM biến việc nghỉ dưỡng ở Bãi Sau thành thói quen thư giãn cuối tuần trong chưa đầy một giờ lái xe. Không dừng ở đó, Quốc lộ 51 được mở rộng hay đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận và đặc biệt sân bay quốc tế Long Thành đang thành hình sẽ trở thành "trạm trung chuyển hàng không" hàng đầu khu vực, mang hàng chục triệu khách quốc tế về gần hơn Vũng Tàu.

Mới đây nhất, TP.HCM cũng đang yêu cầu xem xét đề xuất làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, mở ra tuyến kết nối quan trọng khác, hứa hẹn đem lại sự phát triển bùng nổ cho khu vực. Khi những "đại lộ trên không" và "xa lộ ven biển" đồng loạt khai thông, Vũng Tàu sẽ trở thành một điểm đến toàn cầu.

Hạ tầng bứt phá đưa Vũng Tàu vươn tầm đô thị biển quốc tế

Trước đây, nhắc đến Vũng Tàu người ta nghĩ ngay đến những chuyến đi ngắn ngày, thì trong tương lai, điểm đến này được định vị như một đô thị biển quốc tế – nơi văn hóa, du lịch, cơ hội đầu tư cùng hội tụ. Theo chiến lược vùng Đông Nam Bộ, Vũng Tàu được xác định là "cửa ngõ biển" của TP.HCM, giữ vai trò trung chuyển hàng hóa quốc tế và đón tiếp du khách trong nước lẫn quốc tế. Vùng đất này đang chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ chưa từng có và sẵn sàng mở toang cánh cửa đón khách du lịch và nhà đầu tư toàn cầu.