Những người đã mua cổ phiếu này khẩn trương đến cơ quan công an phối hợp làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Trịnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ năm 2015 đến năm 2022 tại Công ty Cổ phần phân phối Top One, địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 03/QĐ-CSKT, ngày 12.1.2024 và Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 1109/QĐ-CSKT, ngày 10.12.2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang.

Kết quả điều tra, xác định từ năm 2015 đến năm 2022 các đối tượng có liên quan tại Công ty Top One đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ đưa Công ty Top One trở thành công ty đại chúng, niêm yết chào bán 25.350.000 cổ phiếu (Mã cổ phiếu: TOP, không đảm bảo giá trị) trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư với tổng số tiền là 64.735.740.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang xác định những nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu (F1) của Công ty Top One là bị hại trong vụ án, do đó đã ủy thác điều tra đến Cơ quan CSĐT Công an 37 tỉnh/thành phố phối hợp lấy lời khai của bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đề nghị những người bị hại đã mua cổ phiếu TOP ban đầu (F1) do Công ty Top One phát hành, khẩn trương đến Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc mua bán cổ phiếu để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Nếu người bị hại trên không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thế Trịnh, sinh năm 1978, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.