Những người giới thiệu ‘sân sau’ chủ đầu tư bán nhà ở xã hội

Như Báo điện tử VTC News đề cập trong bài “ Bỗng dưng bị đuổi khỏi chung cư mua lại từ nhà ở xã hội ”, dù nhiều người đã bỏ cả tỷ đồng mua lại nhà ở xã hội (NƠXH) dạng thuê - mua, cộng thêm vài trăm triệu tiền chênh lệch giá để hiện thực hoá giấc mơ an cư nhưng an cư đâu chưa thấy mà chỉ thấy họ nguy cơ mất cả tiền lẫn nhà, khi nay lại bị yêu cầu rời khỏi nhà, trả lại cho chủ đầu tư.

Nguyên nhân cũng bởi vì họ đã tin tưởng tuyệt đối vào "cò" môi giới - những đối tượng tự giới thiệu là "sân sau" của chủ đầu tư bán nhà ở xã hội với cam kết “đảm bảo 100%”.

Tuy nhiên, từ lời "đánh bóng" của các "cò" NƠXH đến thực tế lại là câu chuyện với nhiều diễn biến phức tạp và khác xa nhau. Nhiều nạn nhân của việc mua lại căn hộ thuê - mua cho biết, dù họ vẫn đang ở, chưa trả lại nhà cho chủ đầu tư nhưng căn nhà của họ lại bị rao bán trên mạng xã hội.

Một nạn nhân mua NƠXH thuê - mua dù chưa trả nhà cho chủ đầu tư nhưng đã thấy căn hộ của mình bị rao bán trên mạng xã hội.

Điều này làm dấy lên câu hỏi: Chủ đầu tư sau khi thu hồi có bán NƠXH theo đúng quy định? Vì sao “cò” lại dễ dàng có những suất mua này để rao bán trục lợi?

Để làm rõ hơn vấn đề này, PV Báo Điện tử VTC News đã nhiều ngày liên hệ và thâm nhập vào nhóm môi giới mua bán NƠXH tự xưng là có mối quan hệ “khủng” với chủ đầu tư và cả quan chức.

Nhiều căn nhà ở xã hội dạng thuê - mua được môi giới ngang nhiên rao bán, dù chủ nhà vẫn đang ở.

Qua nhiều tìm kiếm, PV gặp được Trần Văn Thái, một môi giới bất động sản đang rao bán NƠXH tại dự án Ecohome (Đông Ngạc - Hà Nội). Thái cho biết, đơn vị đang bán 6 căn, tất cả đều thuộc diện thuê - mua. Sau 5 năm thuê (theo quy định) sẽ được ký mua với chủ đầu tư là Tập đoàn Capital House (CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ đô). Tuy nhiên, do người đã ký hợp đồng thuê với chủ đầu tư không đáp ứng được điều kiện mua NƠXH theo quy định của Nhà nước nên buộc phải trả nhà về cho chủ đầu tư.

Vì thế, cả 6 căn này đều đang có người ở và đã được mua bán sang tay từ chủ F1 (người mua đầu tiên).

“Theo quy định của pháp luật, sau khi thu hồi về, chủ đầu tư đăng thông báo tiếp tục bán căn hộ để người đủ điều kiện đăng ký làm thủ tục mua và bốc thăm. Tuy nhiên, số lượng tại thời điểm ngày 26/9 chỉ có mấy căn thôi, trong khi bên em làm việc với chủ đầu tư hơn chục năm rồi nên họ đã bán lại cho bên em luôn và đã vào full tiền các căn hộ đó. Bây giờ chỉ là tìm người đủ điều kiện mua NƠXH để đứng tên lần đầu luôn, không phải bốc thăm nữa”, Thái nói một cách chắc chắn.

Nêu con số chính xác về số lượng căn, Thái cho biết, công ty mua được 6 căn ở Ecohome và đã bán được 4 căn.

“Hiện bên em còn lại 2 căn, 1 là tại tòa N02 diện tích 62,3 m², cửa vào hướng Tây, view hướng Bắc, ban công nhìn vào hướng trường tiểu học Đông Ngạc. Một căn nữa ở toà N03, diện tích hơn 66 m², cửa vào hướng Đông, ban công hướng Tây, view nhìn nội khu, giá 55 triệu/m². Nếu anh đủ các điều kiện mua NƠXH gồm: thu nhập cá nhân dưới 15 triệu/tháng; chưa sở hữu, đứng tên nhà ở hay bất động sản nào tại Hà Nội; có hộ khẩu hoặc thường trú, tạm trú từ 1 năm trở lên thì nên chốt mua ngay”, Thái mời chào.

Bản thiết kế các căn NƠXH tại Ecohome được môi giới bất động sản mời chào với khách mua.

Khi phóng viên đặt vấn đề muốn khảo sát thực tế căn hộ tại Ecohome, Thái nói: “Phải khi nào những người đang thuê - mua hết hạn và buộc phải trả lại nhà thì chủ đầu tư mới sửa sang lại để căn hộ trở về trạng thái ban đầu, rồi bàn giao cho bên em, để bên em sang tay cho người mua mới. Nếu bây giờ anh muốn xem thì chỉ xem được những căn cùng trục hoặc cùng thiết kế. Khi anh mua thì CĐT sẽ ghi là mua căn hộ thuộc các tầng từ 15-18, trục 16, trục 12…” .

Như để lý giải nguyên nhân vì sao không báo chính xác căn hộ đang được rao bán, Thái phân bua: “Nếu báo chính xác số tầng, khách cứ tự ý lên gõ cửa phòng khi chủ thuê đang ở đó thì rất phiền. Vì bản thân họ không được mua, lại đang bị đòi nhà nên rất dễ bức xúc, họ phàn nàn lên chủ đầu tư thì rắc rối lắm. Chúng em đã từng bị một lần như vậy rồi. Vì thế chủ đầu tư không báo chính xác tầng với ai, dù bên em đã nộp cho chủ đầu tư mỗi căn hơn 3 tỷ đồng.

Nếu anh chốt thì anh qua văn phòng bên em để đóng 300 triệu tiền cọc, đến khi ký với chủ đầu tư anh sẽ đóng toàn bộ số tiền căn hộ và trừ 300 triệu đã cọc, giữ lại 200 triệu để ra sổ nộp tiếp”.

Thái tỏ vẻ sòng phẳng và nói đây là mức giá win - win: chủ đầu tư được một khoản cao hơn so với giá bán NƠXH; công ty môi giới cũng được từ 1-2 giá (1-2 triệu đồng/m²); còn khách hàng cũng được hưởng lợi bởi sau khi có sổ, giá NƠXH phải lên hơn 60 triệu đồng/m².

“Như vậy ai cũng được hưởng lợi. Em phải nói thẳng như vậy, bởi anh không thể nào mua trực tiếp với giá 16,3 triệu/m² từ chủ đầu tư, bên em mua từ chủ đầu tư với giá chênh rồi”, Thái khẳng định.

“Mua bán chui với chủ đầu tư nên không có giấy tờ”

Sau cuộc nói chuyện với Thái, PV được giới thiệu gặp Thu - một môi giới được cho là có quan hệ “khủng” với nhiều chủ đầu tư xây dựng NƠXH tại Hà Nội.

Qua cuộc điện thoại, Thu thể hiện rõ sự sành sỏi trong việc mua bán NƠXH. Thu cho biết tại dự án Ecohome có 3 dạng nhà ở bao gồm: Bán, thuê và thuê mua. Với căn thuê, đến 30/10 là khách hết hợp đồng với chủ đầu tư và đã làm hợp đồng thanh lý, nhưng chủ nhà hiện tại vẫn ở hết ngày 30/10.

Thu đang giới thiệu, chào bán căn hộ NƠXH thuê - mua tại Ecohome với khách.

“Chủ đầu tư đã cho bọn em mấy suất ở bên này, bọn em đã vào tiền rồi, coi như bọn em đã là chủ nhà rồi. Đáng lẽ theo quy định, chủ đầu tư sẽ làm thủ tục thu hồi căn nhà, rồi thông báo rộng rãi cho người có nhu cầu, cho xếp sổ, bốc thăm. Nhưng do chúng em có mối quan hệ với họ nên đã mua và đóng tiền rồi. Tuy nhiên bên em không đủ điều kiện đứng tên, hoặc nếu nhờ người đứng tên thì không thể bán và sang tên cho khách được luôn mà chỉ lập vi bằng. Vì thế chúng em để tên và cho khách đứng trong hồ sơ luôn”, Thu dõng dạc nói.

Cũng theo Thu, hiện tại công ty của Thu không có những loại giấy tờ liên quan đến hợp đồng sang nhượng, mua bán với chủ đầu tư mà chỉ có vi bằng rồi khách đóng tiền mặt trực tiếp. “Khách đã mua của bên em thì phải thực sự tin tưởng. Em được chủ đầu tư giao cho 6 căn thì đã bán hết 5, còn lại 1 căn anh đang hỏi thôi. Hôm nay ngoài anh, em còn hẹn 2 khách khác để xem căn nhà này, nếu ai có duyên thì sẽ mua được”, Thu nói.

Khi phóng viên bày tỏ sự lo ngại vì giao nhận số tiền lên đến vài tỷ đồng mỗi căn hộ mà không có giấy tờ, hợp đồng nào với chủ đầu tư để chứng minh giao dịch mua bán, Thu lại trấn an: “Theo quy trình thì mình phải xếp sổ, sau đó bốc thăm. Vì thế việc mua bán của chủ đầu với chúng em chỉ thực hiện giao dịch bằng tiền mặt và lập vi bằng tại văn phòng Thừa phát lại cho chắc ăn. Anh không phải lo gì hết. Việc của anh là làm cho em một bộ hồ sơ, chuẩn bị 500 triệu tiền đặt cọc. Những trách nhiệm còn lại như: đẩy hồ sơ lên chủ đầu tư, đặt lịch ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư hay những thủ tục khác... chúng em đã lo hết từ A-Z rồi” .

Đáng chú ý, Thu không ngại thừa nhận quy trình mua bán NƠXH sai quy định. “Chúng em làm ăn uy tín, win-win với cả chủ đầu tư - công ty môi giới - khách hàng, mọi người ai cũng được hưởng lợi. Vì thế mà trong khoảng 200 căn NƠXH bán ra mỗi lần, chúng em sẽ lấy vài chục căn để bán lại, mỗi m² được 2 triệu đồng, số tiền chênh còn lại buộc phải nộp cho chủ đầu tư bằng tiền mặt mà không có bất cứ một giấy tờ nào chứng minh. Các công ty môi giới khác, mỗi đơn vị được vài căn để cho phong phú đơn vị mua bán” .

Cũng theo Thu, khi người mua đã nộp đủ số tiền 500 triệu theo yêu cầu và chủ đầu tư thông báo về việc lên ký hợp đồng mua bán tại địa điểm nào đó thì cả người mua (là PV), môi giới (công ty của Thu) và chủ đầu tư cùng ký hợp đồng 3 bên. Ngay lúc này, người mua sẽ hoàn thành việc chuyển nốt số tiền còn lại của toàn bộ giá trị căn hộ mà chỉ giữ lại số tiền 200 triệu để hoàn thành sổ.

“Anh là người có nhu cầu ở thật, mua thật, còn em là người có NƠXH muốn bán thật chứ không phải là lừa đảo. Trường hợp khách có nhu cầu ở thực, nhưng không đủ điều kiện mua NƠXH bọn em cũng không bán, anh yên tâm nhé”, Thu khẳng định.

Từ sự dẫn dắt của Thu, PV đến trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Cơ điện Hải Phát (phường Hoàng Mai, Hà Nội) và tìm hiểu về quy trình “săn khách” mua NƠXH của nhóm này...