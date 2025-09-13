Những 'tay to' giúp Đồng Nai xuất siêu kỷ lục hơn 6,5 tỷ USD và hút 2 tỷ USD vốn FDI sau 8T2025

Sử dụng robot trong sản xuất bo mạch điện tử tại Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Báo Đồng Nai

Kinh tế của Đồng Nai trong 8 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 13,95%, đặc biệt ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,46%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 22,88 tỷ USD (tăng 18,77% so với cùng kỳ), giúp tỉnh xuất siêu 6,55 tỷ USD.

Các con số này cho thấy sức hấp dẫn của Đồng Nai không suy giảm, nhưng "khẩu vị" của dòng vốn FDI tổng trị giá 2,02 tỷ USD đang thay đổi.

Tăng trưởng xuất khẩu của Đồng Nai vẫn chủ yếu đén các tập đoàn sản xuất lớn. Hoạt động của những doanh nghiệp gia công như Pouchen (Đài Loan), Taekwang Vina (Hàn Quốc) là động lực chính giúp ngành giày dép đóng góp 3,8 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu. Tương tự, Hyosung (Hàn Quốc) là hạt nhân của ngành sợi công nghiệp, lĩnh vực mang về 828 triệu USD trong 8 tháng vừa qua.

Nhóm doanh nghiệp trong 8 tháng đã đăng ký đầu tư thêm hơn 1,1 tỷ USD. Một trong những thương vụ đáng chú ý nhất là quyết định của Công ty TNHH SMC Manufacturing Việt Nam (Nhật Bản). Doanh nghiệp này đã rót thêm 330 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư tại Đồng Nai lên gần 1 tỷ USD .

Nhà máy SMC Manufacturing KCN Long Đức, tỉnh Đồng Nai

Bên cạnh sự vững chắc của các nhà đầu tư cũ, dòng vốn FDI 922,92 triệu USD cấp mới đã hé lộ sự xuất hiện của những tên tuổi trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn. Sự chuyển dịch này được thể hiện rõ nét qua tốc độ tăng trưởng của các ngành hàng xuất khẩu.

Trong khi ngành giày dép, dù có kim ngạch lớn nhất, chỉ tăng trưởng 3,55% , thì ngành máy vi tính và linh kiện điện tử lại ghi nhận mức tăng lên đến 72,3% , đạt kim ngạch 1,67 tỷ USD .

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cắt băng khánh thành Nhà máy Coherent. Ảnh: VGP/Thu Sa

Động lực tăng trưởng mới này có sự góp mặt của Tập đoàn công nghệ cao Coherent (Hoa Kỳ), một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về laser và linh kiện quang học cho ngành bán dẫn. Việc họ khánh thành nhà máy 127 triệu USD tại Khu Công nghiệp IDICO Nhơn Trạch 1 đánh dấu một bước tiến trong việc thu hút các dự án có hàm lượng chất xám cao.

Đáng chú ý hơn cả là sự đổ bộ của các "đại bàng" logistics từ Singapore. Hai dự án lớn liên tiếp được cấp phép là Mapletree Logistics Park Tam An 1 (hơn 101 triệu USD) và SLP Park Lộc An Bình Sơn (121,1 triệu USD). Các doanh nghiệp này không sản xuất hàng hóa, mà cung cấp hạ tầng kho vận hiện đại, một mắt xích quan trọng đang được nhiều chuỗi cung ứng tìm kiếm.

Đồng Nai có hệ thống cảng biển phát triển, là một trong những lợi thế thu hút các dự án logistics. Ảnh: Ngọc Liên. Báo Đồng Nai online

Sự chuyển dịch trong dòng vốn đầu tư là kết quả của sự tương tác giữa chiến lược của doanh nghiệp và chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc của Đồng Nai , ưu tiên các dự án công nghệ cao và hạn chế các dự án thâm dụng lao động do quỹ đất không còn nhiều. Điều này tạo lợi thế cho những công ty như Coherent.

Đồng thời, các dự án hạ tầng như Sân bay Quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển lại là "thỏi nam châm" hút các nhà đầu tư logistics như Mapletree hay SLP. Họ đến để đón đầu nhu cầu trung chuyển hàng hóa ngày càng tăng khi Đồng Nai có tiềm năng trở thành một trung tâm logistics của khu vực.