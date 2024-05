Những thị trường xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 4/2024 đạt 61,04 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước, tương ứng giảm 3,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu là 31,05 tỷ USD, giảm 7,7%, tương ứng giảm 2,6 tỷ USD và nhập khẩu là 29,99 tỷ USD, giảm 2,9%, tương ứng giảm 0,9 tỷ USD so với tháng trước.

Lũy kế trong 4 tháng/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 238,95 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 31,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 123,99 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 16,26 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 114,96 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 15,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 4/2024 thặng dư 1,07 tỷ USD, qua đó nâng mức thặng dư trong 4 tháng/2024 lên 9,02 tỷ USD, tăng 1,17 tỷ USD so với mức thặng dư 7,85 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 4 tháng/2024 đạt 161,64 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 17,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 88,83 tỷ USD, tăng 12,2% và trị giá nhập khẩu là 72,81 tỷ USD, giảm 12,2% so với 4 tháng/2023.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 21,6% so với cùng kỳ với trị giá là 77,31 tỷ USD (tương ứng tăng 13,75 tỷ USD). Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 35,16 tỷ USD, tăng 23% và nhập khẩu là 42,16 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt mức cao nhất

Cũng theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt mức cao nhất trong tất cả các thị trường xuất khẩu và có đóng góp lớn nhất cho tăng trị giá xuất khẩu của Việt Nam.

Cụ thể, trị giá xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong 4 tháng đầu năm đạt 34,72 tỷ USD, tăng tới 21,2%, tương ứng tăng 6,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng chính được xuất sang Hoa Kỳ gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,8 tỷ USD, tăng 43,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 5,64 tỷ USD, tăng 5,7%; hàng dệt may đạt 4,4 tỷ USD, tăng 5,7%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 3,81 tỷ USD, tăng 21,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,66 tỷ USD, tăng 31,9%; giày dép các loại đạt 2,4 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường tiếp theo là EU(27 nước). Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sang EU (27 nước) đạt 16,33 tỷ USD, tăng 15,2%, tương ứng tăng 2,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Giữ vị trí thứ 3 là Trung Quốc, trong 4 tháng/2024, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 17,57 tỷ USD, tăng 13,4%, tương ứng tăng 2,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang thị trường ASEAN trong 4 tháng là 11,98 tỷ USD, tăng 10,8%, tương ứng tăng 1,17 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu sang Hồng Kông trong 4 tháng/2024 đạt 3,79 tỷ USD, tăng 39,8%, tương ứng tăng 1,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Hồng Kông tăng cao, nguyên nhân chính do xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,56 tỷ USD, tăng tới 85% (tương ứng tăng 1,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều nhóm hàng chủ lực giảm

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2024 đạt 31,05 tỷ USD, giảm 7,7% (tương ứng giảm 2,61 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, có 27/45 nhóm hàng chính giảm và có 5 nhóm hàng giảm trên 20%. Đó là các nhóm hàng như: sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 43,2% (tương ứng giảm 61 triệu USD); dầu thô giảm 39% (tương ứng giảm 116 triệu USD); cao su giảm 34,8% (tương ứng giảm 63 triệu USD); quặng và khoáng sản khác giảm 34,5% (tương ứng giảm 7,5 triệu USD); phân bón các loại giảm 29,8% (tương ứng giảm 19 triệu USD).

Bên cạnh đó, trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lại tăng so với tháng trước. Cụ thể, xuất khẩu hàng rau quả tăng 28,2% (tương ứng tăng 133 triệu USD); chè tăng 21,3% (tương ứng tăng 3 triệu USD); hạt điều tăng 13,7% (tương ứng tăng 43 triệu USD); giày dép các loại tăng 12,4% (tương ứng tăng 204 triệu USD)…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 4 tháng/2024 đạt tới 123,98 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng tới 16,26 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có tới 10 nhóm hàng xuất khẩu tăng trên 500 triệu USD. Dẫn đầu là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5,44 tỷ USD; tiếp theo là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 1,42 tỷ USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 1,14 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 0,98 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 0,87 tỷ USD; cà phê tăng 0,87 tỷ USD; sắt thép các loại tăng 0,71 tỷ USD; hàng dệt may tăng 0,66 tỷ USD; hàng rau quả tăng 0,52 tỷ USD và gạo tăng 0,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung, tổng trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng này tăng 13,12 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và bằng 81% mức tăng trị giá xuất khẩu của cả nước.