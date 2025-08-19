Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID

Không chỉ thay thế cho thẻ Căn cước công dân vật lý, ứng dụng VNeID đang dần trở thành một "siêu ứng dụng" quốc gia, tích hợp hàng loạt tiện ích giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, quản lý giấy tờ và kết nối các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân.

Tính đến nay, Bộ Công an đã triển khai hơn 43 tiện ích trên VNeID, biến chiếc điện thoại thông minh thành một trung tâm dịch vụ công di động, hiệu quả và minh bạch.

"Ví" giấy tờ điện tử gọn nhẹ và quyền lực

Đây là tính năng cốt lõi và được sử dụng nhiều nhất trên VNeID. Với tài khoản định danh điện tử mức 2, ứng dụng cho phép bạn tích hợp và sử dụng các giấy tờ quan trọng thay thế cho bản cứng, bao gồm:

Căn cước công dân (CCCD)

Giấy phép lái xe (GPLX)

Giấy đăng ký xe

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

Thông tin về người phụ thuộc, tình trạng hôn nhân

Khai báo tạm trú, tạm vắng

Nhờ đó, bạn có thể tự tin xuất trình giấy phép lái xe khi được cảnh sát giao thông kiểm tra, dùng thẻ BHYT điện tử khi khám chữa bệnh, hoặc làm thủ tục hàng không một cách nhanh chóng. Đặc biệt, công nghệ nhận diện sinh trắc học qua VNeID đã được triển khai tại sân bay Tân Sơn Nhất và sẽ sớm mở rộng ra nhiều sân bay khác trên cả nước, mở ra kỷ nguyên du lịch không giấy tờ.

Thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà

VNeID giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian và công sức khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Ngay trên ứng dụng, bạn có thể:

Thông báo lưu trú, đăng ký tạm trú: Dễ dàng thực hiện khi có người thân đến ở hoặc khi bạn chuyển đến nơi ở mới.

Đăng ký cấp đổi CCCD: Thực hiện trực tuyến khi đến tuổi quy định (25, 40, 60 tuổi) hoặc do thay đổi địa giới hành chính, đồng thời linh hoạt đặt lịch hẹn và theo dõi tiến độ.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp: Đăng ký cho bản thân hoặc con dưới 14 tuổi, sau đó tra cứu và tải về bản điện tử khi có kết quả.

An sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe

Ngoài ra, VNeID đang trở thành cầu nối quan trọng giữa người dân và các chính sách an sinh, y tế:

Nhận trợ cấp an sinh xã hội: Các khoản trợ cấp, lương hưu được chi trả trực tiếp qua tài khoản tích hợp trên VNeID, đảm bảo quá trình diễn ra công khai, minh bạch, đúng người, đúng thời gian.

Sổ sức khỏe điện tử: Theo dõi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh, giấy chuyển tuyến, lịch hẹn tái khám và mua thuốc từ các nhà thuốc uy tín mà không cần mang theo sổ giấy.

Thiện nguyện: Tham gia các chương trình quyên góp, ủng hộ đồng bào gặp khó khăn một cách minh bạch và tiện lợi.

Tính năng mới Nhà thuốc giúp người dân có thể mua thuốc trực tuyến từ nhà thuốc trên ứng dụng VNeID.

Các tính năng hữu ích khác

VNeID liên tục được cập nhật những tính năng mới, hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái số hoàn chỉnh cho công dân:

Thanh toán và tài chính: Liên kết với các ngân hàng, ví điện tử để thanh toán không tiền mặt các loại phí, lệ phí như nộp phạt vi phạm giao thông, thuế, học phí, viện phí.

Chữ ký số: Đăng ký và sử dụng chứng thư số để ký các văn bản, hợp đồng điện tử, một bước tiến quan trọng trong việc số hóa thủ tục hành chính.

Tố giác tội phạm: Cung cấp kênh để người dân báo cáo các hành vi vi phạm pháp luật một cách an toàn.

Cẩm nang AI tra cứu thông tin: Tích hợp trợ lý ảo AI giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin về đơn vị hành chính (cũ và mới sau sáp nhập), trụ sở cơ quan, thủ tục hành chính các cấp.

Dịch vụ hàng không: Giúp hành khách mua vé, check-in online ngay trên ứng dụng.

Với những tiện ích này, VNeID không chỉ là một ứng dụng định danh mà còn là một trợ lý đắc lực, giúp cuộc sống của người dân trở nên dễ dàng và hiện đại hơn.