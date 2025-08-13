Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

13-08-2025 - 14:52 PM | Xã hội

Người dân đổi thẻ căn cước do sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính trên VNeID sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Người dân đang sinh sống tại những địa phương vừa sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính nay có thể đổi thẻ căn cước hoàn toàn miễn phí ngay tại nhà thông qua ứng dụng VNeID.

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an cho biết, chính sách này áp dụng cho những công dân có thẻ căn cước công dân còn hạn sử dụng, nhưng thông tin in trên thẻ vẫn ghi theo đơn vị hành chính cũ, trong khi nơi cư trú đã thay đổi theo quyết định mới về sắp xếp, điều chỉnh.

Để đổi thẻ, người dân cần có tài khoản VNeID mức 2. Khi thực hiện thủ tục trực tuyến, chỉ cần chọn lý do đổi là “do sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính” thì hệ thống sẽ tự động miễn toàn bộ lệ phí. Ngoài ra, C06 cũng cho phép người dân linh hoạt đặt lịch hẹn, theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ và lựa chọn hình thức nhận thẻ tại cơ quan công an hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Quy trình thực hiện gồm 3 bước:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, vào mục dịch vụ công căn cước, chọn “Cấp đổi”, chọn lý do “do sắp xếp/điều chỉnh đơn vị hành chính”.

VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 1.

Bước 2: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, chọn nơi thực hiện và hình thức nhận thẻ phù hợp.

Bước 3: Gửi hồ sơ, sau đó theo dõi lịch sử yêu cầu trên ứng dụng. Nếu có lịch hẹn thu nhận, đến đúng thời gian và địa điểm đã đăng ký.

Theo C06, thời hạn giải quyết hồ sơ đổi thẻ căn cước trong trường hợp này tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ và hợp lệ. Nhờ hình thức này, người dân vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa chủ động hơn trong việc cập nhật thông tin cá nhân theo đúng quy định.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét công ty dược phẩm của giám đốc Lê Văn Hiếu, phát hiện 12 triệu viên thực phẩm chức năng giả

Khám xét công ty dược phẩm của giám đốc Lê Văn Hiếu, phát hiện 12 triệu viên thực phẩm chức năng giả Nổi bật

Thiếu nữ 15 tuổi mất tích bí ẩn sau khi lên một chiếc ô tô màu đen cùng người lạ

Thiếu nữ 15 tuổi mất tích bí ẩn sau khi lên một chiếc ô tô màu đen cùng người lạ Nổi bật

Lịch trình, lộ trình chi tiết Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Lịch trình, lộ trình chi tiết Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

14:24 , 13/08/2025
Bắt giữ, khám xét phòng trọ của Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bắt giữ, khám xét phòng trọ của Nguyễn Thị Bích Ngọc

13:54 , 13/08/2025
Quảng Trị biệt phái 48 cán bộ trong 3 tháng để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt" nào?

Quảng Trị biệt phái 48 cán bộ trong 3 tháng để thực hiện "nhiệm vụ đặc biệt" nào?

13:22 , 13/08/2025
Đề xuất bỏ quy định thôi việc viên chức không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm

Đề xuất bỏ quy định thôi việc viên chức không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm

11:50 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên