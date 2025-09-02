Những vấn đề cần lưu ý khi xây bể bơi trong nhà

Những năm gần đây, xu hướng xây dựng bể bơi trong nhà ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Không chỉ mang đến không gian thư giãn, rèn luyện sức khỏe, bể bơi trong nhà còn góp phần tăng giá trị thẩm mỹ và tiện ích cho ngôi nhà. Tuy nhiên, để sở hữu một công trình bể bơi an toàn, bền đẹp, gia chủ cần lưu ý một số yếu tố quan trọng dưới đây.

Vị trí và thiết kế phù hợp

Vị trí đặt bể bơi trong nhà cần được tính toán kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến kết cấu chung của ngôi nhà. Thông thường, bể bơi được xây ở tầng hầm, tầng trệt hoặc không gian mở rộng có khả năng chịu lực tốt. Gia chủ nên tham khảo ý kiến của kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng để đảm bảo độ an toàn.

Ngoài ra, thiết kế bể bơi cần hài hòa với tổng thể ngôi nhà. Tùy vào diện tích, gia chủ có thể chọn các kiểu dáng như hình chữ nhật, oval, tròn hay thiết kế độc đáo để tạo điểm nhấn.

Hệ thống chống thấm và thoát nước

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu khi xây bể bơi trong nhà. Nếu không xử lý chống thấm tốt, nước có thể thấm ra sàn, tường gây nứt, mốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu công trình. Vì vậy, cần sử dụng các vật liệu chống thấm chuyên dụng và thi công đúng kỹ thuật.

Cần thiết kế hệ thống chống thấm và thoát nước khi xây bể bơi. (Ảnh: Hanteco)

Cùng với đó, hệ thống thoát nước phải được bố trí hợp lý, tránh tình trạng ứ đọng, tràn nước ra ngoài làm hư hỏng nội thất và gây mất vệ sinh.

Lắp hệ thống lọc và khử trùng nước

Nước trong bể cần được tuần hoàn, lọc sạch và khử trùng thường xuyên để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

Gia chủ nên đầu tư hệ thống lọc hiện đại, kết hợp các phương pháp khử trùng bằng clo, ozone hoặc tia UV. Việc này giúp ngăn ngừa vi khuẩn, tảo và duy trì độ trong xanh của nước.

Đảm bảo an toàn

An toàn là yếu tố không thể bỏ qua khi xây bể bơi trong nhà. Gia chủ cần trang bị lan can, tay vịn, sàn chống trơn trượt và hệ thống chiếu sáng đầy đủ để hạn chế rủi ro. Đặc biệt, với gia đình có trẻ nhỏ, cần lắp thêm nắp che hoặc hàng rào bảo vệ để tránh tai nạn đáng tiếc.

Lưu ý yếu tố thông gió và độ ẩm

Bể bơi trong nhà thường phát sinh nhiều hơi nước, nếu không được xử lý tốt sẽ gây ẩm mốc, hỏng hóc đồ nội thất và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Do đó, cần lắp đặt hệ thống thông gió, hút ẩm hoặc máy điều hòa chuyên dụng để cân bằng không khí. Điều này không chỉ giúp duy trì môi trường trong lành mà còn tăng tuổi thọ cho công trình.

Chi phí và bảo dưỡng định kỳ

Chi phí xây bể bơi trong nhà thường khá cao, bao gồm cả thi công, trang thiết bị và bảo dưỡng. Gia chủ cần dự trù ngân sách hợp lý và chọn đơn vị thi công uy tín.

Sau khi đưa vào sử dụng, bể bơi phải được vệ sinh, kiểm tra nước, bảo trì máy móc định kỳ để đảm bảo hoạt động lâu dài và an toàn.