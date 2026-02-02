Những yếu tố giúp STUDY4 thu hút cộng đồng luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ

STUDY4 sở hữu thư viện đề thi đa dạng

Ngày nay, người học thường gặp phải các vấn đề như thiếu lộ trình học rõ ràng, khó tìm kiếm nguồn đề thi uy tín. Trong bối cảnh đó, STUDY4 khẳng định uy tín của mình khi trở thành nền tảng học tập được hơn 2 triệu người học tin tưởng và lựa chọn.

STUDY4 sở hữu thư viện hơn 3.000 đề thi, bao gồm đầy đủ các bộ đề thi thật IELTS, TOEIC, HSK, TOPIK, JLPT...; đồng thời không ngừng cập nhật và mở rộng ngân hàng đề nhằm đáp ứng ngày càng nhiều kỳ thi và nhu cầu ôn luyện khác nhau.

Thư viện đề thi của phần mềm cũng cung cấp tính năng phân loại câu hỏi và thống kê kết quả, giúp người học dễ dàng theo dõi tiến độ của bản thân.

STUDY4 có thư viện đề thi với tính năng hiện đại - Ảnh: STUDY4

Hệ thống module luyện thi đa dạng, hiệu quả

Tại STUDY4, các module luyện thi chuyên sâu được xây dựng dựa trên cấu trúc đề thi chuẩn, giúp người học ôn tập đúng trọng tâm và hiệu quả. Với đặc điểm là một nền tảng luyện thi trực tuyến, STUDY4 có thể cập nhật kịp thời nội dung các module khi cấu trúc đề thi thay đổi.

Hiện nền tảng đã phát triển phần mềm luyện thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Trung và đang trong lộ trình mở rộng sang tiếng Nhật, tiếng Hàn. Mỗi chứng chỉ ngoại ngữ có format đặc thù riêng, nền tảng có thể điều chỉnh tính năng riêng để đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Các khóa học nổi tiếng của STUDY4 - Ảnh: STUDY4

Với tiếng Anh, STUDY4 cung cấp Combo Practical English, phù hợp cho người học mất gốc muốn xây dựng kiến thức nền từ từ vựng, ngữ pháp đến phát âm và giao tiếp.

Đối với chứng chỉ TOEIC, STUDY4 triển khai các khóa học Complete TOEIC - TOEIC Listening & Reading và TOEIC Speaking & Writing, hỗ trợ người học phát triển toàn diện bốn kỹ năng.

Với IELTS, các khóa học IELTS Fundamentals và IELTS Intensive giúp người học từng bước chinh phục mục tiêu từ trình độ cơ bản đến 7.0+ IELTS.

Bên cạnh đó, STUDY4 đã phát triển đầy đủ các khóa học tiếng Trung HSK từ cấp 1 đến cấp 6, đáp ứng nhu cầu học tập từ cơ bản đến nâng cao.

Trước xu hướng học đa ngôn ngữ và đa chứng chỉ ngày càng phổ biến, STUDY4 tiếp tục mở rộng danh mục khóa học, hướng tới nhiều ngôn ngữ và chứng chỉ quốc tế khác trong tương lai.

STUDY4 uy tín với phương pháp học tập khoa học và hiệu quả

Học viên của STUDY4 có kết quả tốt - Ảnh: STUDY4

Một điểm nổi bật của STUDY4 là việc áp dụng phương pháp luyện tập ngắt quãng (spaced repetition) thông qua flashcard và nghe chép chính tả (dictation). Với kỹ năng nói, STUDY4 tích hợp tính năng nói nhại (shadowing), cho phép người học thu âm bài nói theo bài mẫu.

Được ra mắt năm 2024, tính năng chấm chữa AI của STUDY4 cũng nhận được những phản hồi tích cực từ học viên. Công cụ AI sẽ đánh giá bài viết và nói dựa trên tiêu chí chấm điểm chuẩn, đồng thời đưa ra hướng cải thiện để bài làm đạt được các mốc điểm cao hơn.

Bạn Hoàng Huy, một học viên đã đạt mục tiêu IELTS nhờ công cụ chấm chữa AI, chia sẻ: "Trước đây mình hay viết lan man và không có từ vựng chuyên cho một topic cố định. Trong khóa học, STUDY4 đã cung cấp và sửa chữa những điểm mình còn thiếu nhờ con AI chấm chữa rất xịn, có luôn hai bài sample cho cả band 7 và band cao hơn. Mình chỉ học band 7 thôi mà đi thi được 7.0 Writing thật!"

STUDY4 tập trung vào tối ưu hóa trải nghiệm thực tế và hiệu quả ôn luyện, nội dung được thiết kế theo mục tiêu chứng chỉ, giúp người học chủ động phát triển từng kỹ năng cần thiết.

Cộng đồng luyện thi ngoại ngữ đông đảo

Bên cạnh website luyện đề miễn phí, STUDY4 còn xây dựng các nhóm cộng đồng người học đông đảo. Các nhóm cộng đồng học tập đa dạng từ nhóm tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu đến nhóm cộng đồng IELTS, TOEIC, được xây dựng nhằm hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt hữu ích cho người mới bắt đầu trong quá trình ôn luyện lâu dài.

STUDY4 có các nhóm học cộng đồng hữu ích - Ảnh: STUDY4

Với uy tín được khẳng định bởi hàng triệu người dùng, cùng thư viện đề thi và phương pháp học hiện đại, STUDY4 không chỉ là phần mềm học tập trực tuyến mà còn là giải pháp toàn diện giúp người học tối ưu hiệu quả ôn luyện và chinh phục các chứng chỉ ngoại ngữ một cách bền vững.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình học, bạn đọc truy cập tại website STUDY4.com.