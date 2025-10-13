Niềm tin của phụ huynh là động lực giúp Finest Future được vinh danh tại APEA 2025

Tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 vừa diễn ra tại GEM Center (TP.HCM), Finest Future - doanh nghiệp hợp tác giáo dục Việt Nam – Phần Lan – đã lần thứ hai liên tiếp được vinh danh, lần này ở hạng mục Fast Enterprise Award. Thành tích này không chỉ ghi nhận tốc độ phát triển ấn tượng, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Finest Future trong việc mang đến một nền giáo dục quốc tế dựa trên hạnh phúc và niềm tin.

Khẳng định uy tín bằng giá trị thật

Được thành lập năm 2020 với sứ mệnh Education for Happiness – "Giáo dục vì hạnh phúc", Finest Future đã nhanh chóng xây dựng được uy tín trong cộng đồng phụ huynh và học sinh châu Á. Doanh nghiệp không chỉ kết nối học sinh với nền giáo dục chất lượng cao của Phần Lan mà còn đồng hành cùng phụ huynh trong toàn bộ hành trình – từ định hướng, chuẩn bị hồ sơ, học tiếng, đến hỗ trợ hòa nhập khi sang Phần Lan.

Chuỗi sự kiện Bridges to Finland do Finest Future tổ chức, nơi học sinh, phụ huynh và cựu du học sinh cùng chia sẻ câu chuyện học tập và trưởng thành tại Phần Lan.

Từ 15 học sinh đầu tiên năm 2021, Finest Future đã phát triển thành một hệ sinh thái với hơn 1.000 học sinh đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Myanmar, cùng gần 100 trường trung học và dạy nghề tại Phần Lan. Mỗi con số không chỉ thể hiện quy mô mà còn là kết quả của niềm tin được vun đắp từ những giá trị thật – minh bạch, tận tâm và nhất quán.

"Tôi tin rằng đầu tư cho giáo dục là món quà lớn nhất cha mẹ có thể trao cho con – một di sản của tri thức và hạnh phúc," ông Tuomas Tiilikainen, CEO của Finest Future, chia sẻ tại APEA 2025.

Niềm tin của phụ huynh – nền tảng của mọi thành công

Nếu học sinh là trung tâm của giáo dục, thì niềm tin của phụ huynh chính là điểm khởi đầu của mọi hành trình. Chính sự an tâm ấy là lý do khiến ngày càng nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn Finest Future Việt Nam làm đối tác đồng hành.

"Điều quan trọng nhất với chúng tôi là giúp phụ huynh cảm thấy an tâm. Finest Future luôn ở đây để hỗ trợ, mang đến niềm vui, cơ hội học tập và phát triển cho các em học sinh – không chỉ ở Phần Lan mà còn khắp châu Âu." - ông Tuomas chia sẻ.

Sự đồng hành ấy được thể hiện qua từng bước đi: những buổi hội thảo trang bị kỹ năng mềm và hướng nghiệp cho học sinh trước khi đi du học, những buổi phỏng vấn thử với hiệu trưởng Phần Lan, hay chính những chuyến thăm thực tế trải nghiệm cuộc sống ở xứ người. Mọi hoạt động đều hướng đến việc xây dựng niềm tin bằng trải nghiệm thật.

Giải thưởng APEA – minh chứng từ cộng đồng quốc tế

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là chương trình tôn vinh doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương do Enterprise Asia tổ chức, quy tụ hàng trăm thương hiệu tiêu biểu từ nhiều lĩnh vực.

Giải thưởng Fast Enterprise Award 2025 được trao cho Finest Future là sự ghi nhận quốc tế đối với mô hình phát triển nhanh, bền vững và nhân văn của doanh nghiệp – nơi giáo dục không chỉ là kinh doanh, mà là sứ mệnh tạo ra cơ hội công bằng cho thế hệ trẻ.

Ông Tuomas Tiilikainen, CEO Finest Future, nhận giải thưởng Fast Enterprise Award tại Lễ trao giải APEA 2025

Song song với những thành tựu về phát triển, Finest Future không ngừng lan tỏa giá trị của giáo dục Phần Lan thông qua nhiều sáng kiến ý nghĩa. Finnish Education Expo – triển lãm du học Phần Lan thường niên – là nơi các hiệu trưởng từ những trường trung học hàng đầu Phần Lan trực tiếp gặp gỡ, tư vấn cho phụ huynh và học sinh Việt Nam, giúp họ hiểu rõ hơn về lộ trình học tập, môi trường sống và cơ hội phát triển tại "đất nước hạnh phúc nhất thế giới".

Khoảnh khắc thi đấu tại Finnish Champion 2025 – cuộc thi hùng biện tiếng Phần Lan khu vực do Finest Future tổ chức, khuyến khích học sinh khám phá ngôn ngữ và văn hóa Phần Lan

Cùng với đó, Finnish Champion, cuộc thi hùng biện tiếng Phần Lan quy mô khu vực, đã trở thành sân chơi học thuật độc đáo, khuyến khích học sinh khám phá ngôn ngữ, văn hóa và rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp – những kỹ năng thiết yếu của công dân toàn cầu. Đặc biệt, Finest Future Excellence High School Scholarship – chương trình học bổng dành cho học sinh xuất sắc – tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao, nơi mọi nỗ lực học tập đều được ghi nhận và trân trọng.

Với triết lý "Education for Happiness", Finest Future tiếp tục hành trình mang đến giáo dục chất lượng, an toàn và hạnh phúc, nơi mỗi phụ huynh đều có thể đặt trọn niềm tin, và mỗi học sinh đều được chạm đến tương lai của chính mình.

"Càng sớm để con học cách tự lập, chăm sóc bản thân và tìm thấy niềm vui trong học tập – dù ở một đất nước khác – thì tương lai của các em sẽ càng vững vàng hơn," ông Tuomas chia sẻ.