'Niềm tin đã quay trở lại, doanh nghiệp nhìn thấy thị trường sáng hơn'

Ngày 29/11, tại chương trình Cà phê doanh nhân Huba do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức, các chuyên gia kinh tế đã dự báo kinh tế Việt Nam 2026 về tăng trưởng, lãi suất và tỷ giá.

Tại đây, ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital - nhận định, năm 2026 sẽ năm thuận lợi đặc biệt với kinh tế Việt Nam.

Các tín hiệu phục hồi từ doanh nghiệp, đầu tư công, thị trường xuất khẩu và thị trường vốn cho thấy nền kinh tế đang hội tụ nhiều yếu tố để bứt phá mạnh trong giai đoạn 2025-2026. Đáng chú ý, tăng trưởng GDP năm 2026 thậm chí có thể đạt mức 9,3-10% một kịch bản từng được xem là ngoài tầm với; tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp dự báo ở mức trên 16%.

Một trong những động lực quan trọng là việc kéo 5 triệu hộ kinh doanh cá thể vào khu vực kinh tế chính thức. Các quy định mới như thanh toán qua ngân hàng hay hóa đơn điện tử được kỳ vọng giúp minh bạch dòng tiền và mở rộng quy mô đóng góp của khu vực này. Dự báo, chỉ riêng yếu tố chuyển dịch này có thể đóng góp thêm khoảng 1% GDP/năm trong 3 năm tới.

“Niềm tin đã quay trở lại. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ nhìn thấy thị trường sáng hơn, đơn hàng ổn định hơn và có động lực mở rộng đầu tư. Việt Nam đang trong vị trí đẹp của chu kỳ. Cơ hội bứt phá rất rõ ràng” - ông Dominic Scriven cho biết.

Cũng theo ông Dominic Scriven, để đảm bảo tăng trưởng cao và ổn định, Việt Nam cần đẩy vốn đầu tư công từ mức 25 tỷ USD lên 32-33 tỷ USD/năm và duy trì mức tăng này trong nhiều năm liên tiếp. Đây là bài học đã được nhiều quốc gia áp dụng thành công và Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để tận dụng.

Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2026 Việt Nam nhiều khả năng đạt mức tăng trưởng 10%

Theo TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nền kinh tế Việt Nam đã đi qua thời điểm thách thức nhất khi nhiều ngành sản xuất xuất khẩu bị thu hẹp đơn hàng và tiêu dùng nội địa suy yếu. Hiện nay, đa số chỉ báo vĩ mô cho thấy xu hướng tích cực hơn: Lạm phát được kiểm soát, tỷ giá ổn định, dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì tốt và một số thị trường xuất khẩu lớn bắt đầu phục hồi nhu cầu.

Theo ông Lực, năm nay Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt mức tăng trưởng 8% (so với mục tiêu ban đầu là 8,3-8,5%), một phần do ảnh hưởng của thiên tai ước tính thiệt hại khoảng 60.000 tỷ đồng. Trong khi đó Thái Lan đang cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam nhưng mức tăng trưởng chỉ đạt 2%.

“Năm 2026, chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng 9-10% miễn là không có thiên tai bất thường” - ông Lực nói.

Đối với lãi suất , ông Lực cho hay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có xu hướng cắt giảm lãi suất, dự kiến có thêm đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Theo ông, việc Mỹ cắt giảm lãi suất là tín hiệu tích cực đối với doanh nghiệp Việt Nam bởi giúp giảm mặt bằng lãi suất USD, giảm áp lực tỷ giá và giảm dịch chuyển dòng vốn khỏi Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề lạm phát, ông Lực cho rằng không cần quá lo lắng. Lý do giá cả hàng hóa đi ngang và không tăng nên có thể yên tâm. Đặc biệt giá xăng dầu thời gian tới sẽ không tăng, thậm chí còn giảm vì nguồn cung phong phú, nhiều năng lượng thay thế và sức cầu yếu.

Năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường có thể lấy lại nhịp tăng trưởng tự nhiên, khi các yếu tố bên ngoài thuận lợi hơn và doanh nghiệp dần thích ứng với trạng thái kinh tế mới.

“Việt Nam có lợi thế lớn về thị trường gần 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu mở rộng và sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế. Đây là các yếu tố tạo dư địa tăng trưởng quan trọng cho năm 2026” - ông Lực nhận định.