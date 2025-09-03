Ninh Bình đấu giá khu đất 8.000 m2 nằm giáp Bệnh viện Việt Đức 2

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình vừa có thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Bình.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở phía Tây Bắc nút giao Liêm Tuyền, Thành phố Phủ Lý (nay là phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình).

Khu đất có diện tích 15.066 m2, trong đó có 8.081 m2 đất thực hiện đấu giá, gồm 5.535 m2 đất ở và 2.546 m2 đất thương mại dịch vụ. Vị trí khu đất đấu giá phía Bắc giáp khu đất Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2; phía Nam giáp tuyến đường Lê Duẩn (N1) lộ giới 42m; phía Đông giáp đường quy hoạch lộ giới 17,5m; phía Tây giáp khu đất Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Giá khởi điểm của tài sản là hơn 349,54 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở là hơn 158,28 tỷ đồng; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất thương mại dịch vụ hơn 64,29 tỷ đồng; giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất 126,97 tỷ đồng (trung bình khoảng 27,5 triệu đồng/m2); tiền đặt trước hơn 69,9 tỷ đồng.

Khu đất đấu giá nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Phủ Lý; có trong kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 14/2/2025.

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đầu tư, xây dựng theo Quyết định của Ủy ban nhân thành phố Phủ Lý về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết; chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở phía Tây Bắc nút giao Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, theo đó: Xây dựng hoàn thiện Khu thương mại dịch vụ với tổng diện tích 2.546,19 m2, tầng cao 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa 60%.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ 8h ngày 29/8 đến hết 17h ngày 17/9.

Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 8/9 đến hết ngày 10/9.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình trong thời hạn từ ngày 26/9 đến 17h ngày 1/10.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức lúc 8h ngày 3/10 tại Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam cũ.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam cũ, địa chỉ đường Lê Chân, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình, số điện thoại 02263.845.968 hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, địa chỉ đường Đại Cồ Việt, phố Thiên Sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, số điện thoại 0229.3636.668.