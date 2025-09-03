Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô

03-09-2025 - 08:45 AM | Bất động sản

Sau nhiều năm bàn giao cho khách hàng, dự án The Diamond Point phường Phúc Lợi (Hà Nội) đến nay còn nhiều căn liền kề với giá triệu USD vẫn trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan khiến chủ đầu tư "đau đầu".

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 1.

Dự án The Diamond Point tại phường Phúc Lợi (Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư BĐS Song Long làm chủ đầu tư có vị trí đắc địa nằm trên phố Phạm Hinh.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 2.

Dự án The Diamond Point có diện tích khoảng 1,6ha với khoảng 128 lô liền kề, biệt thự với diện tích từ hơn 100m2-230m2, được bàn giao cho khách hàng từ năm 2022. Theo khảo sát, mỗi căn liền kề, biệt thự tại đây đang được rao bán có giá lên đến cả triệu USD.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 3.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 4.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 5.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 6.

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau nhiều năm bàn giao Dự án The Diamond Point đến nay vẫn còn nhiều căn nhà bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan khiến chủ đầu tư "đau đầu".

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 7.

Hình ảnh cỏ dại phủ kín cửa kính một căn nhà tại dự Dự án The Diamond Point.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 8.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 9.

Bên trong một căn nhà triệu USD để "trồng cỏ".

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 10.

Trước tình trạng này, để đảm bảo an toàn tài sản và cảnh quan chung, chủ đầu tư Dự án The Diamond Point mới đây có thông báo, đề nghị chủ sở hữu những căn nhà chưa đưa vào sử dụng có biện pháp khắc phục.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 11.

Theo đó, chủ đầu tư yêu cầu khách hàng chủ động kiểm tra, khắc phục tình trạng bung cửa, dọn dẹp cỏ dại và bảo dưỡng nhà ở thường xuyên kể cả khi nhà ở chưa được sử dụng.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 12.

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô- Ảnh 13.

Trường hợp không thể trực tiếp quản lý, chủ sở hữu nhà ở có thể uỷ quyền cho cá nhân hoặc đơn vị khác thực hiện công việc quản lý, chăm sóc nhà ở.

Theo Đình Phong

Tiền Phong

