Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô

Dự án The Diamond Point có diện tích khoảng 1,6ha với khoảng 128 lô liền kề, biệt thự với diện tích từ hơn 100m2-230m2, được bàn giao cho khách hàng từ năm 2022. Theo khảo sát, mỗi căn liền kề, biệt thự tại đây đang được rao bán có giá lên đến cả triệu USD.