Ninh Bình đề xuất đầu tư gần 30.000 tỷ cho 4 tuyến giao thông chiến lược

Đây là các tuyến giao thông có vai trò chiến lược trong phát triển liên kết vùng, hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, thúc đẩy kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Cụ thể, các dự án, gồm:

Mở rộng cao tốc CT.01 đoạn Cầu Giẽ – Cao Bồ : Dự án mở rộng đoạn cao tốc CT.01 từ Cầu Giẽ đến nút giao Cao Bồ dài khoảng 48,55 km, đề xuất nâng từ 4 lên 6 làn xe. Điểm đầu tại xã Đại Xuyên (TP. Hà Nội), điểm cuối tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình). Mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng. Mục tiêu là đồng bộ với đoạn Cao Bồ – Mai Sơn (đã có 6 làn), nâng cao năng lực khai thác tuyến Bắc – Nam trục chính.

Xây dựng tuyến Vành đai 5 đoạn Thái Hà – Phú Thứ (CT.39): Tuyến dài 16,3 km, đi qua địa phận Hà Nam và Ninh Bình, đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe hoàn chỉnh, mặt cắt ngang rộng 33m. Đoạn Thái Hà – Bình Nghĩa đi thấp, đoạn Bình Nghĩa – Phú Thứ đi trên cao. Tổng vốn đầu tư ước tính 13.800 tỷ đồng. Tuyến này có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các vành đai đô thị phía Nam Hà Nội, thúc đẩy liên kết giữa hai vùng kinh tế trọng điểm: Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Xây dựng cao tốc Phủ Lý – Nam Định (CT.11): Tuyến CT.11 dài 25,1 km, điểm đầu tại nút giao Liêm Tuyền (Hà Nam), điểm cuối nối với QL10 tại phường Đông A (Nam Định). Tuyến được đề xuất theo tiêu chuẩn cao tốc 8 làn xe, nền đường rộng 35m, tổng mức đầu tư 10.180 tỷ đồng. Đây sẽ là trục giao thông ngang quan trọng, tăng khả năng kết nối giữa tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông với hệ thống quốc lộ hiện hữu, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Bổ sung và điều chỉnh hệ thống nút giao trên cao tốc CT.01: Dự án gồm việc di chuyển nút giao Cao Bồ – QL10 về phía Bắc khoảng 1 km (xã Ý Yên, Nam Định), đồng thời bổ sung một nút giao mới tại Km252+000 (xã Phong Doanh, Ninh Bình), kết nối trực tiếp với tuyến đường cảnh quan Nam Định – Hoa Lư. Tổng vốn đầu tư khoảng 3.115 tỷ đồng. Việc điều chỉnh giúp tăng khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả mạng lưới cao tốc, mở rộng dư địa phát triển các khu công nghiệp – đô thị lân cận.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, 4 dự án này có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Bắc Bộ; giải phóng các nút thắt giao thông, tạo điều kiện phát triển hạ tầng đô thị, logistics, công nghiệp; tạo đà phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển không gian kinh tế hiện đại.

Đặc biệt, khi các tuyến đường được triển khai sẽ giúp hình thành các trục giao thông chiến lược, liên kết các khu kinh tế trọng điểm, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của vùng.

Tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đánh giá tác động môi trường, quy hoạch liên quan; bố trí nguồn lực phù hợp, ưu tiên theo hình thức đối tác công – tư (PPP) hoặc các phương án tài chính khả thi khác; rà soát, tích hợp quy hoạch đô thị, công nghiệp, dịch vụ để tận dụng tối đa lợi thế từ các tuyến giao thông mới hình thành.

Việc đề xuất đầu tư bốn tuyến giao thông quy mô lớn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm phát triển hạ tầng của tỉnh Ninh Bình, đóng góp vào mục tiêu phát triển đồng đều giữa các vùng, hướng tới một hệ thống giao thông hiện đại, liên thông và bền vững.