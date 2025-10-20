Ninh Dương Lan Ngọc làm loạn

Nhân dịp 20/10, fanpage Running Man Vietnam Season 3 bất ngờ trao quyền đặc biệt cho Ninh Dương Lan Ngọc - bóng hồng duy nhất trong dàn cast. Tưởng rằng cô sẽ gửi lời chúc nhẹ nhàng đến khán giả, nhưng nữ diễn viên lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chiếm sóng fanpage bằng loạt bài đăng cực kỳ lầy lội, mang đậm phong cách riêng.

Trong bài đăng đầu tiên, đăng thêm tấm ảnh selfie cận mặt với biểu cảm khó đỡ cùng lời tuyên bố đến Running Man Vietnam không phải để dìm dàn cast mà là để phá chương trình. Không những vậy, nữ diễn viên còn hé lộ hint về khách mời tiếp theo. Dưới phần bình luận, cư dân mạng cho rằng chương trình đang toát mồ hôi hột trước màn spoil quá lộ liễu của Lan Ngọc.

Lan Ngọc tự tung ảnh dìm, đòi tiết lộ khách mời đặc biệt trong tập mới của Running Man Vietnam

Không lâu sau, Lan Ngọc có bài đăng tiếp theo khi đã khui khoảnh khắc hậu trường của Trấn Thành. Nữ diễn viên quay lại đoạn hát chay của đàn anh với biểu cảm say sưa, mắt nhắm mắt mở cực hài hước. Pha dìm hàng mở màn này khiến netizen đang chấm hóng sau Trấn Thành thì "nạn nhân" kế đến của Lan Ngọc là ai.

Chỉ trong vài giờ, hai bài viết của Lan Ngọc đã khiến fanpage Running Man Vietnam trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Hàng loạt bình luận từ khán giả xuất hiện, người khen duyên dáng, người cười nghiêng ngả trước độ mặn của nữ diễn viên. Một số fan còn hài hước đề nghị để Lan Ngọc làm admin chính thức vì mỗi khi cô đăng bài là fanpage lại "nổ tung" tương tác.

Trấn Thành là "nạn nhân" đầu tiên của Lan Ngọc

Lan Ngọc là cast nữ duy nhất của Running Man Vietnam, cũng là mảnh ghép không thể thiếu sau 3 mùa lên sóng. Giữa dàn thành viên toàn nam với sức bền cao, Lan Ngọc luôn mang đến năng lượng tươi sáng, sự linh hoạt và duyên dáng của một người vừa biết chơi, vừa biết khuấy động bầu không khí.

Tuy nhiên trong tập mở màn Running Man Vietnam, Lan Ngọc gặp chấn thương sau màn xé bảng tên với Trấn Thành. Do vết thương ở chân vẫn còn sưng nặng, cô được đặc cách không tham gia thi đấu trong tập 2 để đảm bảo sức khỏe. Sau phần giới thiệu, Lan Ngọc chủ động thông báo không tham gia các thử thách ở tập này: "Em xin phép được rời cuộc chơi hôm nay, để nhường phần đó lại cho 8 anh chị em". Sợ khán giả hiểu lầm rằng Lan Ngọc rút khỏi chương trình, Trấn Thành lập tức đính chính ngay trên sóng: "Anh phải nói cho mọi người hiểu là em Lan Ngọc cái chân đang bị sưng thiệt, cho nên cho Lan Ngọc nghỉ ngơi một bữa hôm nay".

Dù không trực tiếp tham gia các thử thách, Lan Ngọc vẫn hiện diện xuyên suốt tập 2 với vai trò người quan sát và bình luận viên tại chỗ. Nữ diễn viên liên tục có những màn pha trò duyên dáng, bình luận dí dỏm và không ngừng cổ vũ đồng đội. Cô cũng khiến khán giả bật cười khi thoải mái… ngồi ăn uống, nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong khi mọi người đang "đấu trí đấu sức".

Lan Ngọc bị chấn thương, phải ngồi xe lăn và không ghi hình sau tập mở màn