Nổ lớn Dnipro, dư âm lan sang cả Azerbaijan - Lộ mục tiêu mới của Nga giữa tin "Moscow thỏa hiệp lãnh thổ"

Cột khói phủ Dnipro, dự báo mục tiêu tiếp theo là các cây cầu

Đài TST (Nga) ngày 8/11 đưa tin, một cuộc tập kích dữ dội vừa diễn ra tại Dnipro. Trên mạng xã hội Ukraine, người dân chia sẻ hình ảnh cột khói khổng lồ bốc lên, có thể nhìn thấy từ rất xa bên ngoài thành phố.

Truyền thông Ukraine dẫn lời ông Alexander Ganzha, lãnh đạo chính quyền quân sự tỉnh Dnipropetrovsk, cho biết lực lượng Nga đã tập kích một số nhà kho và các xe tải tại một doanh nghiệp vận tải đường bộ.

Ảnh minh họa: TST

TST gọi đây là đòn tập kích trả đũa, đồng thời đề cập việc quân đội Ukraine sử dụng xe tải quân sự và dân sự để vận chuyển binh sĩ, đạn dược, lương thực và trang thiết bị. Đài này còn cho rằng một số xe tải được dùng để mang bệ phóng UAV cơ động, với thiết bị lắp dưới bạt che. Tuy nhiên, thông tin được dẫn chưa làm rõ công năng của những xe tải trúng đòn tại Dnipro.

Blogger Anatoly Shariy nhận định các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng giao thông và xe tải tại thành phố có thể mới chỉ là khởi đầu.

“Trong thời gian tới, mục tiêu của những đòn tập kích tiếp theo có thể sẽ là các cây cầu”, ông dự đoán.

Theo TST, một ngày trước đó, lực lượng Nga đã đánh phá cầu Bắc tại Kiev. Cầu Nam cũng từng nhiều lần bị tập kích.

Dư âm cuộc tập kích Dnipro nhanh chóng lan tới Azerbaijan. TST cho biết truyền thông nước này đưa tin sôi nổi, liên tục dẫn lại bài đăng của ông Ganzha.

Một số hình ảnh về cuộc tập kích của Nga vào Dnipro. Aanrh: TST

Dobropolye đối mặt nguy cơ bị bao vây, Sumy hứng đòn Tornado-S

Trong khi Dnipro xuất hiện cột khói lớn, bản tin chiến sự ngày 8/11 của TST cho biết quân đội Nga tiếp tục tiến công trên hướng Dobropolye. Giao tranh được ghi nhận tại nhiều khu vực, trong đó có vùng lân cận Belozerskoye, phía đông và tây nam Dobropolye. Một số thông tin đề cập các trận đánh ngay trong khu vực đô thị.

Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi liệu Dobropolye có trở thành một “cối xay thịt” mới, với những trận đánh giành từng khu phố như tại Bakhmut.

Ông Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng hoạt động ngầm tại Nikolaev, cho rằng quân đội Nga không nhất thiết phải lựa chọn một cuộc tiến công đô thị kéo dài.

“Chúng ta từng chứng kiến cách diễn biến tương tự trong trận Bakhmut. Cuối cùng, thành phố phải được giành lấy qua những trận đánh đô thị ác liệt, và chúng ta muốn tránh lặp lại kịch bản đó”, ông nhận định.

Theo Lebedev, bộ chỉ huy Nga có thể đang ưu tiên cô lập các đơn vị Ukraine thay vì lập tức chiếm từng khu phố. Những tuần tới sẽ cho thấy Dobropolye bị từng bước bao vây hay trở thành nơi diễn ra một trận chiến kéo dài.

Tại Izyum, TST cho biết cường độ tập kích của Nga “gia tăng rõ rệt”, song chưa nêu chi tiết.

Ở các hướng khác, Cụm quân Trung tâm tiếp tục tiến công tại Grishino, Novoaleksandrovka, Rodinskoye và Dorozhnoye. Các phóng viên chiến trường Nga cho biết những tổ vận hành UAV đang hỗ trợ lực lượng xung kích, tấn công bộ binh và phương tiện Ukraine tại Krasnoarmeysk, Mirnograd (Dimitrov) và tỉnh Dnipropetrovsk.

Tại tỉnh Sumy, theo bản tin, lực lượng trinh sát thuộc Cụm quân phía Bắc phát hiện một sở chỉ huy của lực lượng biên phòng Ukraine. Mục tiêu sau đó bị tập kích bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S.

TST mô tả quả đạn phản lực nặng gần một tấn đánh trúng mục tiêu, khiến sở chỉ huy chìm trong "quả cầu lửa". Bản tin cũng cho biết Tornado-S có thể phóng toàn bộ cơ số 12 quả đạn trong khoảng 40 giây.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Xuất hiện thông tin về “thỏa hiệp lãnh thổ bất ngờ” tại Donbass

Giữa lúc chiến sự tiếp diễn, truyền thông Ukraine đăng tải các bản tin dẫn nguồn riêng về những đề xuất được cho là của Moscow trong đàm phán với Washington.

Theo các thông tin này, Nga được cho là đề xuất một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng với Ukraine đến hết năm 2026, đồng thời chuẩn bị một thỏa thuận hòa bình vào mùa xuân năm 2027.

Kênh Telegram “Chiến dịch Z: Phóng viên chiến trường Mùa xuân Nga” dẫn lại những điều kiện được cho là Moscow đưa ra để chấm dứt xung đột. Trong đó có yêu cầu Ukraine ngừng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự Nga, trước hết là các cơ sở dầu khí và nhà máy lọc dầu.

Chi tiết gây chú ý nhất là thông tin Nga sẵn sàng xem xét để Ukraine tiếp tục kiểm soát một phần Donbass, đổi lại việc cắt giảm quân số và hạn chế vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine.

Những yêu cầu khác được các nguồn tin đề cập gồm rút vũ khí hạng nặng NATO khỏi các nước Baltic và Scandinavia, bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine từ bỏ việc gia nhập NATO.

Theo những thông tin xuất phát từ phía Ukraine, các nội dung này có thể nằm trong một thỏa thuận rộng hơn về an ninh châu Âu, với công tác chuẩn bị được đề xuất hoàn tất vào mùa xuân năm 2027.

Tờ MK cho biết thông tin về các cuộc đàm phán bí mật Nga–Mỹ và “thỏa hiệp lãnh thổ bất ngờ” đang được bàn luận sôi nổi tại Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin và Nhà Trắng chưa xác nhận những thông tin rò rỉ này.

Theo cây bút bình luận được TST dẫn lại, làn sóng thông tin về một thỏa thuận để Kiev giữ phần Donbass đang kiểm soát có thể nhằm tạo dư luận trước vòng đàm phán tại Abu Dhabi. Người này cho rằng mục đích là đặt Moscow vào thế bất lợi, kể cả trước các đối tác phương Tây.