Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều

Theo Anh Vũ | 14-05-2026 - 10:20 AM | Xã hội

Ngày mai, một đoạn trên đường Cộng Hòa sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới.

Sáng 14-5, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT, Công an TPHCM) bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông trước ngày áp dụng đường đảo chiều ở đường Cộng Hoà.

Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều - Ảnh 1.

Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất nỗ lực điều tiết giao thông.

Mấy ngày qua, nhiều xe chen chúc, nhích từng đoạn trên đường Cộng Hòa, đặc biệt đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến mũi tàu Trường Chinh.

Để giải tỏa ùn tắc, lực lượng CSGT phải thường xuyên trực tiếp điều tiết giao thông. Đồng thời nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, di chuyển đúng làn đường nhằm hạn chế xung đột giao thông.

Từ ngày 15-5, một đoạn dài khoảng 2,5 km trên đường Cộng Hòa sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới, với làn đường trung tâm thay đổi chiều lưu thông theo từng khung giờ nhằm giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên sẽ tổ chức lưu thông một chiều cố định. Trong đó, phía hướng từ đường Út Tịch đi Trường Chinh sẽ dành cho xe chạy một chiều theo hướng về Trường Chinh; chiều ngược lại từ Trường Chinh đi Út Tịch cũng tổ chức lưu thông một chiều tương ứng.

Hai làn giữa tim đường cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thời điểm trong ngày.

Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều - Ảnh 2.
Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều - Ảnh 3.
Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều - Ảnh 4.

Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra những ngày gần đây.

Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều - Ảnh 5.

Người dân đổ về trung tâm thành phố sáng 14-5.

Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều - Ảnh 6.
Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều - Ảnh 7.

Nhiều xe phải liên tục quay đầu để tránh kẹt xe.

Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều - Ảnh 8.
Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều - Ảnh 9.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất thường xuyên bố trí lực lượng để điều tiết giao thông.

Đằng sau đề xuất nâng bảo hành công trình giao thông từ 2 năm lên 10 năm

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết Nổi bật

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng nhận thêm nhiệm vụ

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng nhận thêm nhiệm vụ Nổi bật

Người dân bắt buộc phải thực hiện điều này trước khi nộp hồ sơ cấp lại hộ chiếu

Người dân bắt buộc phải thực hiện điều này trước khi nộp hồ sơ cấp lại hộ chiếu

10:16 , 14/05/2026
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân cả nước

09:38 , 14/05/2026
Toàn bộ clip nhóm đối tượng xông vào nhà dân hành hung khiến 2 người nhập viện ở Hà Nội

Toàn bộ clip nhóm đối tượng xông vào nhà dân hành hung khiến 2 người nhập viện ở Hà Nội

08:32 , 14/05/2026
Một lỗi rất nhiều người đi xe máy, ô tô mắc phải, nhưng có thể phải trả lên tới 22 triệu đồng

Một lỗi rất nhiều người đi xe máy, ô tô mắc phải, nhưng có thể phải trả lên tới 22 triệu đồng

07:59 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên