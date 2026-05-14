Nỗ lực điều tiết giao thông trước ngày phân luồng đảo chiều

Sáng 14-5, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT, Công an TPHCM) bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông trước ngày áp dụng đường đảo chiều ở đường Cộng Hoà.

Cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất nỗ lực điều tiết giao thông.

Mấy ngày qua, nhiều xe chen chúc, nhích từng đoạn trên đường Cộng Hòa, đặc biệt đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến mũi tàu Trường Chinh.

Để giải tỏa ùn tắc, lực lượng CSGT phải thường xuyên trực tiếp điều tiết giao thông. Đồng thời nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, di chuyển đúng làn đường nhằm hạn chế xung đột giao thông.

Từ ngày 15-5, một đoạn dài khoảng 2,5 km trên đường Cộng Hòa sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới, với làn đường trung tâm thay đổi chiều lưu thông theo từng khung giờ nhằm giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên sẽ tổ chức lưu thông một chiều cố định. Trong đó, phía hướng từ đường Út Tịch đi Trường Chinh sẽ dành cho xe chạy một chiều theo hướng về Trường Chinh; chiều ngược lại từ Trường Chinh đi Út Tịch cũng tổ chức lưu thông một chiều tương ứng.

Hai làn giữa tim đường cũng sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thời điểm trong ngày.

Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra những ngày gần đây.

Người dân đổ về trung tâm thành phố sáng 14-5.

Nhiều xe phải liên tục quay đầu để tránh kẹt xe.