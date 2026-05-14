Người dân bắt buộc phải thực hiện điều này trước khi nộp hồ sơ cấp lại hộ chiếu

Theo Công an tỉnh Khánh Hoà, một trong những lý do phổ biến khiến hồ sơ hộ chiếu làm trực tuyến bị thông báo "Bổ sung", "Bổ túc" là do công dân đang giữ hộ chiếu cũ còn hạn, chưa kịp thời nộp lại cho cơ quan chức năng hoặc sau khi đã nộp lại hộ chiếu còn hạn nhưng chưa kịp thời cập nhật, nộp lại hồ sơ cấp hộ chiếu.

Để tránh việc bị yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần khi làm lại hộ chiếu, đặc biệt là quy định về việc nộp lại hộ chiếu cũ còn hạn và cách chọn loại hình cấp đổi khi làm hộ chiếu trên cổng dịch vụ công, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Khánh Hòa hướng dẫn như sau:

Nộp hộ chiếu cũ còn hạn sử dụng bằng cách nào?

Sau khi thực hiện thao tác trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, công dân cần gửi hộ chiếu cũ còn hạn đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh bằng một trong hai cách, đó là: nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan xuất nhập cảnh nơi nộp hồ sơ; hoặc gửi qua bưu điện - đây là phương thức được khuyến khích.

Công dân cần ghi chính xác địa chỉ cơ quan, bên ngoài bì thư ghi rõ mã số hồ sơ (ví dụ: G01.873.108-…) và số điện thoại liên hệ để cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể kiểm tra, đối soát.

Công dân phải nộp lại hộ chiếu sau khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ qua tin nhắn SMS hoặc email hoặc tự tra cứu trên Cổng dịch vụ công và thấy hệ thống ghi trạng thái yêu cầu cập nhật hồ sơ.

Các bước "Cập nhật" thông tin trên hệ thống

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an.

Bước 2: Truy cập mục "Quản lý hồ sơ đã nộp".

Bước 3: Kiểm tra lý do bổ sung và nhấn chọn nút "Cập nhật".

Bước 4: Điền thông tin còn thiếu, sau đó nhấn "Đồng ý và tiếp tục".

Bước 5: Rà soát lại toàn bộ và chọn "Nộp hồ sơ" để hoàn tất lệnh cập nhật.

Sai lầm phổ biến: Nhầm lẫn giữa "Cấp lần đầu" và "Cấp lại"

Hiện nay, rất nhiều công dân đang hiểu sai khái niệm dẫn đến chọn sai mục đề nghị trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an khi làm hộ chiếu.

Theo đó nhiều người cho rằng hộ chiếu đã hết hạn từ lâu, hoặc trước đây dùng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân nay đã đổi sang thẻ Căn cước gắn chip thì tính là làm "lần đầu". Có người dân lại nghĩ trước đây nộp hồ sơ giấy, nay nộp online thì là "lần đầu". Có người thay đổi thông tin về nhân thân, như trước đây khai hồ sơ cấp hộ chiếu với năm sinh khác, giờ thay đổi năm sinh khác thì cũng xem như là nộp lại hồ sơ cấp hộ chiếu “lần đầu”,…

Tuy nhiên, đó là cách hiểu không đúng, tất cả các trường hợp đã từng được cấp hộ chiếu trước đây đều là cấp lại, không phải cấp lần đầu.

Để việc làm hộ chiếu diễn ra nhanh chóng, công dân cần xác định chính xác tình trạng hộ chiếu hiện tại của mình tại mục “Nội dung đề nghị cấp hộ chiếu”.

Đối với hộ chiếu cũ còn hạn: Chọn "Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ sắp hết hạn". Công dân phải nhập số hộ chiếu gần nhất và thực hiện nộp lại hộ chiếu này.

Đối với hộ chiếu cũ đã hết hạn: Chọn "Cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ hết hạn". Công dân chỉ cần nhập số hộ chiếu cũ gần nhất trên hệ thống.

Nếu bị mất hoặc hư hỏng: Chọn "Cấp lại hộ chiếu do bị mất/hư hỏng". Công dân lưu ý, các trường hợp này bắt buộc phải tải mẫu đơn trình báo mất/hư hỏng hộ chiếu lên mục "Thành phần hồ sơ".

Để việc làm lại hộ chiếu diễn ra nhanh chóng, tránh mất thời gian đi lại, công dân cần xác định chính xác tình trạng hộ chiếu hiện tại của mình trước khi bắt đầu kê khai. Sau khi nộp, phải chủ động kiểm tra tình trạng hồ sơ mỗi ngày để xử lý ngay nếu có yêu cầu bổ sung.

Trong trường hợp có thắc mắc hoặc chưa rõ các bước thực hiện, công dân nên liên hệ trực tiếp với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn chính xác, tránh nghe theo các dịch vụ "cò mồi" bên ngoài.