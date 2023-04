Nỗ lực giữ đà tăng xuất khẩu

Chủ động đưa sản phẩm tiếp cận thị trường mới



Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hải (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về tình hình xuất khẩu thời gian tới.



Ông đánh giá như thế nào về tình hình xuất khẩu thời gian tới, thưa ông?



Khó khăn của chúng ta, và của nhiều nền kinh tế trên thế giới là chưa biết khi nào cuộc chiến ở Ukraine sẽ chấm dứt. Do vậy, tình trạng suy thoái dự báo sẽ còn kéo dài, mặc dù có dấu hiệu phục hồi chậm. Các nước phát triển ngày càng quan tâm đến các vấn đề an toàn cho người tiêu dùng, phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, do vậy đề ra những tiêu chuẩn mới, quy định mới liên quan đến chuỗi cung ứng, nguyên liệu sạch, lao động, môi trường đối với các sản phẩm nhập khẩu. Một số quốc gia dự định đưa ra thêm các quy định cho hàng hóa nhập khẩu như đánh thuế carbon, yêu cầu về hàm lượng tái chế đối với hàng nhập khẩu...



Việc Trung Quốc mở cửa trở lại là một thuận lợi cho chúng ta đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản. Nhưng chúng ta cũng sẽ gặp phải sự cạnh tranh của các nước xuất khẩu khác vào thị trường này. Ngoài ra, ở trong nước sức mua vẫn hồi phục chậm, sản xuất vẫn sẽ khó khăn do thiếu hụt đơn hàng. Việc tiếp cận vốn và chi phí đầu vào nguyên vật liệu vẫn ở mức cao. Thị trường thế giới suy giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành sản xuất có liên quan như thép, vật liệu xây dựng, cơ khí...



Thuận lợi là chúng ta vẫn đảm bảo được năng lực sản xuất, ngoài ra còn thu hút được thêm vốn đầu tư nước ngoài để gia tăng mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ. Khi thị trường thế giới hồi phục, chúng ta có đủ hàng để có thể đẩy mạnh xuất khẩu được ngay.



Vậy ông có lời khuyên nào dành cho doanh nghiệp hiện nay?



Doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn, bất ổn. Nhưng giai đoạn hiện nay có thể nói là một giai đoạn rất đặc biệt, khi các khó khăn dồn dập, từ tác động đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 cho đến suy thoái, lạm phát do xung đột quân sự.



Các doanh nghiệp cần duy trì quản trị tốt, trong giai đoạn này, rà soát, tái cơ cấu, áp dụng công nghệ để cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác, đẩy mạnh khai thác những thị trường có FTA và tìm kiếm những thị trường mới, tránh bị rủi ro do phụ thuộc quá nhiều vào một số thị trường nhất định. Đặc biệt cần khai thác những thị trường mà Việt Nam ký kết các FTA có hiệu lực để tận dụng ưu đãi thuế quan.



Một kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra, kết quả tận dụng FTA đang rất tốt nhưng tính chủ động của doanh nghiệp của Việt Nam chưa cao trong việc đưa sản phẩm tiếp cận đối tác ở các thị trường, đặc biệt là những thị trường mới.



Doanh nghiệp phải tự điều chỉnh kế hoạch sản xuất để kịp thời thích nghi, đồng thời tham gia hiệu quả, bền vững vào chuỗi cung ứng; nỗ lực xanh hóa sản xuất cũng như thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường..., thay đổi tư duy và quen dần với các quy định và luật lệ quốc tế trong thương mại, đầu tư...



Trân trọng cảm ơn ông!