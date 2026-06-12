Nỗ lực ổn định mặt bằng lãi suất

Ngày 11-6, chị Lê Ngọc Trinh (ngụ phường Gia Định, TP HCM) tất toán khoản tiền gửi 400 triệu đồng đến hạn và chọn kỳ hạn để gửi trở lại. Ở thời điểm hiện tại, chị chọn gửi tại một ngân hàng (NH) số với lãi suất niêm yết 7,3%/năm kỳ hạn 6 tháng. Nếu tính cả tiền thưởng từ chương trình khuyến mãi, tổng lãi suất thực mà chị nhận được lên tới 8,8%/năm.

Vì sao lãi suất huy động neo cao?

Sau chỉ đạo giảm lãi suất của NH Nhà nước hồi đầu tháng 4-2026, nhiều NH thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức từ 0,1 điểm % đến 1,1 điểm % ở các kỳ hạn. Tuy nhiên, vẫn có một số NH thương mại tăng lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng. Đây là tín hiệu cho thấy áp lực huy động vốn trong hệ thống NH đang gia tăng đáng kể.

Thống kê của Công ty Chứng khoán MBS cho thấy áp lực tăng lãi suất không chỉ diễn ra ở các NH thương mại tư nhân, khi đầu tháng 6 đã ghi nhận đợt điều chỉnh lãi suất từ nhóm NH thương mại nhà nước. Cụ thể, NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tăng lãi suất gửi online lên mức cao nhất là 6,8%/năm với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, cao hơn mức 6%/năm khi gửi tại quầy.

Tại NH Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), nếu khách gửi trực tuyến, lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cũng là 6,6%/năm và cao nhất là 6,8%/năm nếu gửi kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, Vietcombank đang phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cố định 7,4%/năm kỳ hạn 12 tháng, cao hơn nhiều so với gửi tiết kiệm thông thường.

Các chuyên gia Công ty Chứng khoán MBS nhận định dù nhiều NH đã giảm lãi suất trong tháng 4 và 5-2026, song lãi suất huy động vẫn neo ở mức cao do mặt bằng lãi suất đã tăng tương đối nhiều trong quý I. Đà tăng lãi suất huy động vẫn còn diễn ra ở một số NH trong bối cảnh tín dụng duy trì tốc độ đi lên nhanh hơn tốc độ tăng huy động vốn.

Theo Phó Thống đốc NH Nhà nước Phạm Thanh Hà, mặt bằng lãi suất đang chịu sức ép tăng do sự cạnh tranh dòng vốn và nhu cầu tín dụng ở mức cao. Dù vậy, NH Nhà nước vẫn giữ nguyên lãi suất điều hành, đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Thời gian tới, NH Nhà nước sẽ linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tín dụng sẽ được kiểm soát chặt chẽ ở các lĩnh vực rủi ro.

Mặt bằng lãi suất ổn định sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.Ảnh: Lam Giang

Giảm lệ thuộc nguồn vốn tín dụng

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ II - năm 2026 do Báo Người Lao Động vừa tổ chức, chuyên gia kinh tế - TS Trần Du Lịch cho rằng cần giảm dần tỉ trọng nguồn vốn trung - dài hạn của các NH thương mại khi cung ứng vốn cho nền kinh tế, nhất là những dự án đầu tư công, dự án hạ tầng cần nguồn vốn lớn. Bởi lẽ, vốn NH huy động chủ yếu là vốn ngắn hạn.

"TP HCM đang xây dựng đề án Luật Đô thị đặc biệt và triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế. Tôi đã kiến nghị rằng thành phố cần được phát hành trái phiếu đô thị, lưu hành trên thị trường chứng khoán để tạo thêm các công cụ huy động đa dạng, an toàn nhằm thu hút thêm các dòng vốn bền vững" - TS Trần Du Lịch cho biết.

Theo ghi nhận, trước tình trạng giá vốn trong nước tăng cao do nhu cầu vay nhập khẩu lớn, việc tận dụng mạng lưới toàn cầu để thu hút dòng vốn ngoại giá rẻ là một giải pháp then chốt.

Theo bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc NH Standard Chartered Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, Standard Chartered đã đưa hơn 3 tỉ USD dòng vốn quốc tế vào thị trường Việt Nam. NH này đang tiếp tục xử lý các giao dịch trị giá khoảng 1,5 tỉ USD nhằm cung cấp các khoản vay với lãi suất tốt nhất cho DN xuất nhập khẩu.

Nhìn rộng hơn về bức tranh thu hút vốn, theo bà Nguyễn Thúy Hạnh, TP HCM đang đứng trước những cơ hội lớn khi tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ sự hoàn thiện không ngừng về cơ sở hạ tầng, khung pháp lý và các chính sách ưu đãi. Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM (VIFC-HCMC) đang mang lại những tín hiệu tích cực, thu hút sự quan tâm thiết lập hiện diện của hàng loạt nhà đầu tư lớn trên toàn cầu.

"Sự hình thành của trung tâm này sẽ tạo bệ phóng giúp TP HCM huy động thêm những nguồn vốn dồi dào và đa dạng hơn nữa từ quốc tế, qua đó tiếp sức cho các DN trong việc tiếp cận được những nguồn vốn giá hợp lý" - bà Thúy Hạnh nhìn nhận.

Hài hòa vốn tín dụng cho doanh nghiệp Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM (HUBA), cho biết TP HCM và cả nước đang triển khai những dự án đầu tư công, dự án hạ tầng quy mô rất lớn, đòi hỏi nguồn vốn lớn. Sức hút về nguồn vốn từ những dự án này có 2 mặt, tích cực đối với nền kinh tế nhưng cũng là nỗi lo với các DN nhỏ và vừa, nhất là khi các dự án sẽ vay vốn của tổ chức tín dụng. Nếu có sự cạnh tranh, các DN nhỏ và vừa sẽ khó tiếp cận được vốn, từ đó mặt bằng lãi suất bị đẩy lên. "Do đó, cần có chính sách để hài hòa vốn tín dụng cho cả khu vực DN lớn cũng như DN nhỏ và vừa để tiếp cận vốn cho sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, cần ổn định mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ DN trong bối cảnh còn khó khăn" - ông Hòa nhìn nhận.



