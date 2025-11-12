Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Nổ” quen Chánh án TAND TP HCM, thợ làm giày chiếm đoạt 645 triệu đồng

12-11-2025 - 21:59 PM | Xã hội

Từng là thợ làm giày ở TP HCM, Trương Văn Bắt khoe quen biết Chánh án TAND TP HCM, nhận hàng trăm triệu đồng để lo giảm án ma túy rồi chiếm đoạt.

"Nổ” quen Chánh án TAND TP HCM, thợ làm giày chiếm đoạt 645 triệu đồng- Ảnh 1.

Trương Văn Bắt tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 12-11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Bắt (37 tuổi, trú xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong hai năm 2023-2024, dù không có bất kỳ mối quan hệ hay chức năng nào trong các cơ quan tố tụng, Trương Văn Bắt vẫn nổ quen biết nhiều "lãnh đạo lớn", hứa có thể "chạy án", "giảm án", "cho tại ngoại" để lừa đảo tổng cộng 645 triệu đồng của 4 bị hại.

Tháng 7-2023, anh Hoàng Văn B. ở Quảng Trị có bạn bị công an TP HCM bắt liên quan ma túy. Qua giới thiệu của một người tên Linh, anh B. gọi cho Bắt để "nhờ giúp".

Qua điện thoại, Bắt tự nhận có "mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an và tòa án", hứa sẽ xử lý vụ việc theo hướng phạt hành chính thay vì hình sự, giá 160 triệu đồng. Sau đó, y lại nói "phải đổi phương án", thêm 100 triệu đồng để "xin mức án thấp nhất", rồi đòi thêm 30 triệu đồng "cho tại ngoại về nhà trước Tết Nguyên đán 2024".

Tin tưởng, anh B. cùng người nhà đã chuyển tổng cộng 280 triệu đồng cho Bắt. Nhận tiền, bị cáo không giúp được gì mà tiêu xài cá nhân.

Một nạn nhân khác ở TP Huế cũng bị lừa tương tự, mất 170 triệu đồng vì tin lời "chạy án ma túy ở TP HCM". Không dừng lại, Bắt còn đánh vào tâm lý người nhà tử tù. Anh ta nói dối có quan hệ thân thiết với Chánh án TAND TP HCM, có thể "xin giảm án tử hình xuống chung thân" nếu "biết điều".

"Nổ” quen Chánh án TAND TP HCM, thợ làm giày chiếm đoạt 645 triệu đồng- Ảnh 2.

Quang cảnh phiên tòa xét xử

Trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Thúy H. ở xã Hoàn Lão (Quảng Trị) vì muốn cứu chồng bị án tử hình đã chuyển 35 triệu đồng cho Bắt để "tặng quà cho Chánh án". Bắt thậm chí tự soạn đơn xin giảm án trên mạng, gửi cho chị H. để tăng độ tin cậy.

Tương tự, chị T.L. (ở cùng địa phương) cũng bị lừa 155 triệu đồng để "xin giảm án cho anh trai". Sau khi tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình, Bắt tiếp tục trấn an rằng "án sẽ được hạ sau này".

Tổng cộng, từ năm 2023 đến 2024, Trương Văn Bắt chiếm đoạt 645 triệu đồng của 4 người, tiêu hết vào ăn chơi và cá nhân.

Tại tòa, bị cáo khai chỉ học hết lớp 8, sau đó lên TP HCM mở xưởng giày dép nhỏ. Trong thời gian làm ăn, Bắt quen một phụ nữ tên Linh - người từng bị bắt vì sử dụng ma túy, rồi lợi dụng mối quan hệ này để tiếp cận các gia đình có người bị bắt, vờ "chạy giúp" để lấy tiền.

Trương Văn Bắt khai có đến cơ quan công an hỏi thăm, nhận tài sản của người bị bắt gửi về cho thân nhân nhằm tạo lòng tin, đồng thời dùng một phần tiền để thuê luật sư, chi phí đi lại - nhưng phần lớn là tiêu xài cá nhân.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín các cơ quan tố tụng và trật tự xã hội, nên tuyên phạt 12 năm tù, buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo Hoàng Phúc

Người lao động

