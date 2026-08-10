Noble Palace Tay Ho - Vị thế tâm điểm trên trục hạ tầng quyền lực sông Hồng - Ciputra - Tây Hồ Tây

Tại Hà Nội, quy hoạch Thủ đô hướng về sông Hồng đã đưa Ciputra từ một "ốc đảo thượng lưu" quen thuộc thành "trung tâm của trung tâm" trên bản đồ tái thiết đô thị. Tọa lạc tại tâm điểm của trục hạ tầng chiến lược này, quần thể thấp tầng Noble Palace Tay Ho với gần 500 dinh thự và shopvillas hạng sang đang trở thành toạ độ hưởng lợi lớn nhất từ nhịp sống quốc tế hiện đại và chiều sâu di sản Thăng Long.

Ba vành đai huyết mạch và hầm vượt sông Hồng hai tầng đầu tiên của Việt Nam

Trên bản đồ đô thị Hà Nội, Ciputra là khu đô thị quốc tế hiếm hoi với lịch sử gần ba thập kỷ sở hữu vị thế độc tôn: vừa kề cận Tây Hồ, vừa song hành cùng trục đại lộ sông Hồng – hai "đại cảnh quan" của Thủ đô. Một bên là lá phổi xanh 500 ha mang giá trị phong thủy, thẩm mỹ bậc nhất và một bên là hành lang phát triển mới kéo dài từ cầu Hồng Hà đến Mễ Sở với quy mô sánh ngang các đại lộ ven sông nổi tiếng châu Á. Toạ độ này tạo nên một giá trị di sản khó có thể sao chép về mặt địa lý cho Noble Palace Tay Ho.

Bên cạnh đó là lợi thế kết nối khi dự án kế cận trực tiếp ba đường vành đai huyết mạch gồm Vành đai 2, Vành đai 2.5 và Vành đai 3. Trong đó, đại lộ Võ Chí Công thuộc Vành đai 2 là tuyến đường ngoại giao, cửa ngõ đón những vị khách quốc tế đầu tiên từ sân bay Nội Bài về trung tâm. Trục Phạm Văn Đồng thuộc Vành đai 3 là tuyến chiến lược kết nối cực phát triển sôi động phía Tây và Tây Bắc Hà Nội. Trục Nguyễn Văn Huyên kéo dài thuộc Vành đai 2.5 đóng vai trò như xương sống kết nối trực tiếp Ciputra vào lõi di sản Ba Đình và Cầu Giấy, giải tỏa hoàn toàn áp lực ùn tắc.

Toạ lạc giữa tâm điểm 3 đường vành đai, Noble Palace Tay Ho chỉ cách Hồ Tây 2-5 phút, cách Ba Đình trong 10 phút và cách sân bay Nội Bài trong 15 phút lái xe

Một mắt xích quan trọng vừa được bổ sung cho hạ tầng khu vực là tuyến đường rộng 40m, dài hơn 2km chạy dọc phía Bắc Ciputra, hiện đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang gấp rút thi công. Đây là tuyến kết nối trực tiếp cầu Nhật Tân với cầu Thăng Long, giúp phân bổ lại dòng phương tiện, giảm tải cho các tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, An Dương Vương và nâng cao tính liên thông toàn vùng.

Tuyến đường dài hơn 2km, rộng 40m chính thức được khơi thông phía Bắc Ciputra sau 1 thập kỷ vướng mắc

Đòn bẩy từ các siêu công trình giao thông tương lai

Trong tương lai, khả năng kết nối liên vùng của dự án còn bứt phá mạnh mẽ nhờ hai siêu dự án giao thông trọng điểm. Đầu tiên là hầm ngầm vượt sông Hồng 2 tầng nối liền từ đường Park Street (Ciputra) giao cắt Vành đai 2.5 (ngay sát Noble Palace Tay Ho) dẫn thẳng tới Quốc lộ 5 (xã Vĩnh Thanh).

Công trình kỷ lục này đưa dự án trở thành "cửa ngõ" trực tiếp nối liền hệ sinh thái Tả ngạn và Hữu ngạn sông Hồng. Nếu bờ Tả ngạn tập trung đô thị thông minh cùng tháp tài chính 108 tầng, thì bờ Hữu ngạn quy tụ hệ sinh thái ngàn tỷ hiện hữu như Lotte Mall Tay Ho, Samsung R&D, khu phức hợp Sunshine Empire và Nhà hát Ngọc Trai hơn 2.000 chỗ ngồi, tạo nên một "siêu lõi" đô thị liên hoàn.

Song hành cùng đó là tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), mạch ngầm giao thông tương lai kết nối từ Ciputra đến phố cổ, sẽ đưa Noble Palace Tay Ho thành tâm điểm trên trục giao thoa giữa vùng lõi di sản và tâm điểm ngoại giao tài chính sôi động bậc nhất Thủ đô.

Lợi thế hạ tầng đồng bộ bảo chứng cho giá trị tài sản

Bên cạnh sự đắt giá của hạ tầng kết nối, Noble Palace Tay Ho còn thừa hưởng đặc quyền xanh hiếm có từ hai công viên 85 ha, bao gồm công viên nội khu Ciputra 65 ha và công viên Phú Thượng 20 ha lân cận.

Noble Palace Tay Ho là tổ hợp thấp tầng có quy mô gần 500 dinh thự, shopvilla hạng sang với cấu trúc 5 tầng nổi, 1 tầng hầm và vật liệu cao cấp tuyển chọn, đã sẵn sàng bàn giao từ Quý 3 kèm sổ đỏ lâu dài

Giá trị thời gian và sự riêng tư của gia chủ được đẩy lên mức cao nhất nhờ giải pháp ngầm hóa 100% giao thông nội khu. Toàn bộ phương tiện di chuyển dưới lòng đất qua hệ thống cảm biến và công nghệ nhận diện AI thông minh, dẫn trực tiếp vào hầm riêng từng căn dinh thự, bảo đảm hành trình riêng tư, an toàn và trả lại sự yên bình tuyệt đối trên mặt đất.

Xét từ góc độ an cư lẫn tích sản, hạ tầng giao thông chính là đòn bẩy quan trọng bậc nhất. Sự hội tụ cùng lúc của hệ thống vành đai đa lớp, công trình vượt sông kỷ lục, tuyến đường sắt đô thị và quy hoạch đại lộ sông Hồng bảo chứng cho giá trị bất động sản tại đây trong dài hạn. Về tiến độ, Noble Palace Tay Ho đã bước vào các khâu hoàn thiện cuối cùng và sẵn sàng bàn giao từ quý 3/2026 kèm sổ đỏ lâu dài.