Nơi có giải lớn nhất lịch sử xổ số Việt Nam tiếp tục đón tỷ phú Vietlott, vừa "nổ lộc" quá "khủng"

Sự may mắn đã mỉm cười với một khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh khi tấm vé số Vietlott Lotto 5/35 đã mang về giải Độc Đắc trị giá "khủng" trong kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) #00266 vào tối ngày 08/11/2025.

Theo thông tin chính thức từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ QSMT này đã tìm ra duy nhất 01 tấm vé trúng giải Jackpot (Độc Đắc) với giá trị giải thưởng lên đến 21.373.052.500 đồng . Đây là một trong những giải thưởng lớn của sản phẩm Lotto 5/35 được ghi nhận trong thời gian gần đây, thu hút sự chú ý của đông đảo người chơi trên cả nước.

Tấm vé may mắn này được phát hành tại một điểm bán hàng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, biến chủ nhân của nó trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Với số tiền thưởng khổng lồ này, người trúng giải sẽ có cơ hội thay đổi cuộc sống, thực hiện những dự định lớn.

Trong kỳ quay số mở thưởng thứ #00266 của sản phẩm Lotto 5/35 diễn ra vào tối ngày 08/11/2025, dãy số may mắn đã mang lại giải Độc Đắc hơn 21 tỷ đồng là:

Dãy số trúng Jackpot (5 số): 06 - 07 - 20 - 23 - 34 Số Đặc biệt (Số thứ 6): 03

Khách hàng may mắn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã sở hữu tấm vé khớp hoàn toàn với dãy số 06 - 07 - 20 - 23 - 34.

Kết quả xổ số Vietlott Lotto 5/35 đã tìm được chủ nhân giải độc đắc trị giá hơn 21 tỷ đồng.

Việc Jackpot Lotto 5/35 "nổ" lớn vào ngày 08/11/2025 không phải là trường hợp cá biệt trong thời gian gần đây. Tháng 11 này dường như đang trở thành mùa gặt hái lộc lớn của Vietlott. Chỉ vài ngày trước đó, vào ngày 01/11, sản phẩm Power 6/55 cũng đã tìm ra chủ nhân của giải Jackpot 2 với giá trị hơn 3,4 tỷ đồng. Tiếp nối ngay sau giải Lotto 5/35 hơn 21 tỷ đồng, kỳ quay thưởng tối cùng ngày 08/11 tiếp tục ghi nhận Jackpot 2 của Power 6/55 "nổ" với giá trị hơn 3,7 tỷ đồng, và khách hàng trúng giải cũng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Phành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang là nơi ghi nhận những giải thưởng Jackpot lớn nhất trong lịch sử xổ số Việt Nam - lên đến gần 345 tỷ đồng. Khách hàng trúng thưởng là ông N.P. (trước đây ngụ tại Quận 12 cũ, TP.HCM).

Cách chơi Vietlott Lotto 5/35, Power 6/55

Những giải thưởng liên tiếp, trải đều trên nhiều sản phẩm Vietlott (Lotto 5/35, Power 6/55), đã tạo nên một làn sóng hứng khởi mạnh mẽ trong cộng đồng người chơi.

Cách chơi Lotto 5/35 khá đơn giản, dễ nắm bắt: Người chơi chỉ cần chọn 5 con số trong tập hợp từ 01 đến 35. Mỗi bộ số có giá 10.000 đồng. Trúng 5 số nhận Jackpot (tối thiểu 10 tỷ và tích lũy), trúng 4 số nhận 10 triệu đồng, trúng 3 số nhận 300.000 đồng, và trúng 2 số nhận 30.000 đồng. Sản phẩm được quay số mở thưởng vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, lúc 18:00.

Trong khi đó, Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn với cơ cấu giải thưởng kép (Jackpot 1 và Jackpot 2). Người chơi chọn 6 con số (gọi là bộ số) trong tập hợp từ 01 đến 55. Điều kiện là 6 con số này phải khác nhau. Người chơi có thể chọn chơi "Bao" bằng cách chọn từ 7 đến 18 con số. Hệ thống sẽ tự động tạo ra tất cả các tổ hợp 6 số có thể có từ những con số đã chọn.

Việc trúng thưởng được xác định bằng cách so sánh 6 số người chơi chọn với 6 số trúng thưởng chính thức và 1 số đặc biệt (Số thứ 7) được công bố trong kỳ quay.