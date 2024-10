Nơi duy nhất trên thế giới không có một giọt mưa suốt 600 năm, nhưng chưa bao giờ bị thiếu nước: Khoa học lý giải điều bất ngờ

Thành phố "không mưa" theo một cách độc lạ

Thủ đô Lima của Peru vừa là thành phố lớn nhất nước, đồng thời cũng là trung tâm văn hóa, công nghiệp, tài chính và giao thông quan trọng. Với diện tích 804,3 km² và dân số chiếm tới 2/3 tổng dân số quốc gia, Lima đóng vai trò cốt lõi trong mọi hoạt động của đất nước. Tuy nhiên, điều làm nên sự đặc biệt của Lima chính là khí hậu độc đáo: không mưa quanh năm nhưng lại không hề gặp tình trạng khô hạn.

Điều thú vị khi đặt chân đến Lima là hình ảnh những ngôi nhà ở khu vực thu nhập thấp không có mái che. Nhiều căn nhà thậm chí được dựng lên bằng bìa cứng. Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ khí hậu ôn hòa và ít mưa, khiến người dân ở đây không cảm thấy việc lắp đặt mái nhà là cần thiết.

Cũng vì nguyên nhân đó, Lima là một trong những thành phố hiếm hoi trên thế giới không có hệ thống cống thoát nước. Người dân nơi đây không bao giờ cần sử dụng ô hay áo mưa, và đối với nhiều người, mưa thậm chí là một hiện tượng chưa từng chứng kiến trong suốt cuộc đời họ.

Theo lịch sử, có thời điểm hơn 600 năm mới có một cơn mưa thực sự xuất hiện ở Lima. Hiện tại, thành phố này có thể được xem là nơi duy nhất trên thế giới không trải qua các trận mưa như ở những khu vực khác.

Khoa học chỉ ra nguyên nhân gì?

Hiện tượng "mưa" ở Lima cũng có nét đặc trưng riêng. Thay vì những cơn mưa rào theo hạt như chúng ta thường thấy, Lima lại được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Sương mù này dần đọng lại và chỉ tạo ra chút ẩm ướt trên bề mặt đất.

Theo các nghiên cứu khoa học, lượng mưa trung bình hàng năm tại Lima chỉ dao động từ 10mm đến 15mm, thấp hơn rất nhiều so với các khu vực khác. Để so sánh, lượng mưa này chỉ bằng chưa tới 1/5 so với sa mạc Sahara, một trong những nơi khô hạn nhất trên thế giới.

Các chuyên gia khí tượng đã đưa ra lời giải thích cho hiện tượng đặc biệt này. Dù lượng mưa rất ít, Lima không rơi vào tình trạng khô hạn như những khu vực khác nhờ vào vị trí địa lý độc đáo của mình. Thành phố này nằm ở vùng cận nhiệt đới Nam Thái Bình Dương, thuộc khu vực nhiệt đới, nhưng lại chịu tác động của dòng hải lưu lạnh Peru, giúp duy trì độ ẩm và ngăn ngừa tình trạng khô cằn.

Hiện tượng khí hậu ở Lima được giải thích do dòng khí lạnh từ hải lưu Peru chặn lại hơi nước bốc lên từ mặt đất, ngăn không cho chúng ngưng tụ thành mây vũ tích và gây mưa. Vì vậy, dù không có mưa, Lima vẫn không khô hạn mà ngược lại còn khá ẩm ướt nhờ lượng hơi nước lớn trong không khí.

Thêm vào đó, vị trí gần biển và sự hiện diện của sông Mark giúp Lima có nguồn nước ngầm dồi dào. Nhờ vậy, thành phố chưa bao giờ đối mặt với tình trạng thiếu nước. Nguồn nước phong phú này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân mà còn đảm bảo cho các hoạt động kinh tế và sản xuất khác.

Cảnh quan độc đáo thu hút nhiều du khách

Khi nhìn từ trên cao, Lima hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp, được bao quanh bởi sa mạc, bờ biển và những dải cát vàng trải dài. Thành phố sở hữu một cảnh quan độc đáo, nơi thiên nhiên khô cằn hòa quyện với bờ biển xanh biếc.

Để đảm bảo nguồn nước cho cuộc sống hàng ngày, người dân Lima chủ yếu khai thác nước từ sông Aprikh, con sông bắt nguồn từ dòng băng tuyết tan chảy trên dãy núi Andes. Mặc dù không có mưa, nhưng khí hậu ở Lima khá ôn hòa. Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 16 độ C và cao nhất không vượt quá 23 độ C. Với thời tiết dễ chịu quanh năm, Lima được ví như luôn chìm trong không khí của mùa xuân.

Lima, thủ đô và thành phố lớn nhất của Peru, đồng thời là trung tâm hành chính của tỉnh Lima, đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, công nghiệp, tài chính và giao thông của đất nước. Nằm trong thung lũng dọc theo ba con sông Chillón, Rímac và Lurín, thành phố không chỉ là nơi tập trung quyền lực mà còn nắm giữ tới 2/3 GDP quốc gia, thu hút phần lớn các khoản đầu tư tư nhân, thu thuế, tiền gửi ngân hàng, cũng như số lượng lớn thầy thuốc và sinh viên. Mặc dù có những nỗ lực để phân tán quyền lực ra các vùng khác, Lima vẫn là nơi đặt trụ sở chính của nhiều cơ quan chính phủ quan trọng. Trung tâm lịch sử của thành phố đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Lima cũng nổi bật với nhiều công trình kiến trúc cổ kính và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Bên cạnh vẻ đẹp lịch sử, thành phố mang nhịp sống hiện đại và sở hữu một nền văn hóa đa dạng, phong phú, góp phần làm nên sức hấp dẫn của thủ đô Peru. Đây còn là vùng đất của những món ngon hấp dẫn. Ẩm thực của thành phố này luôn khiến các tín đồ du lịch phải trầm trồ mỗi khi thưởng thức bởi phong cách latin độc đáo đã bén rễ và đi sâu vào trong văn hóa và tiềm thức của người Peru.



Nguồn: TravelMtl, LimaEasy, Reddit...