Nói không ai tin: Qualcomm lần đầu phải trả phí cho Huawei để sử dụng bằng sáng chế về 5G, AI - cả nghìn tỷ đồng chứ không ít

Huawei thông báo đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực chip di động là Qualcomm sẽ trả phí để sử dụng các bằng sáng chế của hãng lần đầu tiên, thông qua một thỏa thuận cấp phép chéo bao gồm các công nghệ 5G và AI. Thỏa thuận này đánh dấu một bước ngoặt đối với danh mục sở hữu trí tuệ của công ty Trung Quốc nhưng cũng sẽ dẫn đến việc bị cơ quan chức năng Mỹ xem xét, kiểm tra.

Huawei cho biết Qualcomm sẽ trả phí để sử dụng hơn 680 bằng sáng chế, trong đó có một số bằng sáng chế đã được đăng ký tại Mỹ. Hãng không tiết lộ giá trị của thỏa thuận, nhưng Nikkei Asia nắm được thông tin rằng con số này sẽ vượt mốc 133,9 triệu USD (khoảng 3,48 nghìn tỷ đồng) – mức buộc thỏa thuận phải được Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) phê duyệt theo Đạo luật Hart-Scott-Rodino (HSR) về chống độc quyền. Qualcomm không tiết lộ loại hình hay số lượng bằng sáng chế mà họ cấp phép cho Huawei.

Số lượng bằng sáng chế của Huawei mà Qualcomm được quyền tiếp cận chỉ chiếm 0,23% trong tổng số 296.248 bằng sáng chế đang có hiệu lực hoặc đang chờ cấp phép của công ty công nghệ Trung Quốc này. Tuy nhiên, chúng bao gồm các công nghệ then chốt về 5G, AI và mạng lưới, chẳng hạn như công nghệ kết nối quang học tích hợp gần (NPO) của Huawei. Chúng cũng bao gồm các bằng sáng chế áp dụng những nguyên tắc thiết kế hệ thống và bán dẫn mới, được gọi là "Định luật Tau Scaling" (Tau Scaling Law).

Phương pháp này được công bố hồi tháng 5/2026, sử dụng các kỹ thuật khác với cách thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn truyền thống để cải thiện hiệu suất. Công ty Trung Quốc coi đây là một bước đột phá sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt, gây khó khăn cho việc tiếp cận công nghệ Mỹ.

Huawei cho biết tổng doanh thu tích lũy từ việc cấp phép bằng sáng chế sở hữu trí tuệ của hãng sẽ vượt mốc 6,9 tỷ USD sau thỏa thuận với Qualcomm.

Ông Alan Fan, Giám đốc phụ trách sở hữu trí tuệ của Huawei, cho biết việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cơ bản trong nhiều thập kỷ qua đã giúp Huawei khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp di động, đồng thời thỏa thuận với Qualcomm cũng thể hiện cam kết của hãng đối với sự đổi mới sáng tạo.

Ông John Han, Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc bộ phận cấp phép công nghệ của Qualcomm, phát biểu: "Thỏa thuận này cũng phản ánh sự ghi nhận của Qualcomm đối với những đổi mới không ngừng và tài sản trí tuệ của Huawei trong lĩnh vực 5G cũng như các lĩnh vực công nghệ khác." Ông nói thêm rằng: "Qualcomm đã đầu tư vào các công nghệ không dây nền tảng, tạo điều kiện cho nhiều thế hệ đổi mới trong lĩnh vực di động và nhận được sự công nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp không dây toàn cầu. Thỏa thuận này tái khẳng định sự công nhận của ngành đối với vị thế dẫn đầu của Qualcomm về công nghệ 5G."

Huawei hiện vẫn nỗ lực đối phó với các lệnh hạn chế từ Mỹ vốn đã cắt đứt khả năng tiếp cận của hãng đối với các công nghệ quan trọng từ nước ngoài. Vào tháng 9, công ty đã ra mắt dòng chip điện thoại thông minh sử dụng bộ vi xử lý mới Kirin 9050 Pro cho mẫu điện thoại gập ba Mate XT2 – sản phẩm lần đầu tiên ứng dụng Định luật Tỷ lệ Tau (Tau Scaling Law).

Công ty cũng vừa giới thiệu 11 loại chip mới, bao gồm chip tăng tốc AI, bộ vi xử lý trung tâm (CPU) và bộ vi xử lý mạng, nhằm củng cố vị thế nhà sản xuất chip AI và máy chủ nội địa hàng đầu Trung Quốc, đồng thời thách thức các đối thủ toàn cầu như Nvidia, Broadcom, Intel và AMD.

Trước đó, vào tháng 8, Huawei đã đạt được thỏa thuận cấp phép chéo kéo dài nhiều năm với nhà sản xuất máy tính cá nhân HP của Mỹ về các công nghệ kết nối Wi-Fi.

Theo Nikkei



