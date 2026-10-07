Trung Quốc chốt đơn gần 100 chiếc J-10 - Khách hàng ĐNA đầu tiên lộ diện, nói đúng 2 từ ẩn ý

Tiêm kích Trung Quốc có thể xuất hiện tại Indonesia vào tháng 4/2027

Khả năng Indonesia tiếp nhận tiêm kích J-10 của Trung Quốc đang nóng trở lại sau khi Tham mưu trưởng không quân Indonesia Mohammad Tonny Harjono, được hỏi về thời điểm những chiếc máy bay này tới nước này.

Ngày 5/10, tại trụ sở quân đội Indonesia ở Cilangkap, Đông Jakarta, ông Harjono chỉ trả lời ngắn gọn: "Tunggu saja" - tức "Hãy chờ xem".

Theo nguồn tin được truyền thông Indonesia dẫn lại, những chiếc J-10 mang biệt danh "Mãnh long" có thể tới Indonesia sau khoảng 6 tháng, tương đương tháng 4/2027. Tuy nhiên, số lượng máy bay trong đợt bàn giao đầu tiên vẫn chưa được tiết lộ.

South China Morning Post cho biết nếu thương vụ diễn ra theo kế hoạch, Indonesia sẽ trở thành quốc gia thứ ba ngoài Trung Quốc vận hành J-10CE, sau Pakistan và Uzbekistan. Đây cũng sẽ là một bước đi đáng chú ý trong chính sách hiện đại hóa lực lượng không quân của Jakarta.

J10 xuất hiện tại triển lãm ở Chu Hải, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Indonesia đã theo đuổi việc mua J-10 trong một thời gian. Từ năm 2025, các quan chức quốc phòng nước này xác nhận Jakarta đang đánh giá máy bay Trung Quốc, trong đó xem xét các yếu tố như giá thành, khả năng tương thích hệ thống và dịch vụ hậu mãi.

Reuters khi đó dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Donny Ermawan Taufanto cho biết Jakarta đang đánh giá J-10 sau khi Trung Quốc giới thiệu nhiều loại khí tài, trong đó có máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Điều đáng chú ý là Indonesia vốn không phụ thuộc vào một nguồn cung máy bay chiến đấu duy nhất.

Jakarta đang tiếp nhận các tiêm kích Rafale của Pháp trong một chương trình mua sắm quy mô lớn. Tháng 5/2026, Indonesia chính thức tiếp nhận 6 chiếc Rafale cùng một số khí tài khác, trong đó có máy bay vận tải và hệ thống radar.

Vì thế, nếu J-10 thực sự được đưa vào biên chế, Indonesia sẽ tiếp tục duy trì một lực lượng không quân có nguồn gốc trang bị rất đa dạng, trải từ Mỹ, Pháp, Nga cho tới Trung Quốc.

J-10CE đang tiến gần mốc 100 chiếc ở thị trường nước ngoài

Trong năm 2026, J-10CE liên tiếp xuất hiện trong các thông tin về những khách hàng nước ngoài mới, cho thấy Trung Quốc đang mở rộng thị trường cho dòng tiêm kích này.

Pakistan là khách hàng nước ngoài đầu tiên của J-10CE. Sau đó, Uzbekistan xác nhận đưa J-10CE vào lực lượng không quân, trở thành quốc gia thứ hai bên ngoài Trung Quốc vận hành dòng máy bay này.

China Daily cho biết trước khi Uzbekistan chính thức công bố, các nhà quan sát quân sự từng cho rằng hợp đồng giữa Tashkent và Bắc Kinh có thể bao gồm 24 chiếc.

Bangladesh cũng đang thúc đẩy kế hoạch mua J-10CE.

Global Times dẫn nhiều nguồn tin cho biết Dhaka đang tiến hành kế hoạch mua J-10CE cùng trực thăng tấn công và UAV. Một cố vấn của Thủ tướng Bangladesh nói kinh nghiệm tác chiến thực tế của J-10CE trong cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan năm 2025 là một yếu tố khiến Dhaka quan tâm.

"Bangladesh đã lưu ý đến điều đó," ông Zahed Ur Rahman nói khi đề cập tới màn thể hiện của J-10CE trong cuộc đối đầu giữa hai nước Nam Á.

Tiêm kích Trung Quốc đang tiến gần mốc 100 chiếc ở thị trường nước ngoài. Nguồn: warthunder

Quan chức Bangladesh cũng nhấn mạnh yếu tố giá.

"Nếu nói về những máy bay có chất lượng tương đương, dù là Rafale hay Eurofighter Typhoon, các máy bay chiến đấu Trung Quốc tương đối rẻ hơn so với các máy bay châu Âu," ông nói.

Global Times cho biết ngoài Pakistan và Uzbekistan, nhiều quốc gia khác đã được báo cáo là quan tâm tới J-10CE.

Với Pakistan được cho là đã mua 36 chiếc, Uzbekistan khoảng 24 chiếc, Azerbaijan khoảng 12 chiếc và Indonesia 24 chiếc, tổng số J-10 hướng tới các khách hàng nước ngoài đã tiệm cận 100 chiếc.

Điều này giải thích vì sao J-10CE đang được nhắc tới như một trong những dòng tiêm kích Trung Quốc có triển vọng xuất khẩu lớn nhất.

China Daily nhấn mạnh kể từ tháng 5/2025, J-10CE đã nổi lên như một dòng máy bay "được săn đón" trên thị trường vũ khí quốc tế. Ngoài Pakistan và Uzbekistan đã chính thức xác nhận việc sở hữu, nhiều quốc gia khác được cho là đang đàm phán với AVIC.

Global Times cũng nhận định J-10CE đang thu hút sự chú ý ngày càng lớn tại Trung Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi.

Một yếu tố giúp J-10CE được chú ý là máy bay không được bán đơn độc.

Theo China Military Online, Trung Quốc cung cấp cho khách hàng cả hệ thống vũ khí, đào tạo phi công và hỗ trợ chiến thuật, cùng các thiết bị liên quan. "J-10CE không chỉ là một nền tảng xuất sắc, mà còn có thể phối hợp với các thiết bị hệ thống do Trung Quốc cung cấp," bài viết nhận định.

Với Bắc Kinh, đây mở ra một thị trường rộng hơn nhiều so với việc chỉ bán một loại máy bay chiến đấu.

Còn với J-10CE, nếu Indonesia thực sự nhận lô máy bay đầu tiên vào tháng 4/2027, dòng tiêm kích này sẽ tiếp tục có thêm một khách hàng quan trọng tại Đông Nam Á.

Từ Pakistan tới Trung Á rồi Đông Nam Á, J-10CE đang từng bước chuyển từ một sản phẩm chủ yếu phục vụ Không quân Trung Quốc thành một mặt hàng xuất khẩu quốc phòng ngày càng được chú ý trên thị trường quốc tế.