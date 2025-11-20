Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nỗi lo gia tăng về thực phẩm siêu chế biến

20-11-2025 - 09:47 AM | Tài chính quốc tế

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cách chế biến và đóng gói UPF có thể khiến người dùng tiếp xúc với nhiều chất có nguy cơ gây hại.

Sự gia tăng tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến (UPF) đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, làm gia tăng số người mắc bệnh mạn tính và tình trạng bất bình đẳng về sức khỏe trên thế giới. Đó là nhận định được đưa ra trong công trình mới đăng tải trên tạp chí y học The Lancet. 

Theo trang Euronews, nghiên cứu từ 43 chuyên gia khắp thế giới này đã tổng hợp những bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy chế độ ăn nhiều UPF đang thay thế bữa ăn truyền thống, làm dinh dưỡng kém đi và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Nỗi lo gia tăng về thực phẩm siêu chế biến- Ảnh 1.

Một sinh viên đại học tham gia một nghiên cứu gần đây của Mỹ về ảnh hưởng của nhóm thực phẩm siêu chế biến lên sức khỏe Ảnh: AP

Cụ thể, các tác giả đã xem xét hơn 100 nghiên cứu dài hạn về UPF và sức khỏe. Trong số này, 92 nghiên cứu phát hiện việc tiêu thụ nhiều UPF hơn làm tăng nguy cơ mắc một hoặc nhiều bệnh mạn tính, như béo phì, đái tháo đường type 2, bệnh tim… cũng như tăng nguy cơ tử vong sớm. 

Ngoài ra, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cách chế biến và đóng gói UPF có thể khiến người dùng tiếp xúc với nhiều chất có nguy cơ gây hại.

Bà Camila Corvalan, chuyên gia y tế công cộng người Chile, thúc giục các chính phủ vào cuộc và thực hiện những chính sách mạnh mẽ để giải quyết thách thức trên. 

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã đề xuất các giải pháp như đưa các chỉ số về UPF lên nhãn trước bao bì, hạn chế quảng cáo, cấm bán loại thực phẩm này tại trường học và bệnh viện. 

Một biện pháp đáng chú ý khác là áp thuế lên UPF để có kinh phí giúp mọi người tiếp cận dễ hơn với thực phẩm lành mạnh và giá phải chăng. 

Ngành thực phẩm rúng động với thất bại của Warren Buffett: Thương hiệu nổi tiếng chia tách sau 10 năm đầu tư, xóa sạch 60 tỷ USD vốn hóa

Theo Anh Thư

Người Lao động

