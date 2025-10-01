Thói quen giúp huyền thoại ngành thực phẩm toàn cầu trụ vững trên thương trường: 60 năm làm việc luôn đến sớm 15 phút!

"Trễ một phút cũng như trễ một giờ"

George Gellert sinh năm 1938, tốt nghiệp Đại học Cornell với ba tấm bằng trong bảy năm: kinh doanh, luật và quản trị. Ông từng làm việc tại Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Bộ Quốc phòng, trước khi bước vào ngành thực phẩm năm 1965 thông qua công ty gia đình của vợ, Atalanta.

Kể từ đó, ông lèo lái doanh nghiệp từ một nhà nhập khẩu phô mai và thịt hộp trở thành tập đoàn cung cấp hơn 6.000 sản phẩm từ 60 quốc gia, doanh thu hàng tỷ USD.

Điều khiến giới kinh doanh ngạc nhiên không chỉ là sự mở rộng ấy, mà là thói quen "đúng giờ tuyệt đối" của ông. "Mẹ tôi từng dạy: nếu con trễ một phút, cũng như trễ một giờ. Tôi luôn nhớ điều đó", Gellert chia sẻ.

Trong suốt gần 60 năm làm việc, ông chưa từng đến muộn dù chỉ một cuộc họp, kể cả những ngày New York phong tỏa vì bão tuyết hay mất điện trên diện rộng. Nhân viên kể rằng ông thường đến trước 15 phút, coi đó là phép lịch sự tối thiểu.

Điều này trái ngược rõ rệt với thế hệ lao động trẻ. Khảo sát năm 2024 của ResumeBuilder cho thấy 47% Gen Z cho rằng đến muộn 5 - 10 phút vẫn là "đúng giờ". Một khảo sát khác của Pew Research cũng chỉ ra hơn 60% Gen Z ưu tiên lịch trình linh hoạt thay vì mô hình "9h sáng - 5h chiều" truyền thống.

Trong khi xu hướng xã hội thay đổi, Gellert vẫn trung thành với lịch trình chặt chẽ: 4h45 sáng dậy, gọi điện trao đổi công việc với đối tác thân thiết Charles Kushner, tập thể dục một giờ, chơi tennis đến 7h30, và có mặt ở văn phòng lúc 8h. Với ông, kỷ luật thời gian không chỉ giúp xử lý công việc hiệu quả mà còn tạo uy tín và niềm tin – điều mà ông xem là nền tảng bất biến của kinh doanh.

Bắt đầu từ việc nhỏ, đi đường dài

George Gellert bước vào Atalanta năm 1966 với công việc… mở thư. Ông cho rằng bắt đầu từ những việc nhỏ là cách nhanh nhất để hiểu vận hành doanh nghiệp, thay vì tìm kiếm vị trí "ngồi mát ăn bát vàng".

Quan điểm ấy trở nên khác biệt trong bối cảnh hiện nay, khi theo khảo sát của Deloitte, 56% Gen Z tin rằng nên đổi việc sau 2 - 3 năm để tăng thu nhập hoặc chức danh. "Người trẻ ngày nay sẽ rời đi nếu không thấy lộ trình phát triển rõ ràng. Vì vậy, nhà tuyển dụng phải tạo cơ hội để họ nhìn thấy bước tiếp theo", Gellert nhận xét.

Trong quá trình điều hành, ông đặc biệt chú trọng tuyển dụng, ưu tiên những ứng viên có định hướng nghề nghiệp dài hạn và loại trừ những người thiếu động lực. Nhờ đó, Atalanta từ một công ty nhập khẩu nhỏ đã trở thành tập đoàn thực phẩm tỷ đô, bước sang năm hoạt động thứ 80.

Với ông, thước đo thành công không phải là sự công nhận từ bên ngoài, mà là việc hoàn thành mục tiêu cá nhân và duy trì được sức bền trong sự nghiệp. Đó cũng là lý do ông vẫn giữ ghế Chủ tịch khi đã bước sang tuổi 87, tương tự như Warren Buffett - 94 tuổi, chỉ mới tính chuyện nghỉ hưu sau hơn nửa thế kỷ điều hành Berkshire Hathaway.

Sức mạnh của những mối quan hệ bền vững

Một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp Gellert là năm 2012, khi cơn bão Sandy nhấn chìm kho hàng tại New Jersey dưới 2,4 mét nước, gây thiệt hại hơn 15 triệu USD. Thay vì cắt giảm nhân sự, ông vẫn giữ toàn bộ đội ngũ, điều hành từ xa và chỉ sau hai tuần, công ty đã khôi phục hoạt động.

Theo ông, bí quyết không nằm ở năng lực cá nhân, mà ở sự tin cậy được xây dựng từ trước giữa con người với con người, từ nhân viên, khách hàng cho đến ngân hàng. " Trong kinh doanh, tài sản thực sự không chỉ là nhà xưởng hay hàng hóa, mà là các mối quan hệ đáng tin cậy. Khi khủng hoảng xảy ra, đó mới là chỗ dựa để đứng vững" , Gellert nói.

Nhận định này không hề cũ kỹ. Gallup gần đây khảo sát và cho thấy chỉ 52% Gen Z tin tưởng lãnh đạo nơi làm việc, thấp hơn mức trung bình 59%. Sự suy giảm niềm tin tổ chức càng khiến bài học của Gellert trở nên giá trị: kỹ năng có thể đào tạo, còn sự liêm chính và uy tín phải được bồi đắp qua thời gian.

Ở tuổi gần 90, Gellert vẫn duy trì thói quen bắt đầu ngày mới cùng đối tác thân thiết Charles Kushner - mối quan hệ đã kéo dài nhiều thập kỷ. Cũng giống như tình bạn bền chặt giữa Warren Buffett và Charlie Munger, sự gắn bó ấy trở thành minh chứng cho tầm quan trọng của "tri kỷ trong kinh doanh" - yếu tố hiếm nhưng quý hơn mọi bản hợp đồng.

Nhìn lại hành trình gần 60 năm, George Gellert không chỉ xây dựng một đế chế thực phẩm toàn cầu, mà còn truyền đi thông điệp vượt thời gian: thành công không nhất thiết đến từ những bí quyết quản trị phức tạp, mà bắt đầu từ kỷ luật với chính mình và sự tôn trọng dành cho người khác.

"Đúng giờ, kiên nhẫn bắt đầu từ việc nhỏ, và đầu tư vào mối quan hệ bền vững" – ba nguyên tắc tưởng như giản đơn ấy lại trở thành di sản kinh doanh mà thế hệ trẻ hôm nay hoàn toàn có thể học hỏi để bước đi đường dài.