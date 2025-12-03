Nội lực của Khoai Lang Thang

Trong giới sáng tạo nội dung du lịch - ẩm thực Việt Nam, cái tên Khoai Lang Thang (Đinh Võ Hoài Phương) gần như trở thành “bảo chứng” cho những thước phim chỉn chu và dễ chịu. Khi xuất hiện trong các clip, nam YouTuber cũng có nhiều hành động bộc lộ tính cách tử tế, cởi mở.

Khoai Lang Thang

Tuy nhiên mới đây, Khoai Lang Thang bất ngờ vướng vào ồn ào từ trên trời rơi xuống khi được gọi tên trong một clip phân tích tính cách. Chủ nhân clip nhận xét rằng Khoai Lang Thang có “IQ vừa đủ xài nên bạn này biết được mình cần nói gì để giữ được phong thái mộc mạc, bình dị, đời thường, chân thành mà rất cuốn hút”.

Ngay sau nhận xét này, học vấn của Khoai Lang Thang trở thành chủ đề gây chú ý và khiến nhiều người phải cảm thán: “Đủ wow rồi đó!”.

Được biết, Khoai Lang Thang theo học Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), chuyên ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng. Đây là một ngành vốn đòi hỏi tư duy khoa học, tính kỷ luật và sự chính xác cao, hoàn toàn khác xa với công việc sáng tạo nội dung hiện tại.

Trong quá trình học, Khoai không chỉ hoàn thành các môn học với kết quả xuất sắc mà còn nằm trong nhóm sinh viên đứng đầu khóa. Theo vtv.vn, kết thúc bậc đại học, anh được trường công nhận là Á khoa khóa 14 ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng, xếp thứ hai toàn khóa.

Khoai Lang Thang hồi còn là sinh viên

Thành tích này phản ánh rõ ràng sự nỗ lực, khả năng tự học và tính cầu toàn - những phẩm chất sau này tiếp tục thể hiện trong từng khuôn hình, từng câu chuyện mà anh đưa vào video của mình.

Sau khi tốt nghiệp, Khoai Lang Thang có 3 năm làm kỹ sư thiết kế, công việc đúng ngành học và đem lại mức lương ổn định. Nhưng điều khiến anh chàng trăn trở nhất là anh không tìm thấy niềm vui trong chính công việc mình theo đuổi.

Chia sẻ với Đời sống & Pháp luật năm 2020, Khoai Lang Thang nói: “Lúc học năm 3 mình đã biết mình không hợp với ngành kỹ sư xây dựng nhưng vẫn tự nhủ lòng là nên cho mình cơ hội trải nghiệm với nghề. Sau 3 năm đi làm ở các vị trí khác của ngành, mình nhận ra đây không phải là công việc mình có thể theo đuổi cả đời, không phải là đam mê mà mình tìm kiếm”.

Sau đó Khoai Lang Thang dành những ngày nghỉ, thời gian nghỉ phép để đi du lịch và chia sẻ lại hành trình của mình. Và khoảng 1 năm sau, anh chàng mới quyết định nghỉ việc, chính thức gắn bó với công việc sáng tạo nội dung từ đó đến nay.

Một số hình ảnh của Khoai Lang Thang mới đây

Cách làm nội dung du lịch và ẩm thực của Khoai Lang Thang gây ấn tượng theo cách rất riêng: nhẹ nhàng, không cầu kỳ, không chiêu trò nhưng luôn đầy cảm xúc. Anh ghi lại những câu chuyện nhỏ ở mỗi vùng đất thông qua nụ cười của người bán hàng rong, bữa ăn giản dị trong căn bếp của người bản địa hay những khoảnh khắc lặng yên nơi góc chợ ngoại ô. Từ đó, Khoai đem đến cho người xem cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa, con người và sự tử tế ở khắp nơi.

Có thể việc từ bỏ công việc kỹ sư thành content creator là bước ngoặt nhưng nhìn lại câu chuyện học vấn và công việc của Khoai Lang Thang không hề rời rạc. Thành tích Á khoa thể hiện một con người nghiêm túc và có nội lực, thời gian làm kỹ sư cho anh cách tổ chức công việc còn đam mê du lịch và kể chuyện dẫn đưa anh đến con đường sáng tạo nội dung.