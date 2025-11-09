Nói "Việt Nam nuôi cả thế giới" không phải là cường điệu

Nói Việt Nam "nuôi cả thế giới" không phải cường điệu

Theo Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 5/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945–2025), đồng thời giới thiệu Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Tại buổi họp, ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cho biết nông sản Việt Nam hiện đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ – một con số gần như bao phủ toàn cầu, minh chứng rõ nét cho vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm thế giới.

“Thế giới có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ Đó là bằng chứng cho năng lực sản xuất, chế biến và hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp Việt Nam,” ông Duy nhấn mạnh.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về nhiều mặt hàng chủ lực:

Gạo: Năm 2024, xuất khẩu đạt khoảng 9 triệu tấn, đưa Việt Nam giữ vị trí thứ ba toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Với sản lượng hơn 39 triệu tấn lúa, Việt Nam không chỉ đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia mà còn đóng góp lớn cho an ninh lương thực toàn cầu.

Thủy sản: Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD, xếp trong top 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Con số từng lên tới 11 tỷ USD năm 2022 – minh chứng cho sức bật và khả năng phục hồi mạnh mẽ của ngành sau đại dịch.

Cà phê: Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai thế giới, sau Brazil, với sản lượng 1,6–1,8 triệu tấn mỗi năm, kim ngạch hơn 4,5 tỷ USD.

Nông nghiệp không chỉ là trụ cột của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Ảnh: rehahn

Rau quả: Việt Nam nằm trong top 15 quốc gia xuất khẩu lớn nhất, nhờ lợi thế khí hậu, năng lực chế biến sâu và sự vươn lên của các doanh nghiệp trẻ.

Ngoài ra, hạt điều, hồ tiêu, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ đều là những mặt hàng chủ lực, củng cố vững chắc vị thế Việt Nam trên bản đồ nông sản toàn cầu.

“Những con số ấy đủ để nói rằng nhận định ‘Việt Nam nuôi cả thế giới’ không phải là cường điệu. Nông nghiệp Việt Nam đang thực sự góp phần nuôi sống hàng trăm quốc gia,” ông Phạm Văn Duy khẳng định.

Cũng tại buổi họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 58 tỷ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ, với thặng dư thương mại khoảng 17 tỷ USD. Các nhóm hàng chủ lực – gạo, cà phê, rau quả, thủy sản và gỗ – đều ghi nhận tăng trưởng tích cực.

“Mục tiêu cả năm đạt khoảng 65–67 tỷ USD hoàn toàn khả thi nếu duy trì tốc độ phục hồi và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do,” ông Tiến nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo VietNamNet, ông Tiến cho biết thêm, không chỉ dừng lại ở những mặt hàng nông sản truyền thống, nay thịt, trứng, sữa của Việt Nam cũng đã bắt đầu “bước ra thế giới”, với mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng 19% trong năm qua.

Dư địa phát triển của nông nghiệp Việt Nam vẫn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, hướng đến một nền nông nghiệp công nghệ cao và bền vững.

“Nếu nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy hạt gạo, con cá, hạt cà phê, bó rau của Việt Nam đã và đang hiện diện trên bàn ăn của hàng trăm quốc gia. Từ châu Á đến châu Âu, từ Mỹ đến Trung Đông – dấu ấn Việt Nam ngày càng rõ ràng”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

“Chúng ta không chỉ xuất khẩu sản phẩm, mà còn xuất khẩu bản sắc, trí tuệ và sự sáng tạo của người Việt – trong từng hạt gạo, từng con cá, từng giọt cà phê.”

Nông nghiệp Việt Nam - Trụ cột toàn cầu

Theo ông Nguyễn Như Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), với kim ngạch gần 70 tỷ USD mỗi năm, nông nghiệp và môi trường vẫn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế – xã hội Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, ngành sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ “tứ trụ nghị quyết” của Bộ Chính trị:

Nghị quyết 57-NQ/TW (22/12/2024): Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 59-NQ/TW (24/1/2025): Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Nghị quyết 66-NQ/TW: Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Nghị quyết 68-NQ/TW (4/5/2025): Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

“Nếu con người và đất đai là vốn cố định của quốc gia, thì trí tuệ và công nghệ chính là vốn lưu động – là động lực then chốt để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới,” ông Cường nhấn mạnh.

Khẳng định thêm vai trò chiến lược của ngành, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng nông nghiệp không chỉ là trụ cột của Việt Nam mà còn của cả thế giới. Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh và xung đột gia tăng, việc bảo đảm lương thực cho 8 tỷ người là nhiệm vụ toàn cầu, và nông nghiệp luôn là nền tảng vững chắc cho an ninh lương thực, an sinh xã hội.

Trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp Việt Nam đang có cơ sở vững chắc để phát huy lợi thế, khẳng định vị thế quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.